Секретный лайфхак очистки плитки

Делимся супер-средством для уборки, которое есть в каждой ванной.







За неделю видео одного из пользователей Tik Tok набрало больше ста тысяч просмотров. Дело в интересном лайфхаке для очистки плитки — комментаторы утверждают, что теперь будут пользоваться только этим средством. В чем же секрет?



Все просто — нужны только зубная паста и зубная щетка. Алгоритм таков:



Щедро выдавите пасту на щетку



Немного намочите щетку — так пасты хватит надолго



Втирайте пасту в швы между плитками и на въевшиеся пятна на плитке



Смойте пасту мокрой тряпкой



Обратите внимание:



Для очистки плитки подходит только паста белого цвета — иначе плитка и швы окрасятся в цвет пасты



Лучше использовать отбеливающую пасту — она очищает более глубокие загрязнения, чем обычная







Это очередной способ, которым пользовались еще наши бабушки, и который работает лучше бытовой химии. Но почему простая паста так эффективна?



Дело в агрессивном составе неорганических паст. В них входит фтор, иногда триклозан, натрий и прочие вещества, которые убирают налет на зубах и защищают их от кариеса. В небольшом количестве эти ингредиенты безвредны, но большая порция пасты разрушает зубы. Этого нельзя сказать про пятна в доме — паста, в таком случае, эффективнее и безопаснее бытовой химии.







Что еще можно отчистить пастой?

Пятна на одежде. Сразу, как пятно появилось на одежде, его надо убрать пастой. Выдавите белую пасту на щетку, немного смочите ее и пятно на одежде, и тщательно втирайте пасту в пятно. Стоит отметить, что паста помогает от самых сложных пятен краски, варенья и даже масла.Утюг. Выдавите пасту на щетку и не смачивайте ее, чтобы в отверстия в утюге не попало много воды. После удаления пятен прогладьте ненужную ткань в режиме отпаривания — так паста выйдет из утюга.Подошву белых кроссовок. На нее паста подействует, как отбеливатель. Выдавите пасту на губку и смочите ее, чтобы паста вспенилась. Для большей эффективности смешайте пасту со средством для мытья посуды.