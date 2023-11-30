Сюрреалистические фотоманипуляции, которые стирают грань между реальностью и фантастикой

На крыше. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Девятнадцати летний Рака Висну Вардхана ади (Raka Wisnu Wardhana) – цифровой художник из Сурабая (Индонезия), который практически целый год экспериментирует с фотографией и цифровой живописью, создавая сюрреалистические коллажи с сочными сюжетами. Его работы – тонкая грань вымысла и реальности, где, казалось бы, на первый взгляд обычные вещи превращаются в нечто волшебное и фантастическое, перенося зрителя в мир запредельных мечтаний.
Огненный торнадо. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Выходи играть. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
На краю земли. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Мечты. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Волшебное падение. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
По дороге на Бали. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Привет. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Релаксация. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Увидимся в следующий раз. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Млечный путь. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Тишина. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
До новых встреч. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Мечты о Бали. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Сновидения. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Выше и выше. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Мечта. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Отпуск. Автор: Raka Wisnu Wardhana.
Осень или зима? Автор: Raka Wisnu Wardhana.
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