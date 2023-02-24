Странные и необычные достопримечательности в Португалии

Находясь между Испанией и Атлантическим океаном, Португалия представляет собой страну, в которой всё сосредоточено на морской тематике, включая известные достопримечательности и национальную кухню.



Однако уникальные по своей красоте пляжи — не единственное, что стоит посетить во время поездки в эту удивительную страну. Сегодня мы расскажем вам о десяти необычных и странных местах, которые обязательно нужно увидеть в Португалии!



10. Каменный дом (Casa do Penedo), горы Фафе (Fafe)

9. «Пробковый» отель Ecorkhotel, Эвора (Evora)

8. «Свистящее дерево» (The Whistler Tree), Алентежу (Alentejo)

7. Морская пещера Бенажиу (Algar de Benagil), Лагоа (Lagoa)

6. Клуб и художественная студия «Деревня андеграунда» («Village Underground»), Лиссабон

5. Гигантские наручные часы в Албуфейре (Albufeira)

4. Вила-Франка-ду-Кампу (Vila Franca do Campo), о. Сан-Мигел (São Miguel)

3. Карстовая дыра, гора Серра-да-Эштрела (Serra Da Estrela)

2. Деревня Монсанту (Monsanto), Идена-Нова (Idanha-a-Nova)

1. Часовня костей (Capela dos Ossos), Эвора (Évora)