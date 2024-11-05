Колоритный школьный автобус с лофтом для спальни и ванной на ножках

Школьный автобус превратился в мобильный дом с лофтом.

Салон требовал полного демонтажа и обновления.

Пришлось поднимать крышу, чтобы увеличить полезную площадь. | Фото: itinyhouses.com.

При оформлении интерьера выбор пал на простоту и минимализм.

Зона гостиной соседствует с ткацким станком. | Фото: teenyabode.com.

Дровяная печь наполняет пространство теплом и домашним уютом. | Фото: itinyhouses.com.

Кухня лаконична и вполне функциональна. | Фото: tr.pinterest.com.

Ванная комната является главной неожиданностью переоборудованного автобуса. | Фото: teenyabode.com.

Раковина ручной работы добавляет колорита пространству. | Фото: tr.pinterest.com.

Зона для сна расположена на лофтовом уровне. | Фото: teenyabode.com.

В спальне нашлось место и для дополнительных систем хранения. | Фото: itinyhouses.com.