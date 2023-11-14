Тогда и сейчас: Как менялся облик городов за немыслимо короткие сроки в ХХ веке

Как изменился облик городов в XX веке.

1. Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)

Так выглядел Дубай в 2000 году.

Дубай в наше время.

2. Абу Даби (Объединенные Арабские Эмираты)

Так выглядел Абу Даби в 70-х годах прошлого века.

Современный лоск Абу Даби.

3. Сеул (Южная Корея)

Сеул вначале прошлого века.

Невероятные преображения Сеула.

4. Шеньчжень (Китай)

Так выглядел Шеньчжень в середине прошлого века.

Современный Шеньчжень.

5. Сингапур (Республика Сингапур)

Сингапур вначале века.

Фантастическое преображение за полтора десятилетия.

6. Токио (Япония)

Послевоенный Токио.

Необыкновенный неоновый блеск ночного Токио.

7. Торонто (Канада)

Торонто в тридцатые годы прошлого века.

Завораживающий современный вид Торонто.

8. Нью-Йорк (Соединенные штаты Америки)

«Большое яблоко» в середине прошлого века.

Возрастающее величие Нью-Йорка.

9. Сидней (Австралия)

Сидней в прошлом веке.

Удивительные преобразования Сиднея

10. Лондон (Англия)

Вид города дождей в 20-е годы прошлого столетия.

Современное величие Лондона.

11. Мельбурн (Австралия)

Вид Мельбурна сто лет назад.

Современный Мельбурн поражает своими преобразованиями.

12. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Так выглядел Рио около ста лет назад.

Ультрасовременный город Бразилии.

13. Лос-Анджелес (Соединенные штаты Америки)

Лос-Анджелес всего 18 лет назад.

Значительные изменения в архитектуре современного Лос-Анджелеса.

14. Форталеза (Бразилия)

Форталеза в 70-е годы прошлого века.

Неимоверные превращения обычного поселка в грандиозный город-отель.