Проектное бюро Scott | Edwards Architecture представило частный дом в городе Худ Ривер, штат Орегон, США. Резиденция площадью 325 квадратных метров расположена на северном склоне потухшего вулкана, между сельскохозяйственной долиной и лесистым склоном. Участок стал главным определяющим фактором в процессе принятия проектных решений: бетонная стена, например, вписывает дом в склон холма и защищает от сильного ветра, дождя и зимнего снега с юга; а стеклянный северный фасад обращён к вершине Адамс и долине внизу.
Дом спроектирован таким образом, чтобы укрыться от экстремальных погодных явлений и в то же время в полной мере насладиться видами на горы и фруктовые сады. Форма дома сведена к простому длинному объёму, разделённому на две части под одной прямолинейной формой крыши. Наибольший объём дома содержит дневную зону с гостиной, кухней и спальнями, а во второй части спроектирована гостевая комната. Просторная открытая терраса объединяет две части резиденции и приглашает расширить интерьер в сторону красивого пейзажа.
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Интерьер дома на склоне потухшего вулкана
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