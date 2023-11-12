С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Зато в Исландии есть военная база США и она в НАТО.Страна, где двери...
  • Виктор Александров
    Да, в первые годы после переворота 1917 года большевики грабили страну, вывозили деньги на личные счета за границу, о...Преступление прот...
  • Иван Иваныч
    Настоящий Советский Человек был. Светлая память Николаю Озерова.Озеров и Азаровск...

Секретный лайфхак очистки плитки

Делимся супер-средством для уборки, которое есть в каждой ванной.



За неделю видео одного из пользователей Tik Tok набрало больше ста тысяч просмотров. Дело в интересном лайфхаке для очистки плитки — комментаторы утверждают, что теперь будут пользоваться только этим средством. В чем же секрет?

Все просто — нужны только зубная паста и зубная щетка. Алгоритм таков:

Щедро выдавите пасту на щетку

Немного намочите щетку — так пасты хватит надолго

Втирайте пасту в швы между плитками и на въевшиеся пятна на плитке

Смойте пасту мокрой тряпкой

Обратите внимание:

Для очистки плитки подходит только паста белого цвета — иначе плитка и швы окрасятся в цвет пасты

Лучше использовать отбеливающую пасту — она очищает более глубокие загрязнения, чем обычная



Это очередной способ, которым пользовались еще наши бабушки, и который работает лучше бытовой химии. Но почему простая паста так эффективна?

Дело в агрессивном составе неорганических паст. В них входит фтор, иногда триклозан, натрий и прочие вещества, которые убирают налет на зубах и защищают их от кариеса. В небольшом количестве эти ингредиенты безвредны, но большая порция пасты разрушает зубы. Этого нельзя сказать про пятна в доме — паста, в таком случае, эффективнее и безопаснее бытовой химии. 


Что еще можно отчистить пастой?



Пятна на одежде. Сразу, как пятно появилось на одежде, его надо убрать пастой. Выдавите белую пасту на щетку, немного смочите ее и пятно на одежде, и тщательно втирайте пасту в пятно. Стоит отметить, что паста помогает от самых сложных пятен краски, варенья и даже масла.
Утюг. Выдавите пасту на щетку и не смачивайте ее, чтобы в отверстия в утюге не попало много воды. После удаления пятен прогладьте ненужную ткань в режиме отпаривания — так паста выйдет из утюга.
Подошву белых кроссовок. На нее паста подействует, как отбеливатель. Выдавите пасту на губку и смочите ее, чтобы паста вспенилась. Для большей эффективности смешайте пасту со средством для мытья посуды. 
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Плиткачистка

Картина дня

наверх