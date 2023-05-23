Кто-то неправ! Как правильно спорить о главном

Мы все постоянно о чем-то спорим — в социальных сетях, в комментариях под статьями, на кухне, в поездах дальнего следования, на работе, дома и даже в собственной голове. Одни люди хотят донести до оппонентов «правильную» точку зрения, другие — продемонстрировать свое мастерство «болтологии» и уровень личностного развития, позволяющий буквально «давить интеллектом». Но лишь немногие делают это, чтобы в процессе совместного поиска истины приблизить собственные убеждения к реальности. И даже если люди ставят такую цель, нет никакой гарантии, что диалог получится успешным.

В большинстве случаев участники спора ссылаются на то, что убеждает их самих, а не собеседника. Например, человек верит в загробный мир из-за того, что это делает его жизнь более осмысленной. И ваше замечание, что нет достоверных свидетельств существования чего-то подобного, вряд ли повлияет на его мнение.

Наличие или отсутствие сколь угодно логичных (контр)аргументов не имеет никакого значения для собеседника, если вы упускаете из виду то, что его убеждает на самом деле.

Поэтому простой обмен мнениями так часто приводит к плачевному результату: люди после спора понимают друг друга даже хуже, чем до. Собеседник воспринимается как чужак, враг, носитель ложной идеологии. Участники дискуссии нередко перевирают слова друг друга, переходят на личности, используют софизмы — ложные умозаключения, которые выглядят как правильные. Например, ссылаются на анонимный авторитет или на мнение большинства. В итоге спорщики, как правило, не приближаются к истине.

Как это предотвратить? На помощь приходит уличная эпистемология!

Суть метода

Первым уличным эпистемологом, вероятно, был Сократ. Мудрый грек задавал своим собеседникам вопросы вместо того, чтобы сыпать аргументами. Из этого «интерактива» и выросла уличная эпистемология (или «эпистемо») — метод ведения разговоров об убеждениях. Участники такого диалога не устраивают перестрелку доказательствами, а задают друг другу вопросы, раскрывающие позицию собеседника и позволяющие понять, почему он так думает и можно ли считать его доводы убедительными.

Начало диалога

Как это выглядит на практике? Ваш собеседник в устном разговоре или онлайн высказывает убеждение. Возможно, вы категорически не согласны с ним и абсолютно уверены в своей правоте. Или у вас нет мнения на этот счет, и вам хотелось бы понять, насколько обоснованна позиция вашего визави.

Убедившись, что собеседник готов обсуждать свои убеждения и представляет, что сейчас будет происходить, можно начать с ним эпистемо-диалог. В качестве профилактической меры уточните, не возражает ли он против того, что вы позадаете ему вопросы: переход от обычного разговора к новому формату общения может смутить человека, который раньше так никогда не делал.

Уточняющие вопросы

Сначала нужно понять, что конкретно имеет в виду собеседник. Убеждение «коммунизм — лучшая политическая идеология» обсуждать сложнее, чем «я ожидаю, что после перехода к коммунизму уровень благосостояния общества повысится», в которое оно может превратиться после серии уточняющих вопросов.

Также имеет смысл поинтересоваться, как убеждение вашего собеседника влияет на его жизнь: нередко абстрактная формулировка в этом случае становится более конкретной и проверяемой.

Иногда под одной и той же фразой могут скрываться совершенно разные убеждения. Например, утверждение «нужно мыслить позитивно, и тогда всё у тебя в жизни будет хорошо» допускает двоякую трактовку: 1) когда люди не концентрируются на негативе, они решают задачи более эффективно; 2) мы в состоянии управлять миром силой мысли. Оба этих убеждения можно обсуждать в формате эпистемо, но тактика действий будет различаться.

Чтобы убедиться, что вы уловили именно тот смысл, который собеседник хотел до вас донести, следует задавать вопросы типа: «Правильно ли я тебя понимаю, что [коммунизм помогает решать какие-то общественные задачи лучше, чем любой другой строй]?» Люди используют одни и те же слова в разных смыслах. Спорить, какое значение имеет тот или иной термин «на самом деле», не лучшая стратегия — как правило, такие дискуссии ни к чему не приводят. Проще подстраиваться под систему обозначений собеседника, а не навязывать свою. Но для этого нужно четко представлять себе, какой смысл он вкладывает в каждое понятие, и, если необходимо, попросить описать его другими словами.

