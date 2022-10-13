Кто такие денди, когда они появились и что пытались доказать обществу

Мужчины, которые с особенным вниманием относятся к своему внешнему виду – кто они? До новой эры – это римские патриции; в Средневековье таких, по всей видимости, и не встречалось; потом было время напудренных париков, облегающих бриджей и кружев, лент, бантов – почище женских. И вот на смену своеобразной мужской моде XVIII века пришло явление дендизма. Над денди не смеялись – им подражали, к ним прислушивались, у них учились. Впрочем, самим денди это было совершенно безразлично.
Денди – новые аристократы XIX века?
Революционные потрясения в Европе конца XVIII века сказались и на моде. Из-за введенного налога на пудру для волос (призванного восполнить дефицит муки в Англии), аристократы и те, кто пытался им подражать, отказались и от пышных причесок, и от париков. В моду вошла короткая мужская стрижка «а ля Тит», кстати, она полюбилась и женщинам тоже.
Вообще тот тип аристократа, что был хорошо известен до конца XVIII века, уходил в прошлое. Постепенно стирались границы между сословиями – во всяком случае, в том, что касалось внешнего облика. Интересно, что денди, как представители человека нового времени, своей философией избрали именно аристократизм – в манерах, в поведении, в отношении к другим. Первым и главным европейским денди, «премьер-министром элегантности» стал Джордж Брайан «Бо» Браммел.
Бо Браммел и памятник ему в Лондоне авторства Ирены Седлецкой
Этого молодого человека знала вся Англия; выпускник Итона и младший офицер Королевского полка, он сумел стать другом и советником будущего короля Георга IV. Браммел был интересным феноменом – он был знаменит, потому что знаменит. По сути, все достижения его сводились к таланту привлекать внимание и удерживать его – впрочем, это не отменяло общую образованность, начитанность и умение общаться с себе подобными – до тех, кто «ниже», Браммел, как истинный денди, не особенно и снисходил.
Денди XIX века
Его отличало высокомерие по отношению к менее успешным и состоявшимся, он был горд и холоден в общении, неизменно сохранял вежливость, но с примесью цинизма и саркастичности. Со времен Браммела денди усвоили несколько нерушимых правил: ничему не удивляться, сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью, удаляться, как только достигнуто впечатление. А впечатление они производить умели – и тратили на это уйму времени и денег.
Денди: важна каждая деталь
Все тот же Браммел, по его утверждению, тратил на одевание не менее пяти часов в день. Элегантность, ухоженность утонченность были возведены у денди в статус религии. Прежде всего, уделяли особенное внимание чистоте. Приверженцам этой конфессии полагалось появляться на людях свежевымытыми, тщательно выбритыми, идеально причесанными, в безукоризненно чистом белье и одежде. Для достижения этого высокого уровня приходилось несколько раз в день переодеваться, особенно часто меняя рубашки и перчатки: было недопустимым подать руку даме в хотя бы слегка запылившейся перчатке.
Денди - тот, кто тщательно следит за внешним видом и поведением, изысканностью своей речи
В отличие от прошлых веков, когда мужчины как будто старались перещеголять женщин по части яркости и вычурности наряда, денди не стремились к тому, чтобы их внешний облик бросался в глаза. Их одежда могла претендовать на звание скромной и простой – но лишь для непосвященных. В действительности за сдержанной расцветкой тканей и обычным на первый взгляд кроем одежды денди скрывались, при более пристальном рассмотрении, много любопытных деталей.
Сукно на деле было самым дорогим и высочайшего класса, каждый предмет одежды – идеально посажен по фигуре. Безупречно выглядела изнанка пальто, белый воротник был идеально накрахмален, сапоги блестели ровно настолько, насколько им полагалось – так, чтобы в них отражались белоснежные перчатки на руках денди. Исключительно важно было правильно выбрать ткань для жилета – это был единственный яркий предмет одежды; цвета и узоры подвергались придирчивому изучению, прежде чем стать украшением гардероба такого мужчины.
Альфред д'Орсе и Шарль Бодлер
Для денди было важно овладеть искусством завязывания галстука (в начале XIX века носили шейный платок). Существовали даже специальные руководства и трактаты, обучающие начинающих модников правилам завязывания узлов. Известность получил «галстук а ля Байрон», названный в честь еще одного знаменитого английского денди, – кораллового цвета, без сдавливания шеи, с большим мягким узлом в 4 дюйма. Из украшений допускались только часы и булавка для галстука – не броскостью ювелирных изделий привлекали внимание истинные денди.
Философия денди и те, кого к ним причисляли
Это на первый взгляд подобная система ценностей кажется некой причудой и капризом, но на деле дендизм основывался на довольно серьезных философских и политических взглядах, был ответом на социальные изменения, на ту тенденцию к упрощению, усреднению, которая захватила европейское общество в XIX веке. Денди не были представителями высшего общества, не принадлежали к сословию аристократов – но позиционировали себя выше других, тех, кто не ставил главной своей ценностью превосходство по части внешности и манер.
Денди полагалось производить впечатление праздного, беззаботного человека, который посвящает себя таким занятиям, как посещение клубов и балов, прослушивание опер, верховая езда, дегустация блюд в ресторанах, чтение новинок литературы, коллекционирование предметов искусства, карточные игры. Несмотря на тщательно продуманный и старательно создаваемый образ, на публике денди вел себя естественно, держался свободно, как будто игнорируя свой безупречный вид, но не позволяя окружающим его игнорировать.
Не обходилось без карикатур - на Бо Браммела и женщин-дендизеток
Говорят, что некий граф, желая узнать мнение Браммела о своем новом фраке, задал тому вопрос во время какого-то приема. «Это фрак?» - потрогав лацкан, саркастически отозвался Браммел. И графу пришлось отправиться восвояси для переодевания – таковы уж были репутация и влияние «первого денди». Браммел унаследовал от отца круглую сумму – около двадцати тысяч фунтов стерлингов. Но образ жизни, которого он был вынужден придерживаться, даже для большого состояния оказался слишком дорогостоящим. Спустя семнадцать лет у денди началась мрачная полоса – он был объявлен банкротом, попал в тюрьму за долги, а выйдя, бежал во Францию, скрываясь от кредиторов. В возрасте 61 года он умер в психиатрической лечебнице в Кане от последствий сифилиса.
Оскар Уайльд и Коко Шанель - те, кого относят к денди
Среди знакомых всему миру денди можно встретить как реальных людей, так и литературных персонажей, это Джордж Байрон, Шарль Бодлер, Оскар Уайльд, Габриэле д’Аннунцио, принц Уэльский (будущий король Эдуард VIII), Евгений Онегин, Берти Вустер и Псмит (из произведений Вудхауза). Интересно, что некоторое время говорили и о «дендизетках», женщинах-денди, которые привлекали внимание своими неторопливыми развлечениями и исключительным обаянием. Термин «дендизетка» практически не использовался после тридцатых годов XIX века, но к категории денди женского пола время от времени причисляли то кого-то из дам полусвета, то даже Коко Шанель, относили к ним и Марлен Дитрих, безусловно, входившую в первую десятку самых красивых актрис старого Голливуда.
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