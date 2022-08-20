Самые интересные современные книги для детского досуга

Таблетка от подростковой ипохондрии, бульдог от Садальского, пситтакозавры в Кемеровской области, акулы в районе Садового кольца и другие книжные герои, узнавать про которых не только страшно, но и страшно интересно



Перед вами самые познавательные из самых интересных произведений детской литературы, которые пригодятся и взрослым.









Камиль Готье «Переполох в Египте. Кто готовит заговор?»

Джанкарло Аскари, Пиа Валентинис. «Еда! Какие чувства она вызывает»

«Детская литература. Антология»

Тамара Михеева «Островитяне»

Анна Анисимова «Я читаю сам! Горошек круглый год»

Петр Соха «Пчелы»

«AnimalBooks. Занимательная зоология»

Антон Нелихов «Древние чудовища России»

Юрий Владимиров «Давайте устроим оркестр!»

Нина Э.Грёнтведт «Привет, это я! Суперлето»

Филип Арба «Ворчуны за бортом!» и «Ворчуны в беде»

Зина и Филипп Суровых «Узнавалки»

«От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем»

Ингемар Фьёль «Иохим-лис, детектив с дипломом»

Элис Броуч «Шедевр»

Свен Нурдквист «Минус и большой мир»

Али Митгуш «Корабли. Искусство навигации от первобытных времен до наших дней»

Мишель Робинсон «Как спрятать жирафа»

Бенуа Тардиф «Спорторама»

Юлия Иванова «Приглашение на завтрак»