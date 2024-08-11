Советские привычки, каждая из которых покажется странной нынешней молодежи

1. Трапеза всей семьей

Семьи регулярно собирались за столом. /Фото: livejournal.com.

2. «Еще послужит»

Советский люди ремонтировали все. Часто - сами. /Фото: nacekomie.ru.

3. Не балкон, а кладовка

Чего только не делали на балконах. /Фото: magmer.ru.

4. Сервант с посудой

Сервант с посудой был почти в каждой квартире. /Фото: staisha.top.