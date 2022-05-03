Китайские «цзяоцзы»: история появления первых в мире бумажных денег

Китайская рыночная площадь с магазинчиками и киосками. Крупный план части картины Зханг Зедуана (1085-1145)

Так выглядели первые в мире бумажные деньги «цзяоцзы»

Зарисовка из «Нонг Шу» Ван Чжэня (1313 г.н.э.). Слева доменная печь для производства чугуна, а справа механические устройства, приводимые в движение водяным колесом

Банкноты династии Юань. Они были неконвертируемыми бумажными деньгами и законным платежным средством.

Процесс выплавки железной руды для изготовления кованого железа. Иллюстрация справа изображает доменную печь. Энциклопедия «Тяньгун Кайву», 1637

Монета Северной Сун.

Официальная банкнота китайской династии Южная Сун, 1160 г.