Потрясающее новогоднее украшение своими руками

Праздничная атмосфера для многих создается в первую очередь благодаря тематическим украшениям. И зимние праздники в данном случае не являются исключением. Конечно, сегодня в магазине можно найти самый разнообразный декор, но зачем тратить деньги, когда его можно сделать самостоятельно?
Например, вот такие оригинальные новогодние композиции прекрасно украсят любую комнату, да и добавить их к чьему-либо новогоднему подарку совсем не стыдно. Сделать же их без каких-либо сложностей получится у каждого.
Вам потребуются:
спил ствола дерева;
спил ветви дерева;
бумажная салфетка с тематическим рисунком в хорошем качестве;
клей для декупажа или клей ПВА;
акриловый или иной подходящий лак;
декор;
горячий клей;
инструменты
В качестве основы для поделки берем спил дерева подходящего размера. При необходимости обрабатываем и зашлифовываем его.
Далее смазываем дерево клеем для декупажа или ПВА, отделяем от салфетки верхний цветной слой и кладем ее поверх спила, смазанного клеем. Хорошо, но очень аккуратно разравниваем рисунок на салфетке, после чего покрываем его слоем клея сверху. Промазываем клеем также и края. Лишнюю бумагу убираем, пока салфетка еще влажная.
Даем клею полностью высохнуть, после чего покрываем заготовку акриловым или другим подходящим лаком. При желании в лак можно добавить глиттер.
Подставку для картинки делаем из спила ветви подходящего размера: просто приклеиваем его в нижней части спила с картинкой.
Теперь дело осталось только за декором, для него отлично подойдут как искусственные, так и «живые» тематические материалы: специи и шишки.
Например, вот такие оригинальные новогодние композиции прекрасно украсят любую комнату, да и добавить их к чьему-либо новогоднему подарку совсем не стыдно. Сделать же их без каких-либо сложностей получится у каждого.
Вам потребуются:
спил ствола дерева;
спил ветви дерева;
бумажная салфетка с тематическим рисунком в хорошем качестве;
клей для декупажа или клей ПВА;
акриловый или иной подходящий лак;
декор;
горячий клей;
инструменты
В качестве основы для поделки берем спил дерева подходящего размера. При необходимости обрабатываем и зашлифовываем его.
Далее смазываем дерево клеем для декупажа или ПВА, отделяем от салфетки верхний цветной слой и кладем ее поверх спила, смазанного клеем. Хорошо, но очень аккуратно разравниваем рисунок на салфетке, после чего покрываем его слоем клея сверху. Промазываем клеем также и края. Лишнюю бумагу убираем, пока салфетка еще влажная.
Даем клею полностью высохнуть, после чего покрываем заготовку акриловым или другим подходящим лаком. При желании в лак можно добавить глиттер.
Подставку для картинки делаем из спила ветви подходящего размера: просто приклеиваем его в нижней части спила с картинкой.
Теперь дело осталось только за декором, для него отлично подойдут как искусственные, так и «живые» тематические материалы: специи и шишки.
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