Пример: — Феминизм — зло / это круто!

— Что ты понимаешь под «феминизмом»?

— Я имею в виду, что современное фемдвижение — вредная и опасная / полезная общественная тенденция.

Дальше можно говорить о современном фемдвижении, оставив в покое избирательные права и Розу Люксембург. Тут важно не расширять убеждение, спрашивая человека о незначительных деталях («А интерсекциональный феминизм тоже зло? Какие еще общественные тенденции ты считаешь полезными?»), а сконцентрироваться на чем-то одном, иначе диалог потеряет структуру, и вы не достигнете своей цели — выяснить, почему человек так думает и как он пришел к этому выводу.

Степень уверенности

Полезно понимать, насколько человек уверен в своем убеждении и действительно ли это именно убеждение, а не личное предпочтение или просто высказанная вслух идея. Во втором случае разговор получится менее интересным и не приблизит нас к истине.

Тезис «бодипозитив — это хорошо/плохо» может оказаться как убеждением и мнением о мире («надо штрафовать СМИ, которые навязывают нездоровые стандарты красоты»), так и выражением личного отношения к явлению («мне не нравятся небритые подмышки и толстые люди, но я не против, если кому-то хочется так жить»).

Проверить, что представляет собой высказанная мысль — убеждение или выражение предпочтений, — можно вопросом: «Ошибаются ли те, кто думает иначе?»

Если да, можно уточнить степень уверенности. Проще всего предложить собеседнику самому оценить ее по шкале от 0 до 100, где 0 — «я не знаю», а 100 — «никакая новая информация не изменит моего мнения, я абсолютно уверен в своей правоте». Иногда после диалога этот показатель меняется.

Выявление оснований убеждения

После того как мы поняли, что думает собеседник, следует выяснить, на чем основано его убеждение: «Почему ты так считаешь? Как ты понял, что… ?»

основано его убеждение: «Почему ты так считаешь? Как ты понял, что… ?»

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Как правило, перечисляется несколько причин. Например: «Я думаю, что ГМО вредно, потому что об этом много пишут в интернете и говорят по телевизору». Или: «О том, что прогрессивная система налогообложения приводит к повышению благосостояния населения, свидетельствует опыт скандинавских стран». Или: «Черные кошки приносят несчастье, потому что я вчера видел, как моему коллеге одна такая перебежала дорогу, и он сегодня не пришел на работу».

Если причин много, уточните, какая из них самая важная, и говорите дальше только о ней. Определить ее можно методом исключения. Например, человек уверен в том, что гомеопатия работает, потому что она ему помогла, а также потому, что он читал статью про такой способ лечения и видел телепередачу, где о ней рассказывали. Уличный эпистемолог спросит: «Ты был бы так же уверен в этом, если бы не видел телепередачу и не читал статьи?» В случае положительного ответа дальше можно говорить только о его личном опыте.

Методы познания

Следующий шаг — выяснить, насколько убедительны приведенные собеседником доводы. Если они основываются на личном опыте или чувствах («я верю, что [Бог моей конфессии] существует, потому что ощущаю его присутствие и испытываю радость во время посещения [религиозного мероприятия]»), можно уточнить, всегда ли эмоциональное переживание подтверждает существование чего-либо.

Или провести «тест стороннего наблюдателя»: «Если кто-то другой говорит, что ощущает присутствие [Бога религии, истинность которой собеседник отрицает], то как третьему человеку понять, какой из богов на самом деле существует?»

Приведем еще пару примеров работы с личным опытом как основанием для убеждения.

Мария Оленева 23 мая 2019 ⭐ Как правильно спорить о главном в интернете и реальной жизни Люди постоянно о чем-то спорят — в социальных сетях, в комментариях под статьями, на кухне, в поездах дальнего следования, на работе, дома и даже в собственной голове. Одни хотят донести до оппонентов свою точку зрения, другие — продемонстрировать ораторское мастерство и уровень личностного развития. Но лишь немногие делают это, чтобы в процессе совместного поиска истины приблизить собственные убеждения к реальности. И даже если люди ставят такую цель, нет никакой гарантии, что диалог получится успешным. Поделиться 226 Репостнуть Твитнуть