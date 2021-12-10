Пластиковая тара давно уже стала настоящим бичом современного общества. Продвинутая Европа, правда, довольно успешно интегрировала сразу несколько программ утилизаций пластиковых отходов, но практически вся Азия (не говоря уж о России) предпочитает решать проблему просто: с глаз долой из сердца вон.
А ведь футурологи не зря говорят, что лет через пятьдесят мусорные острова в океанах будут также распространены, как и обычные. Между тем, утилизировать свой пластик можно не только элементарным способом, но еще и с пользой.
К примеру, вот эта девушка сумела превратить проблему в свою пользу. Чтобы сделать что-то подобное (совсем не обязательно ваять из бутылок одни стулья) вам понадобятся изолента, одинаковые пластиковые бутылки, полиэстр, и ткань для обивки.
Из 14 бутылок получается такой симпатичный табурет — на даче будет отлично смотреться. Бутылок тридцать уйдет на стол — да что там, из них можно даже стены для беседки сваять!
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Что можно сделать из пластиковых бутылок
Пластиковая тара давно уже стала настоящим бичом современного общества. Продвинутая Европа, правда, довольно успешно интегрировала сразу несколько программ утилизаций пластиковых отходов, но практически вся Азия (не говоря уж о России) предпочитает решать проблему просто: с глаз долой из сердца вон.
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