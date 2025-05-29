Уродцы из цирка: особые люди на потеху публике, в реальность которых сложно поверить

Все люди в нашем мире особенны по-своему. Одни добиваются успеха за счет силы воли, другие же используют для этого свою уникальность. Именно о таких уникальных людях мы и расскажем нашей сегодняшней статье. В существование этих людей действительно сложно поверить. Они настолько необычны, что поражают одним своим внешним видом.
1. Милый мальчик Саймон
Шлитци - человек с маленькой головой.
Саймон Мец родился в Бронксе в начале 20 века. Но известен публике он стал под именем Шлитци. Именно так прозвали этого доброго артиста цирка. Его внешность была следствием страшного заболевания, при котором мозг и череп был меньше, чем у других людей. Это привело к тому, что развитие Шлитци было как у трехлетнего ребенка. Родители отказались от него, решив продать в цирк. Но мальчика это не сломило, а наоборот дало возможность прославиться на весь мир.
Саймон смог быстро стать любимчиком у публики. Его доброта и обаяние располагали к нему зрителей всех возрастов. Он выступал в самом известном цирке Барнум и Бейли и на Конни-Айленд. Его слава была настолько широка, что он даже снимался в кино. Фильм "Уродцы" вызвал настоящий скандал. Он открыто показывал судьбы цирковых артистов. Во многих странах этот фильм запретили, но со временем он стал настоящим символом в борьбе за свои права для людей с физическими особенностями.
2. Девочка-верблюд
Элла Харпер - девочка с вывихнутыми суставами.
В 1870 в штате Теннеси родилась уникальная девочка Элла Харпер.других людей. Все дело было в ее коленных суставах, которые были вывернуты в другую сторону. Из-за своей физической особенности девочка могла передвигаться лишь на четвереньках. Из-за этого Элла получила множество прозвищ. Девочка-верблюд - самое популярное из них. В детстве Элла преодолевала множество трудностей, но никогда не сдавалась. Она с самого раннего детства обладала очень сильным характером.
Девочка росла и решила превратить свою особенность в способ заработка. Она сама присоединилась к одному из цирков, которые в те времена делали упор на необычных людях. Заработав себе на жизнь, Элла покинула цирк в возрасте 16 лет, несмотря на свою популярность. Она понимала, что хочет получить настоящее образование и завести семью.
3. Голова-наоборот
Мартин Лаурелло - человек, сумевший повернуть голову на 360 градусов.
В Германии в 1885 году родился мальчик по имени Мартин Лаурелло. С рождения он мало чем отличался от других детей. Однако с возрастом Мартин обнаружил одну особенность своего организма. Дело было в том, что его шея имела невероятно гибкие суставы. Это позволяло Мартину поворачивать голову на 360 градусов. Это казалось чем-то поистине невероятным. Но на самом деле было результатом многочисленных тренировок. Неизвестно, сколько лет тренировался Мартин, прежде чем решил присоединиться к цирку. Но он точно потратил на это много времени.
В начале двадцатого века Лаурелло решается на переезд в США. Именно там он приобретает огромную известность. Человек "голова-наоборот". Именно так прозвали Мартина поклонники. Многие были уверены, что все дело в иллюзии или каком-то фокусе. Мало кто мог поверить в то, что повернуть так голову возможно. Однако Мартин действительно мог так делать, что превратило его в одного из известнейших цирковых артистов.
4. Опасная опухоль Паскаля
Паскаль Пинон - человек с опухолью на голове.
В конце девятнадцатого века в Мексике родился Паскаль Пинон. С раннего детства мальчик отличался от сверстников лишь тем, что на его лбу росла опухоль. Со временем она разрослась до таких больших размеров, что игнорировать ее уже не получалось. Тогда Паскаль решил превратить свой недостаток в свою особенность. Он отправился в штаты, где его приняли в шоу.
Поговаривали, что опухоль Паскаля на самом деле была меньше, но руководство цирка использовали восковую накладку. Таким образом они хотели сделать Паскаля еще более уникальным. Так или иначе он стал звездой цирка и приносил немалый доход организаторам шоу. Но через несколько лет Паскаль покинул цирк. Дело было в том, что к тому моменту он накопил необходимую ему сумму. А деньги ему были нужны для того, чтобы сделать операцию и навсегда распрощаться с опухолью, которая однажды сделала его популярным. А это что-то да значит.
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