Потрясающее новогоднее украшение своими руками

Праздничная атмосфера для многих создается в первую очередь благодаря тематическим украшениям. И зимние праздники в данном случае не являются исключением. Конечно, сегодня в магазине можно найти самый разнообразный декор, но зачем тратить деньги, когда его можно сделать самостоятельно?Например, вот такие оригинальные новогодние композиции прекрасно украсят любую комнату, да и добавить их к чьему-либо новогоднему подарку совсем не стыдно. Сделать же их без каких-либо сложностей получится у каждого.спил ствола дерева;спил ветви дерева;бумажная салфетка с тематическим рисунком в хорошем качестве;клей для декупажа или клей ПВА;акриловый или иной подходящий лак;декор;горячий клей;инструментыВ качестве основы для поделки берем спил дерева подходящего размера. При необходимости обрабатываем и зашлифовываем его.Далее смазываем дерево клеем для декупажа или ПВА, отделяем от салфетки верхний цветной слой и кладем ее поверх спила, смазанного клеем. Хорошо, но очень аккуратно разравниваем рисунок на салфетке, после чего покрываем его слоем клея сверху. Промазываем клеем также и края. Лишнюю бумагу убираем, пока салфетка еще влажная.Даем клею полностью высохнуть, после чего покрываем заготовку акриловым или другим подходящим лаком.При желании в лак можно добавить глиттер.Подставку для картинки делаем из спила ветви подходящего размера: просто приклеиваем его в нижней части спила с картинкой.Теперь дело осталось только за декором, для него отлично подойдут как искусственные, так и «живые» тематические материалы: специи и шишки.