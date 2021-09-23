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Как получить хороший урожай на собственном участке

Как получить хороший урожай на собственном участке? Выращенные овощи и фрукты собрали, а это значит, что нужно обязательно подготовить почву к зимовке и последующему посевному сезону.

Существуют полноценные своды правил, которые придут на помощь начинающим огородникам. В этой статье мы выясним, какие советы наиболее эффективны, а на что не стоит тратить собственное время.

Как получить хороший урожай на собственном участке

КАК ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ



Первое и, пожалуй, самое важное правило — подготовка грунта к зимовке. Не стоит оставлять в земле остатки картошки или других овощей. Одно дело, если ты не заметил несколько картофелин, и совсем другое, если таких остатков много и остались они там специально. Это касается и различных сорняков. Их необходимо убрать подчистую, а затем разрыхлить почву.
Кроме того, бывалые огородники советуют позаботиться о регулярном севообороте. Это важный момент, ведь земля много полезных элементов отдает в будущие плоды посаженных овощей. Из-за этого ее ресурс истощается и в следующем году хорошего урожая можно не ждать. Важно знать, какую комбинацию лучше организовать при правильном севообороте.

Например, после картошки рекомендуют посадить морковь, лук, чеснок или фасоль. После моркови — помидоры, баклажаны, капусту.
 После капусты — огурцы, тыкву, морковь. В Сети есть множество полезных книг, которые помогут подробно изучить суть севооборота. Это принципиально важно для благополучия твоего урожая.

Как получить хороший урожай на собственном участке

Милые помощники



Разумеется, не стоит в следующем году засеивать весь участок подходящими для севооборота овощами. Это можно делать постепенно, частями. И не всегда обязательно использовать только овощные культуры, ведь тут на помощь придут сидераты. Сидераты — растения, которые предназначаются для улучшения состояния грунта. К ним, например, относятся: горчица, фацелия, рожь, гречиха, вика (растение, напоминающее горох), рапс, клевер.
Сидераты обогащают грунт азотом и помогают разрыхлить почву своей корневой системой. После скашивания зелень-сидерат можно использовать как удобрение, отправив в компостную яму. Более того, такие растения не по душе многим насекомым-вредителям. Они отпугивают летающих шкодников, помогают бороться с ползающими гусеницами. Для роли сидератов прекрасно подходят и цветы (астровые, календула, подсолнух), и некоторые лекарственные растения (мята, ромашка).

Как получить хороший урожай на собственном участке

Никуда и без полезных червячков. Они отлично себя чувствуют в органических удобрениях, которые также рекомендуется вносить в грунт. Подойдет компост, перегной, зола. Но, к примеру, золу лучше вносить и после сбора урожая, и перед посадкой. Червяки же способствуют рыхлению почвы, обогащению ее органикой и кислородом. Каждый огородник знает, что земля, заселенная такими червями, даст отличный урожай.

Как получить хороший урожай на собственном участке

Как получить хороший урожай благодаря смешанной посадке



Для богатого урожая можно организовать высадку растений-спутников. Это бархатцы, базилик, чабрец, ромашка, розмарин. Цветущее растение-компаньон привлекает полезных летающих насекомых, что способствует опылению плодовых овощей, а значит, повышает их плодовитость. Но необходимо учитывать несколько важных фактов перед смешанной посадкой. Внимательно подбирай соответствующих компаньонов для основных овощей.

Как получить хороший урожай на собственном участке

Считается, что близкое расположение укропа к луку, горошку и свекле, улучшает их вкус. Так же благоприятно влияет петрушка на помидоры, а кориандр или мята — на картошку. Но особенно важно не поселить рядом одинаковые семейства культур. Не забывай и о том, что рядышком лучше посадить те растения, которые нуждаются или не нуждаются в солнечном свете. К примеру, растение-компаньон может отбрасывать тень на основной овощ, что вряд ли сделает его большим и вкусным.

Как получить хороший урожай на собственном участке
Итак, повторим основные пункты, которые помогут всем заботливым огородникам добиться хорошего урожая в следующем году. Смешанная посадка растений, органические удобрения, использование сидератов, обязательный севооборот, полезные червяки и отдых для почвы. Это тоже неплохо помогает земле восполниться полезными элементами, но даже во время релакса ее надо будет обрабатывать. А спустя год — перекопать так, чтобы верхние слои грунта оказались на поверхности.
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