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Потрясающее новогоднее украшение своими руками

Потрясающее новогоднее украшение своими руками

Праздничная атмосфера для многих создается в первую очередь благодаря тематическим украшениям. И зимние праздники в данном случае не являются исключением. Конечно, сегодня в магазине можно найти самый разнообразный декор, но зачем тратить деньги, когда его можно сделать самостоятельно?
Потрясающее новогоднее украшение своими рукамиНапример, вот такие оригинальные новогодние композиции прекрасно украсят любую комнату, да и добавить их к чьему-либо новогоднему подарку совсем не стыдно. Сделать же их без каких-либо сложностей получится у каждого.

Потрясающее новогоднее украшение своими руками

Вам потребуются:

спил ствола дерева;

спил ветви дерева;

бумажная салфетка с тематическим рисунком в хорошем качестве;

клей для декупажа или клей ПВА;

акриловый или иной подходящий лак;

декор;

горячий клей;

инструменты

В качестве основы для поделки берем спил дерева подходящего размера. При необходимости обрабатываем и зашлифовываем его.

Потрясающее новогоднее украшение своими руками
Далее смазываем дерево клеем для декупажа или ПВА, отделяем от салфетки верхний цветной слой и кладем ее поверх спила, смазанного клеем. Хорошо, но очень аккуратно разравниваем рисунок на салфетке, после чего покрываем его слоем клея сверху. Промазываем клеем также и края. Лишнюю бумагу убираем, пока салфетка еще влажная.
Потрясающее новогоднее украшение своими руками
Даем клею полностью высохнуть, после чего покрываем заготовку акриловым или другим подходящим лаком.
При желании в лак можно добавить глиттер.
Потрясающее новогоднее украшение своими руками
Подставку для картинки делаем из спила ветви подходящего размера: просто приклеиваем его в нижней части спила с картинкой.
Потрясающее новогоднее украшение своими руками
Теперь дело осталось только за декором, для него отлично подойдут как искусственные, так и «живые» тематические материалы: специи и шишки.

Потрясающее новогоднее украшение своими руками

 

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