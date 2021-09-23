Как получить хороший урожай на собственном участке? Выращенные овощи и фрукты собрали, а это значит, что нужно обязательно подготовить почву к зимовке и последующему посевному сезону.



Существуют полноценные своды правил, которые придут на помощь начинающим огородникам. В этой статье мы выясним, какие советы наиболее эффективны, а на что не стоит тратить собственное время.







КАК ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

Милые помощники

Как получить хороший урожай благодаря смешанной посадке

Первое и, пожалуй, самое важное правило — подготовка грунта к зимовке. Не стоит оставлять в земле остатки картошки или других овощей. Одно дело, если ты не заметил несколько картофелин, и совсем другое, если таких остатков много и остались они там специально. Это касается и различных сорняков. Их необходимо убрать подчистую, а затем разрыхлить почву.Кроме того, бывалые огородники советуют позаботиться о регулярном севообороте. Это важный момент, ведь земля много полезных элементов отдает в будущие плоды посаженных овощей. Из-за этого ее ресурс истощается и в следующем году хорошего урожая можно не ждать. Важно знать, какую комбинацию лучше организовать при правильном севообороте.Например, после картошки рекомендуют посадить морковь, лук, чеснок или фасоль. После моркови — помидоры, баклажаны, капусту.После капусты — огурцы, тыкву, морковь. В Сети есть множество полезных книг, которые помогут подробно изучить суть севооборота. Это принципиально важно для благополучия твоего урожая.Разумеется, не стоит в следующем году засеивать весь участок подходящими для севооборота овощами. Это можно делать постепенно, частями. И не всегда обязательно использовать только овощные культуры, ведь тут на помощь придут сидераты. Сидераты — растения, которые предназначаются для улучшения состояния грунта. К ним, например, относятся: горчица, фацелия, рожь, гречиха, вика (растение, напоминающее горох), рапс, клевер.Сидераты обогащают грунт азотом и помогают разрыхлить почву своей корневой системой. После скашивания зелень-сидерат можно использовать как удобрение, отправив в компостную яму. Более того, такие растения не по душе многим насекомым-вредителям. Они отпугивают летающих шкодников, помогают бороться с ползающими гусеницами. Для роли сидератов прекрасно подходят и цветы (астровые, календула, подсолнух), и некоторые лекарственные растения (мята, ромашка).Никуда и без полезных червячков. Они отлично себя чувствуют в органических удобрениях, которые также рекомендуется вносить в грунт. Подойдет компост, перегной, зола. Но, к примеру, золу лучше вносить и после сбора урожая, и перед посадкой. Червяки же способствуют рыхлению почвы, обогащению ее органикой и кислородом. Каждый огородник знает, что земля, заселенная такими червями, даст отличный урожай.Для богатого урожая можно организовать высадку растений-спутников. Это бархатцы, базилик, чабрец, ромашка, розмарин. Цветущее растение-компаньон привлекает полезных летающих насекомых, что способствует опылению плодовых овощей, а значит, повышает их плодовитость. Но необходимо учитывать несколько важных фактов перед смешанной посадкой. Внимательно подбирай соответствующих компаньонов для основных овощей.Считается, что близкое расположение укропа к луку, горошку и свекле, улучшает их вкус. Так же благоприятно влияет петрушка на помидоры, а кориандр или мята — на картошку. Но особенно важно не поселить рядом одинаковые семейства культур. Не забывай и о том, что рядышком лучше посадить те растения, которые нуждаются или не нуждаются в солнечном свете. К примеру, растение-компаньон может отбрасывать тень на основной овощ, что вряд ли сделает его большим и вкусным.Итак, повторим основные пункты, которые помогут всем заботливым огородникам добиться хорошего урожая в следующем году. Смешанная посадка растений, органические удобрения, использование сидератов, обязательный севооборот, полезные червяки и отдых для почвы. Это тоже неплохо помогает земле восполниться полезными элементами, но даже во время релакса ее надо будет обрабатывать. А спустя год — перекопать так, чтобы верхние слои грунта оказались на поверхности.