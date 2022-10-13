Кто такие денди, когда они появились и что пытались доказать обществу

Денди – новые аристократы XIX века?

Бо Браммел и памятник ему в Лондоне авторства Ирены Седлецкой

Денди XIX века

Денди: важна каждая деталь

Денди - тот, кто тщательно следит за внешним видом и поведением, изысканностью своей речи

Альфред д'Орсе и Шарль Бодлер

Философия денди и те, кого к ним причисляли

Не обходилось без карикатур - на Бо Браммела и женщин-дендизеток

Оскар Уайльд и Коко Шанель - те, кого относят к денди