Тогда и сейчас: Как менялся облик городов за немыслимо короткие сроки в ХХ веке

Как изменился облик городов в XX веке.
В наше высокотехнологичное время благодаря человеческой фантазии города преображаются в фантастические творения, которые своей красотой могут соревноваться даже с самой природой. В этой подборке вы увидите, как из небольших деревушек или даже пустынь выросли невероятные современные мегаполисы, поражающие своей архитектурой и масштабностью.
1. Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)
Так выглядел Дубай в 2000 году.
Дубай — ошеломительный город Объединенных Арабских Эмиратов, стремительно растущий вверх на просторах пустыни. Он ежедневно меняется и не перестает удивлять грандиозностью проектов и невероятностью архитектурных решений.
Дубай в наше время.
Еще 20 лет назад, ничем не приметный город превратился в богатейший город мира. Стал главным туристическим, торговым, развлекательным и финансовым гигантом на планете.
2. Абу Даби (Объединенные Арабские Эмираты)
Так выглядел Абу Даби в 70-х годах прошлого века.
Абу Даби - самый богатый и для очень богатых эмират в ОАЭ. Он не участвует в «гонках» небоскребов, присущих впечатляющим дубайским проектам. Его архитектура разумно и очень степенно спланирована, но при этом она невероятно респектабельная и дорогая.
Современный лоск Абу Даби.
Развлечения у жителей Абу-Даби соответствуют общей атмосфере города: они коллекционируют раритетные автомобили, имеют собственные раллийные трассы, расслабляются и отдыхают в Персидском заливе на мегасовременных яхтах.
3. Сеул (Южная Корея)
Сеул вначале прошлого века.
Сеул – главный деловой, туристический и культурный центр Южной Кореи. В нем органично переплетаются невероятные дворцовые комплексы, буддистские храмы и современнейшие небоскребы.
Невероятные преображения Сеула.
Стремительный рост промышленности и развитие новейших технологий, позволил Сеулу занять достойное место на мировой арене.
4. Шеньчжень (Китай)
Так выглядел Шеньчжень в середине прошлого века.
Шеньчжень - город самых современных в мире зданий расположен на юге Китая.
Современный Шеньчжень.
В нем немало достопримечательностей: необыкновенные парки «Окно в мир» и «Этнографическая деревня», сафари-парк и пляжные курорты.
5. Сингапур (Республика Сингапур)
Сингапур вначале века.
Сингапур - один из крупнейших портов и торгово-промышленных центров Юго-Восточной Азии. Такому головокружительному росту поспособствовало географическое положение республики Сингапур и ее одноименной столицы.
Фантастическое преображение за полтора десятилетия.
Находясь на пути следования торговых судов европейских государств к странам Дальнего Востока, он превратился в крупнейший порт экспортной торговли во всем регионе, дав огромнейший толчок экономическому развитию.
6. Токио (Япония)
Послевоенный Токио.
Токио – самый современный и космополитичный неоновый город Японии. Он поражает высотой и красотой небоскребов, магазинами невероятной и качественной электроники, крупнейшими торгово-развлекательными комплексами.
Необыкновенный неоновый блеск ночного Токио.
Кроме того восхищает историческими традициями, святынями и храмами, множеством музеев традиционных и не очень (музей паразитов например).
7. Торонто (Канада)
Торонто в тридцатые годы прошлого века.
Торонто – крупнейший канадский город, который хоть и не является административной столицей страны, стал самым привлекательным культурно-развлекательным и финансовым центром.
Завораживающий современный вид Торонто.
Одна из архитектурных достопримечательностей – телевизионная вышка CN, самая высокая башня в Западном полушарии. Но главную необычность можно найти под землей - другой город с названием PATH, который является крупнейшим подземным торговым комплексом.
8. Нью-Йорк (Соединенные штаты Америки)
«Большое яблоко» в середине прошлого века.
Нью-Йорк — «столица мира», огромный мегаполис на восточном побережье Соединенных Штатов.
Возрастающее величие Нью-Йорка.
Имеет репутацию самого дорогого города страны и финансово-экономическим центром земного шара. Его величие очаровывает и шокирует одновременно, никого не оставляя равнодушным.
9. Сидней (Австралия)
Сидней в прошлом веке.
Сидней - самый большой город Австралии, является доказательством того, что необыкновенная красота природы может успешно сосуществовать с современным мегаполисом.
Удивительные преобразования Сиднея
Трогательно душевные исторические постройки в стиле средиземноморья, переплетаясь с красотой новейших небоскрёбов, создают необыкновенный контраст.
10. Лондон (Англия)
Вид города дождей в 20-е годы прошлого столетия.
Лондон — самый парадоксальный город-архипелаг в старой Европе. Он является главным политическим и культурным центром Соединенного Королевства Великобритании.
Современное величие Лондона.
Здесь уживаются пышные викторианские здания, бетонные колоссы 1960—1970-х годов и сверхмодные «стекляшки» нового века, а в воздухе витает энергия всепланетарной биржи и большого капитала.
11. Мельбурн (Австралия)
Вид Мельбурна сто лет назад.
Мельбурн имеет титул самого удобного для жизни города на Земле, расположен на юго-восточном побережье Австралии.
Современный Мельбурн поражает своими преобразованиями.
Являясь самым необыкновенным спортивным, культурным и кулинарным центром Австралии, отличается самобытностью сочетания викторианской и современной архитектуры.
12. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Так выглядел Рио около ста лет назад.
Рио-де-Жанейро — город вечного праздника и удивительных преобразований.
Ультрасовременный город Бразилии.
Второй по величине город Бразилии поражает ультрасовременной архитектурой, захватывающими дух пейзажами, невероятно роскошными пляжами и отелями, утопающий в зелени экзотических растений.
13. Лос-Анджелес (Соединенные штаты Америки)
Лос-Анджелес всего 18 лет назад.
Лос-Анджелес является мировой столицей развлечений, городом грез и исполнения самых заветных желаний.
Значительные изменения в архитектуре современного Лос-Анджелеса.
Он удивляет своим величием и приводит в растерянность своей беспечностью. Из-за высокой сейсмической активности, в архитектуре преобладают небольшие дома и виллы, но их внешний вид поражает роскошностью размаха и дают фору многим небоскребам современных мегаполисов.
14. Форталеза (Бразилия)
Форталеза в 70-е годы прошлого века.
Форталеза - город-пляж, самая комфортабельная зона отдыха не только Бразилии, но и всего Атлантического побережья.
Неимоверные превращения обычного поселка в грандиозный город-отель.
За последние десятилетия из обычного рыбацкого поселения вырос необыкновенной красоты город, в котором оригинально переплетаются древние постройки с современными отелями-небоскребами, расположенными вдоль живописного побережья.
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