13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

Не все исторические здания блещут строгими линиями и красотой. Например, творения советских архитекторов многие люди считают откровенно уродливыми и абсурдными.
«Памятник революции» в хорватском городе Мославин посвящен борьбе югославов за независимость в период Второй мировой
Изначально в этом доме находилось Министерство автомобильных дорог Грузии. Сегодня там располагается филиал одного коммерческого банка
Стоящий на вершине горы Бузлудж в Болгарии дом-памятник, похожий на летающую тарелку, посвящен подвигам коммунистов в этой стране
Сегодня дом-памятник заброшен, здание сильно обветшало и в любой момент может рухнуть
Краковский отель «Форум», построенный в семидесятые годы
Расположенный в македонском городе Крушево мемориал был создан в память о борьбе местного населения с османским вторжением в начале двадцатого века
Здание цирка в Кишеневе заброшено уже более десяти лет, но долгое время его считали одним из лучших цирков в СССР
Угловатые фигуры воинов, чья высота достигает нескольких десятков метров, были созданы в 1981 году. Стоят они в болгарском городке Шумен и символизируют становление Болгарии как государства
Это перевернутое здание принадлежит Словацкому радио, а на его постройку ушло целых шестнадцать лет
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Здание научного центра ЦНИИ робототехники и кибернетики в Санкт-Петербурге местные называют «дом-цветок»
Мемориал, посвященный борьбу света с тьмой, в Хорватии
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Киевская гостиница «Салют», возведенная по проекту архитектора Авраама Милецкого
Долгое время в Москве собирались построить грандиозный Дворец Советов, чья высота была бы более пятисот метров. Однако из-за начала войны проект заморозили, а потом и вовсе закрыли
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