Странные и необычные достопримечательности в Португалии

Находясь между Испанией и Атлантическим океаном, Португалия представляет собой страну, в которой всё сосредоточено на морской тематике, включая известные достопримечательности и национальную кухню.
Однако уникальные по своей красоте пляжи — не единственное, что стоит посетить во время поездки в эту удивительную страну. Сегодня мы расскажем вам о десяти необычных и странных местах, которые обязательно нужно увидеть в Португалии!
10. Каменный дом (Casa do Penedo), горы Фафе (Fafe)
Вы, наверное, сотни раз видели фотографии этого дома. И теперь, наконец, знаете, что он находится в Португалии! На нашей планете существует много всего необычного, и Каменный дом определённо относится к этому числу.
Архитектура этого сооружения, расположенного в северной части Португалии, на склоне горы Фафе, была вдохновлена домом семьи Флинстоун из известного одноимённого американского мультфильма.
Своё название дом получил благодаря тому, что был построен из четырёх огромных валунов, которые служат в качестве фундамента, стен и крыши, придавая ему уникальный доисторический облик. Его строительство началось в 1972 году, продлившись 2 года.
Изначально дом использовался владельцами в качестве летней дачи. Сегодня же в Каменном доме находится небольшой музей реликвий и фотографий, рассказывающих об истории этого края.
Несмотря на то, что жилище расположено недалеко от ветровой электростанции, электричество к нему так и не проведено. Благодаря своей необычной конструкции и гармоничному сочетанию с окружающей средой, Каменный дом стал достопримечательностью, пользующейся всё возрастающей популярностью среди туристов.
9. «Пробковый» отель Ecorkhotel, Эвора (Evora)
Первый в мире «пробковый» отель представляет собой впечатляющую коллекцию эко-люксов, расположившись в спокойном месте региона Алентежу (Alentejo), недалеко от города Эвора, который входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Спроектированный архитектором Хосе Карлосом Крузом (José Carlos Cruz), ослепительно белоснежный 4-звёздочный эко-отель располагает 56 персональными блоками, симметрично выстроенными в окружении вековых оливковых деревьев.
Будучи одним из немногих «пробковых» отелей в мире, Ecorkhotel имеет современный, ультрамодный дизайн и идеально подходит для пребывания тех, кто путешествует по самым странным местам Португалии.
8. «Свистящее дерево» (The Whistler Tree), Алентежу (Alentejo)
Названное так благодаря бесчисленному количеству певчих птиц, сидящих в его густой кроне, «Свистящее дерево» является самым высокопроизводительным пробковым дубом в мире.
Это уникальное дерево растёт в регионе Алентежу уже более 230 лет. Из коры этого дерева каждые 9 лет, начиная с 1820 года, получают пробку (или феллему) высочайшего качества, используемую для производства винных пробок.
Сырой пробки, получаемой с этого дерева, достаточно для производства порядка 100.000 винных пробок, в то время как с обычного пробкового дуба получают сырьё для производства около 4.000 винных пробок.
Последний раз «Свистящее дерево» давало урожай в 2009 году, и следующий будет собран в 2018-ом.
7. Морская пещера Бенажиу (Algar de Benagil), Лагоа (Lagoa)
Почти на 150 километров вдоль побережья этого региона растянулись прекрасные и удивительные пляжи, пещеры и утёсы, но пещера Бенажиу, расположенная недалеко от пляжа с одноимённым названием, является одной из самых потрясающих.
Пещера Бенажиу — одно из самых популярных мест среди местных жителей, выбирающих себе место для отдыха. Впрочем, благодаря возрастающей популярности в Интернете, эта пещера представляет большой интерес и у иностранных туристов. И неудивительно: это место действительно потрясающе красиво!
6. Клуб и художественная студия «Деревня андеграунда» («Village Underground»), Лиссабон
Состоящая из 14 морских контейнеров и 2 старых автобусов, «Деревня андеграунда» представляет собой совместное рабочее пространство для творческой деятельности, а также для проведения культурных мероприятий.
Необычное здание располагает 60 местами для тех, кто привык работать в непринуждённом офисном пространстве, разделённом на равные креативные части. В каждом контейнере или автобусе могут работать 5 человек.
Возможно, это не больше чем офисное здание, построенное из морских контейнеров и старых автобусов, но выглядит очень необычно!
5. Гигантские наручные часы в Албуфейре (Albufeira)
Вряд ли кто-нибудь захочет их примерить себе на руку, но эта скульптура, расположенная в городе Албуфейра, явно относится к разряду необычных мест, которые стоит посетить в Португалии!
4. Вила-Франка-ду-Кампу (Vila Franca do Campo), о. Сан-Мигел (São Miguel)
Этот удивительный небольшой вулканический остров является одним из самых популярных туристических достопримечательностей в летнее время, входя в число самых красивых островов в мире!
Его живописный ландшафт является одним из любимых мест фотографов-натуралистов, вдохновляющихся его красотой!
3. Карстовая дыра, гора Серра-да-Эштрела (Serra Da Estrela)
За огромным количеством потрясающих горных ландшафтов, порой, упускается из виду то, что находится у подножия гор, как, например, эта удивительная природная карстовая дыра.
Словно огромная чаша, фильтрующая воду в узкое отверстие через растущую зелень, эта необычная карстовая дыра выглядит магнетически жутковато.
2. Деревня Монсанту (Monsanto), Идена-Нова (Idanha-a-Nova)
Нечасто можно увидеть деревню, которая построена на, вокруг и под огромными валунами!
Сформированная своим ландшафтом, эта деревня спряталась среди огромных каменных глыб на горной вершине, откуда открывается потрясающий вид.
Благодаря своей своеобразной «архитектуре», деревня Монсанту за сотни лет практически не изменилась, сохранив свой деревенский шарм и представляя собой удивительное туристическое направление в качестве живого музея под открытым небом.
1. Часовня костей (Capela dos Ossos), Эвора (Évora)
Возможно, для некоторых это будет слишком странным, но стены этой небольшой часовни украшены человеческими костями и черепами.
Часовня костей находится возле входа в Королевскую церковь Святого Франциска (Igreja Real de São Francisco).
Это определённо очень странное и необычное место, которое стоит посетить!
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