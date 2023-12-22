Колоритные фотографии валлийских женщин в шляпах-пепельницах - традиционных головных уборах Уэльса

Подборка снимков валлийских женщин в национальных костюмах.

1. Ежедневный труд

Женщина в национальном валлийском костюме и традиционной шляпе позирует у прялки фотографу Джону Томасу в 1885 году.

2. Валлийская вязальщица

Национальный валлийский костюм возник на основе крестьянской одежды примерно в начале 1830-х годов.

3. Обеденное чаепитие леди из Уэльса

Неизменными атрибутами традиционного повседневного женского костюма являлись верхняя юбка в полоску и клетчатый фартук.

4. Выходной женский наряд

Жительница Мэрри Пэрри в нарядном варианте валлийского национального костюма.

5. За чашечкой чая

Нарядный вариант одежды валлийских женщин шился из черного шелка и заботливо украшался роскошной ручной вышивкой

6. Традиционная женская одежда

Самой примечательной частью женского валлийского костюма была шляпа, которая очень похожа на мужской цилиндр.

7. Валлийка за вязанием

Примечательно, что существовало два вида женских валлийских шляп, которые, тем не менее, очень похожи.

8. Женщина из Уэльса

На северо-западе Уэльского региона женщины носили шляпы с ровной верхней частью , которые назывались «барабанными».

9. Валлийская модница

В то время как женщины, проживающие в остальном Уэльсе, предпочитали шляпы , слегка сужающиеся к верху – «конусообразные».

10. Стиль «печной трубы»

Такие оригинальные женские головные уборы часто в шутку называли «шляпами трубочистов».

11. Дополнительный аксессуар

Очень часто под традиционную валлийскую женскую шляпу надевался чепец, украшенный кружевом.

12. Конусообразная валлийская шляпа

Чепец одевался больше для удобства, чем для красоты, и его наличие на голове женщины зависело от материала, из которого пошита шляпа .

13. Надежная и долговечная шляпка

Необычные женские головные уборы изготавливались из войлока или льняной ткани , которую дополнительно обрабатывали и усиливали смолой и шелком.

14. Шляпа… в наследство!

Валлийские шляпы отличались отличным качеством и даже после многолетнего ношения в отличном виде передавались по наследству.

15. Любимое занятие

Мастера, изготавливавшие женские валлийские шляпы, могли бы по праву гордится своими изделиями.

16. Валлийка с корзиной

Невероятно, но до настоящего времени сохранилось около 300-т экземпляров оригинальных женских валлийских шляп!

17. В объективе фотографа

Жительница северо-западного Уэльса позирует фотографу Джону Томасу.

18. Трудолюбивая валлийская женщина

Сохранившиеся черно-белые фотографии, созданные в период между 1838 и 1905 годами, наглядно демонстрируют популярность валлийской женской шляпы .

19. Традиционный головной убор

В конце 19-го века началось возрождение валлийских традиций и знаменитые шляпы снова украшают женские головы.

20. Пожилая леди

И хотя сегодня это случается лишь по случаю традиционных праздников и фестивалей, самобытная валлийская шляпа сохранилась как часть культурного наследия Уэльса.