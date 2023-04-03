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13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

Не все исторические здания  блещут строгими линиями и красотой. Например, творения советских архитекторов многие люди считают откровенно уродливыми и абсурдными.

«Памятник революции» в хорватском городе Мославин посвящен борьбе югославов за независимость в период Второй мировой


13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

Изначально в этом доме находилось Министерство автомобильных дорог Грузии. Сегодня там располагается филиал одного коммерческого банка


13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

Стоящий на вершине горы Бузлудж в Болгарии дом-памятник, похожий на летающую тарелку, посвящен подвигам коммунистов в этой стране


13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

Сегодня дом-памятник заброшен, здание сильно обветшало и в любой момент может рухнуть

Краковский отель «Форум», построенный в семидесятые годы


13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

Расположенный в македонском городе Крушево мемориал был создан в память о борьбе местного населения с османским вторжением в начале двадцатого века


13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

Здание цирка в Кишеневе заброшено уже более десяти лет, но долгое время его считали одним из лучших цирков в СССР




13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

© Stoyan Nenov / REUTERS




Угловатые фигуры воинов, чья высота достигает нескольких десятков метров, были созданы в 1981 году. Стоят они в болгарском городке Шумен и символизируют становление Болгарии как государства


13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

Это перевернутое здание принадлежит Словацкому радио, а на его постройку ушло целых шестнадцать лет


13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли[/media-credit]

Здание научного центра ЦНИИ робототехники и кибернетики в Санкт-Петербурге местные называют «дом-цветок»


13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

Мемориал, посвященный борьбу света с тьмой, в Хорватии


13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли[/media-credit]

Киевская гостиница «Салют», возведенная по проекту архитектора Авраама Милецкого


13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

Долгое время в Москве собирались построить грандиозный Дворец Советов, чья высота была бы более пятисот метров. Однако из-за начала войны проект заморозили, а потом и вовсе закрыли


13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

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13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мысли

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13 самых нелепых и странных шедевров советской архитектурной мыслиПодписаться на мой Instagram
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