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Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Гендерный дисбаланс, как эффект, возникает в связи с несколькими основными причинами – войнами, многожёнством или как результат внутренней политики страны. На сегодняшний день в мире существует немало мест, где нарушены соотношения полов.

Представляем вашему вниманию направления, на которые стоит обратить внимание холостякам, находящимся в поисках спутницы.

Бразильская женская коммуна Ноива ду Кордейру (Белу-Вале, Бразилия)


Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Эта община насчитывает порядка 600 бразильянок в возрасте от 20 до 35 лет. Основным средством существования в нем является сельское хозяйство, многие женщины в коммуне имеют мужей и сыновей, однако они вынуждены работать в других городах и лишь некоторым разрешено видеться на выходных.

Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Год назад представительницы этого замечательного поселения выступили с обращением к мужчинам планеты через страницу коммуны в Facebook и местную прессу, с предложением переехать к ним на постоянное место жительство. Основными намерениями женщин являются романтические отношения и брак.

Туареги (проживают в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Алжире и Ливии)


Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

У туарегов есть понятие «Асри» — это абсолютная свобода нравов у всех незамужних женщин туарегов, независимо оттого, являются ли они девушками, разведенными или вдовами. Чем больше у неё любовников, тем выше её репутация. Девушка не может быть выдана замуж против своей воли.

Северные Марианские Острова (Тихий океан)


Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Здесь проживает 756 мужчин на 1000 женщин. Причем в возрастной группе от 18 до 64 лет женщин еще больше — 686 мужчин на 1000 женщин.

Киев (Украина)


Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

В этом городе 54 % населения — женщины, что позволило городу получить титул самого привлекательного города для холостяков со всего мира.

Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Такое дамское превосходство может показаться мелочью, однако в действительности подобная цифра считается статистически значимой и способной влиять на «расстановку сил» при поиске второй половинки.

Будапешт (Венгрия)


Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Женское население этого города составляет 53%.

Что касается России, то тут для холостяков не так все плохо.


Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Россия тоже стабильно входит в рейтинг «женских» стран. На 66 млн российских мужчин приходится более 76 млн женщин.

Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Самый большой половой дисбаланс в Иванове, на 100 мужчин приходится 190 женщин.

В Ярославле – 179 женщин на 100 мужчин, в Чите – 177, в Курске – 174, в Нижнем Новгороде и Твери – 173, в Туле – 171, в Барнауле и Перми – 170.

Уголки земли, где катастрофически не хватает мужчин

Есть в мире места, где количество мужского населения преобладает над женским. Согласно данным ООН, больше всего мужчин в Австралии (на 100 женщин 130 мужчин), следом идет Китай, затем Индия и Пакистан.

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