Лайфхаки по хранению продуктов

Когда мы заполняем кухонные шкафчики и холодильник продуктами, будь то плоды дачного труда или же покупки, душа радуется. Но проходит время, и подпорченная часть этих запасов отправляется в урну.

А ведь потери можно свести к минимуму, если подойти к вопросу хранения провианта более щепетильно.

Мы выведали секреты, благодаря которым продукты могут оставаться свежими длительное время.



Кабачки

Ломтики огурца

Половинка авокадо

Персики

Бананы

Грибы

Торт

Мед

Печенье

Помидоры

Бобовые

Полутвердый сыр

Секрет длительного хранения кабачков заключается в том, чтобы исключить любое их взаимодействие с влагой. Мыть плоды, которые вы не собираетесь приготовить прямо сейчас, категорически не рекомендуется. Более того, перед отправкой кабачков в холодильник нелишним будет протереть их сухой салфеткой, чтобы избавить продукт от лишней влаги.Если вы готовили овощную нарезку к обеду или ужину и у вас остались ломтики огурцов, следует убрать их в воду. Возьмите контейнер с крышкой, наполните его жидкостью и поместите туда нарезанные плоды. Так они сохранят свои хрустящие свойства к следующему приему пищи, поскольку будут лишены взаимодействия с воздухом.Авокадо — довольно питательный фрукт, потому часто при приготовлении бутербродов и салатов мы ограничиваемся лишь одной его половиной.Как известно, разрезанный плод очень быстро темнеет. Чтобы это исключить и продлить свежесть половины авокадо до 2 дней, его следует поместить в закрытый контейнер с нарезанной луковицей. Однако важно понимать, что плод впитает аромат лука. Хотя это может быть и плюсом: все зависит от ваших вкусовых предпочтений и намерений относительно использования авокадо.Как и в случае с кабачками, персики не следует мыть до тех пор, пока вы не решите их съесть. Пыль на этих фруктах является естественным консервантом. Неспелые персики можно хранить в бумажном пакете — так они быстрее созреют. Спелые плоды хранятся в холодильнике неделю, если выложить их на полку плодоножкой вниз на небольшом расстоянии друг от друга.Одна из японских бытовых хитростей — хранить бананы в подвешенном виде. Дело в том, что эти фрукты очень чувствительны к давлению, поэтому, когда они лежат на поверхности, они портятся гораздо быстрее. А в тех местах, где плоды давят друг на друга, образуется коричневая мякоть. При вертикальном хранении это исключено.Грибы рекомендуется хранить в холодильнике в бумажном пакете, чтобы они могли «дышать». Однако вскоре они все же начнут высыхать и сморщиваться. Чтобы этого избежать, поверх грибов можно поместить слегка влажное бумажное полотенце. Не забывайте каждый день проверять его состояние: когда полотенце высохнет, его следует снова смочить и немного отжать.Остатки торта следует хранить в холодильнике в контейнере, чтобы десерт не впитал посторонние запахи. Однако даже под крышкой торт начнет подсыхать. Этот процесс можно замедлить, если положить в контейнер кусочек яблока.Ни для кого не секрет, что со временем мед начинает засахариваться и приобретает более плотную консистенцию. Полезное лакомство никак не портится, но становится уже не таким аппетитным. Если мед начал твердеть, в емкость к нему можно добавить ломтики лимона. В том месте, где лежит цитрус, мед будет жидким.Популярный кулинарный блогер поделился своим секретом хранения печенья. На дно банки он насыпает рис, затем накрывает его листом пергамента, в котором предварительно проделывает надрезы, и помещает поверх бумаги печенье. Несложно догадаться, что рис будет впитывать лишнюю влагу, а значит, печенье дольше останется хрустящим.Свежие томаты гораздо дольше будут оставаться сочными, если держать их в холодильнике плодоножкой вниз. Несмотря на то что кожура отлично защищает плоды от высыхания, влага из них выходит через ту область, где прежде был стебель.Один повар провел эксперимент. Он взял несколько помидоров, взвесил каждый. А затем часть из них выложил плодоножкой вверх, другую часть — плодоножкой вниз. Через 3 дня он снова поместил на весы каждый томат, и выяснилось, что первая половина плодов потеряла до 7 % веса, вторая — до 2 %.Чтобы в чечевице или фасоли не завелись насекомые, можно использовать чеснок. Поместите в банку с бобовыми несколько неочищенных зубчиков чеснока и перемешайте содержимое. Периодически нужно проверять, не высох ли чеснок, и при необходимости заменять его новыми зубчиками.Чтобы сыр дольше сохранял свежесть, его нужно держать в холодильнике в контейнере с крышкой, предварительно поместив туда пару кусочков сахара. Они впитают лишнюю жидкость, благодаря чему в емкости сохранится оптимальный уровень влажности. После того как кубики сахара станут мягкими, их нужно заменить новыми.