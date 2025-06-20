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Интерьер дома на склоне потухшего вулкана

Интерьер дома на склоне потухшего вулкана Проектное бюро Scott | Edwards Architecture представило частный дом в городе Худ Ривер, штат Орегон, США. Резиденция площадью 325 квадратных метров расположена на северном склоне потухшего вулкана, между сельскохозяйственной долиной и лесистым склоном. Участок стал главным определяющим фактором в процессе принятия проектных решений: бетонная стена, например, вписывает дом в склон холма и защищает от сильного ветра, дождя и зимнего снега с юга; а стеклянный северный фасад обращён к вершине Адамс и долине внизу.

Дом спроектирован таким образом, чтобы укрыться от экстремальных погодных явлений и в то же время в полной мере насладиться видами на горы и фруктовые сады. Форма дома сведена к простому длинному объёму, разделённому на две части под одной прямолинейной формой крыши. Наибольший объём дома содержит дневную зону с гостиной, кухней и спальнями, а во второй части спроектирована гостевая комната. Просторная открытая терраса объединяет две части резиденции и приглашает расширить интерьер в сторону красивого пейзажа. Интерьер дома на склоне потухшего вулкана Интерьер дома на склоне потухшего вулканаИнтерьер дома на склоне потухшего вулканаИнтерьер дома на склоне потухшего вулканаИнтерьер дома на склоне потухшего вулкана Интерьер дома на склоне потухшего вулканаИнтерьер дома на склоне потухшего вулкана Интерьер дома на склоне потухшего вулканаИнтерьер дома на склоне потухшего вулкана Интерьер дома на склоне потухшего вулканаИнтерьер дома на склоне потухшего вулканаИнтерьер дома на склоне потухшего вулканаИнтерьер дома на склоне потухшего вулканаИнтерьер дома на склоне потухшего вулкана Интерьер дома на склоне потухшего вулкана

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