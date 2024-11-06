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Африканская деревня, где каждый дом — произведение искусства

На нашей планете полным-полно мест, куда туристы заглядывают очень редко, но вовсе не потому, что там нечего смотреть, а из-за изолированности региона. Именно таким местом является деревушка в одной из западно-африканских стран.

Африканская деревня, где каждый дом — произведение искусства

Страну с необычным названием Буркина-Фасо очень редко посещают туристы, поэтому мало кто знает о небольшой деревушке Тьебель площадью 1,2 гектара, что лежит у основания большого холма на просторах залитой солнцем саванны Западной Африки.

Африканская деревня, где каждый дом — произведение искусства

Африканская деревня, где каждый дом — произведение искусства

Дома расписаны традиционными узорами и рисунками.

Примечательна эта деревня кассена (одной из самых старых этнических групп в Буркина-Фасо) своими домами — хижинами, вылепленными из глины, которые расписаны традиционными узорами и рисунками.

Также деревушка является резиденцией «королевского двора» народности кассена, первое упоминание о которых датируется 15 веком.

Африканская деревня, где каждый дом — произведение искусства

Попасть в деревню проблематично.

Деревня крайне изолированная и фактически закрыта для посторонних. Скорее всего, это сделано для того, чтобы сохранить здешние уникальные традиции, архитектуру и искусство. Хотя многие люди ратуют за то, чтобы открыть Тьебель для туристов, попасть в деревню и сегодня очень проблематично.

Африканская деревня, где каждый дом — произведение искусства

Жители деревни.

Если удастся договориться с местными старейшинами по поводу посещения, для начала стоит знать, что носить любой предмет одежды красного цвета и брать с собой зонтик от солнца запрещено. Эти атрибуты являются привилегией правителей.

Африканская деревня, где каждый дом — произведение искусства

Дворец Кур Рояль.

В деревне есть настоящий «королевский дворец», хотя стоит отметить, что королевская резиденция в Западной Африке — вовсе не то, к чему привыкли в Европе. Здесь дворец Кур Рояль — несколько небольших глинобитных сооружений, полностью покрытых сложными геометрическими узорами из красок природного происхождения. Делается это для того, чтобы отличить эти строения от домов простых людей.

Африканская деревня, где каждый дом — произведение искусства

Кухня дворца.

Кухня «дворца» очень простая и отличается от обычных кухонь в Западной Африке разве что несколькими дополнительными глиняными и железными горшками. Большинство блюд готовят в одном горшке на мангале. Обычно местные люди едят густую кашу фуфу из маниоки, батата или кукурузы, к которой подается острый соус из овощей и перца.

Африканская деревня, где каждый дом — произведение искусства

Роспись стен.

Что удивительно, некоторые из наиболее богато украшенных домов в Тьебель не жилые, а выступают в роли своеобразных мавзолеев для мертвых.

Африканская деревня, где каждый дом — произведение искусства

Мавзолей для мертвых.

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