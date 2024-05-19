С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mika Gers
    Где найти вулкан в тайгеКак ориентировать...
  • Астон Мартин
    Не надо писать - отжившей , подло убитой будет правильно , и она восстановится несмотря ни на что ...Заброшенные масшт...
  • алекс кузь
    Чего ради ассирийцы так жили. Они точно были люди.10 фактов об асси...

Как ориентироваться на местности

Что самое главное в любом пешем трекинге? Правильно, вернуться домой целым и невредимым, а это возможно только при условии владения навыками ориентирования на местности. Даже опытные путешественники сбиваются с маршрута, но их отличие от новичков в том, что они могут быстро взять себя и карту в руки, и уверенно указать свое нынешнее местоположение и новое направление движения.

Такие навыки приходят с опытом, так что мы тут припасли для тебя наработки опыта в виде простых советов о том, как не сбиться с пути. Читай и не благодари!

Как ориентироваться на местности

Обзаведись картой и компасом


Казалось бы, простой совет, но многие им пренебрегают, рассчитывая «далеко не заходить» или «у кого-нибудь спросить» (цитаты великих заблудившихся). Не рекомендуем использовать струйный принтер, если ты решишь распечатать карту с компьютера – первый же дождь превратит ее в мазню.

Включи воображение


Как ориентироваться на местности

Используя данные карты, представь, как выглядит местность с высоты птичьего полета и попробуй визуализировать свое местоположение на ней. Это поможет следить за своими перемещениями и быстро ориентироваться в топографической схеме.

Запоминай маршрут


Как ориентироваться на местности

Пробираясь вперед, акцентируй внимание на особенностях ландшафта и запоминай ориентиры. Дерево, сожженное молнией — да, просто дерево — нет, камень размером с человека — да, камень, который можно поднять и выкинуть — нет, извергающийся вулкан — да, потухший вулкан — тоже да, ну, и так далее. Вероятно, возвращаться придется этим же маршрутом, тем более, если у тебя там машина и не выключенный утюг, так что такие «засечки» в памяти помогут понять, что движешься ты в верном направлении.

Делай отметки и записи


Каждый раз принимая решения о кардинальной смене направления движения, не забывай делать отметку на карте. Если придется возвращаться, то ты точно будешь знать, куда точно сворачивать не стоит, а значит, упростишь себе поиск верной дороги.

Считай расстояние


Как ориентироваться на местности

В идеале неплохо бы иметь шагомер или трекер, который точно подскажет, сколько ты протопал, но даже он будет бесполезен, если заранее не просчитано расстояние до контрольной точки. Масштаб на картах пишут не для красоты, а чтобы можно было с минимальными огрехами рассчитать свои силы по преодолению определенного расстояния, намечая привалы и ночные стоянки.

Доверяй, но проверяй


В умелых руках компас намного эффективнее GPS-навигатора, так как он безотказный. Но даже компас может давать неверные данные, если, например, магнитные волны от гор или технологических построек заставляют стрелку отклоняться от точного направления на север. Учитывай это при планировании маршрута и по возможности сверяйся с подсказками от самой природы — движением солнца, лишайниками, муравейниками — или тем же GPS-навигатором.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх