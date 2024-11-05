Колоритный школьный автобус с лофтом для спальни и ванной на ножках

Преобразованные в мобильное жилище школьные автобусы уже давно никого не удивляют, но все же не перестают привлекать внимание особенно, если трансформацией занимались энтузиасты с необузданной фантазией. Взять, хотя бы списанный автобус, который частично стал двухэтажным, для того, чтобы на нижнем уровне поместилась полноценная ванна на ножках.
Школьный автобус превратился в мобильный дом с лофтом.
Преобразованные в жилище на колесах школьные автобусы давно стали символом особого образа жизни, в которой нет места для накопительства и вещизма, зато открыты все дороги. Современные кочевники, предпочитающие финансовую независимость и свободу выбора места жительства, делают все, чтобы их жилище было удобным и максимально комфортным. По этой причине все трансформации от самых фантастических, до более чем скромных сделанные руками дилетантов, далеких и от плотницких дел, и от элементарного понятия проектирования, заслуживают нашего внимания.
Салон требовал полного демонтажа и обновления.
Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на необычное преобразование школьного автобуса, у которого неожиданно появился лофтовый уровень, а все потому, что его владелец всегда мечтал иметь ванну на ножках. Но прежде чем энтузиаст крошечной жизни смог в полной мере насладиться полным расслаблением теплой водичке, пришлось немало потрудиться. А все процессы, как водится, начинались с самой грязной и нудной работы – демонтажа кресел, полозьев, обшивки, всевозможных утеплителей и кучи проводов. Также потребовалось очистить металлические поверхности от ржавчины, чтобы сохранить оболочку автобуса.
Пришлось поднимать крышу, чтобы увеличить полезную площадь. | Фото: itinyhouses.com.
Намного больше сложностей возникло при частичном поднятии крыши, чтобы получился тот самый лофт, где позже будет размещена спальная зона. Установили небольшую конструкцию, которую надежно утеплили, как и весь салон автобуса (включая пол и потолок), чтобы будущее жилище стало надежным убежищем в любую погоду и в любом климатическом поясе. Также поменяли уплотнители на окнах, чтобы воздух и вода не проникали внутрь жилища. При этом сохранили не все окна, некоторые были полностью или частично заменены, для того, чтобы более рационально использовать вертикальные площади.
При оформлении интерьера выбор пал на простоту и минимализм.
Выбор материалов для отделки: После укладки основательного слоя утеплителя, вернули стальную обшивку потолку и стенам до окон, остальную плоскость обшили натуральным деревом, преимущественно восстановленным. В основных зонах это были хорошо отшлифованные доски, которые удалось покрасить в белый цвет. А вот перегородки и некоторые предметы мебели изготовлены из старой древесины, сохранившей деревенский шарм. Напольное же покрытие сделано из современного ламината, чтобы облегчить процесс уборки и снизить затраты на поддержание в надлежащем виде во время эксплуатации.
Зона гостиной соседствует с ткацким станком. | Фото: teenyabode.com.
Если говорить о распределении пространства, то, все основывалось на линейном проектировании, ведь ширина салона автобуса весьма ограничена. Вход осуществляется через кабину воителя, которая осталась практически неизменной, чтобы ничего не отвлекало во время движения. Сразу за ней установлен ...раритетный ткацкий станок, который и определяет рабочую зону, даже если владелец на нем и не изготавливает ковры или ткани (имеется для этого стол).
Дровяная печь наполняет пространство теплом и домашним уютом. | Фото: itinyhouses.com.
Полноразмерный диван находится в гостиной, в которой помимо него установлена дровяная печь. Чтобы обеспечить максимальную безопасность во время горения дров, ближайшую стену облицевали кирпичом, а на пол уложили керамическую плитку. Дымоход выходит прямо сквозь крышу, отдавая тепло по всей плоскости, что дает возможность экономить и на дровах.
Кухня лаконична и вполне функциональна. | Фото: tr.pinterest.com.
За скромной гостиной предусмотрено кухонное пространство, сочетающее в себе старое и новое. Полноразмерная плита с четырьмя конфорками и духовым шкафом находится рядом с мойкой и небольшой рабочей поверхностью, под которой имеется вместительная тумба с выдвижными ящиками. Вторая половина столешницы образует пустой отсек, в котором хранится винная бочка. Она является дополнительной опорой, а также оригинальной емкостью для хранения воды, которая отлично вписывается в общую эстетику мобильного дома. Напротив расположены самодельные шкафы из грубых досок, а также вполне современная тумба для хранения. Навесные шкафчики стали дополнительным местом для хранения чашек, специй, круп и т. д.
Ванная комната является главной неожиданностью переоборудованного автобуса. | Фото: teenyabode.com.
Сразу за холодильником установлена перегородка, которая перекрывает обзор на пространство ванной комнаты и небольшой гардеробной, а заодно и поддерживает площадку лофтового уровня. Истинной роскошью в переоборудованном школьном автобусе заключается в установке за стеной из восстановленного дерева полноразмерной ванны на ножках, где можно понежиться в теплой водичке после долгого пути или после работы. Таких удобств практически не встретишь ни в одном переоборудованном автотранспортном средстве, ведь установка полноразмерной громоздкой ванны требует не только достаточно места, но и основательного подключения к коммуникациям, поскольку при движении могут повредиться трубы, шланги или крепления.
Раковина ручной работы добавляет колорита пространству. | Фото: tr.pinterest.com.
Но ванная стала не единственной изюминкой этого пространства. Раковина ручной работы, закрепленная на бетонном основании, украшенном галькой и необычного цвета камешками, установлена также на винной бочке, что удивляет и восхищает не меньше. Предприимчивый владелец таким образом не просто дополнил и без того уникальную зону, в бочку он спрятал емкость для сбора сточной воды, что решило еще одну проблему хранения.
Зона для сна расположена на лофтовом уровне. | Фото: teenyabode.com.
В спальне нашлось место и для дополнительных систем хранения. | Фото: itinyhouses.com.
Если говорить об организации спального места, то оно может похвастаться домашним уютом и максимальным уединением. Ортопедический двуспальный матрас, раритетный комод, самодельный шкаф с закрывающейся дверцей и открытыми полками-ячейками для книг, гаджетов и различных мелочей, окно с прекрасными видами – всего этого вполне достаточно для полноценного отдыха и хранения вещей в небольшом мобильном доме, переоборудованном своими руками и с минимальным бюджетом.
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