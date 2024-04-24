9 необычных книг о славянской культуре

В славянской культуре таится бесконечное богатство и мудрость, передаваемая из поколения в поколение через сказания, обычаи, мифы и легенды. Приготовьтесь к погружению в истории, о которых вы точно не знаете — собрали целую подборку «славянских» книг.
«Интимная Русь», Надежда Адамович, Наталья Серегина
Осторожно! Перед вами горячее руководство по пикапу от предков. Мы бы никогда не узнали об особенностях русской интимной жизни, если бы не особые памятники — исповедные вопросники, которые появляются примерно в XIV веке.
Наталья Серегина и Надежда Адамович собрали все-все-все секреты славян и нашли ответ на вопрос: как же это — соблазнять по-древнерусски?
«Морфология волшебной сказки», Владимир Пропп
Культовой работе выдающегося отечественного филолога и фольклориста Владимира Проппа — почти 100 лет. И она не только не теряет своей актуальности, но и привлекает все больше внимания. Под обложкой вас ждут разгадки любимых сказок: навигатор по тридевятому царству, тайны Бабы-яги и Горыныча. Книга вышла в оформлении современной художницы Кориандр — и она уже покорила сердца читателей.
«Славянские мифы», Александра Баркова
Былины мы знаем со школы, богатырей помним по картине Васнецова, а сюжет о Соловье-разбойнике — из детских мультиков. Вот только на самом деле все было не так. Некоторые из «добрых молодцев» были не очень-то добрыми и не совсем людьми. Да и вообще, в былинах столько странностей и противоречий, что без опытного гида не разобраться.
Александра Баркова рассказывает о культурном коде славян, повлиявшем на искусство, литературу и массовую культуру.
«Славянские мифы для детей», Александра Баркова, Надежда Мирошина
Богатырь и русалка, кикимора и леший, а еще хлеб-батюшка, домовой, Кощей Бессмертный. Откуда взялись все эти персонажи в русских сказках? Были ли они на самом деле?
Ответить на такие сложные вопросы решились российская исследовательница мифологии, фольклорист, писательница и переводчица Александра Баркова и журналист Надежда Мирошина. Получилось захватывающее путешествие по легендам наших предков.
«Недурные слова», Сергей Антонов
Почему пьяный в «зюзю» и откуда взялся екарный бабай? Журналист и шеф-редактор «Тинькофф-журнала» Сергей Антонов создал необычный иллюстрированный путеводитель для самых любопытных. В нем собраны слова, которые не принято употреблять в приличном обществе, но которые вы точно знаете. Для любителей филологических головоломок.
«Мифы Поволжья», Татьяна Муравьева
Эти мифы начали исследовать только в XIX веке — в то время мифологические представления марийцев, удмуртов, чувашей, мордвы, татар, башкир и калмыков как будто рассыпались по сказкам и быличкам, сакральным обрядам и поверьям.
Исследователь Татьяна Муравьева воссоздает красивую и поэтичную картину из богов и героев, богатырей и колдунов, священных животных, духов-хозяев, домовых и великанов.
«Зельеварение на Руси», Александра Баркова
Еще одна книга Александры Барковой о зельеварении, заговорах и оберегах наших предков. Под обложкой — уникальный материал, о котором не расскажут стандартные учебники истории. Примеры любовной магии, защита от темных искусств и болезней, психотерапия от предков.
«Мифы северных народов России», Ольга Христофорова
Вы когда-нибудь хотели стать шаманом? С этой частью серии «Мифы от и до» у вас точно получится. А еще вы узнаете подробности из жизни народов Севера и избавитесь от стереотипов.
Ольга Христофорова провела масштабное, глубокое, увлекательное исследование и написала книгу, которая наполнена лицами и голосами, разноцветными нитями и яркими красками.
«Нечистая, неведомая и крестная сила», Сергей Максимов
Как стать оборотнем? Что делают в лошадиный праздник? Зачем гадали на перекрестке и парни, и девушки? Что такое «спорная вода»?
Этнограф Сергей Максимов живо и красочно описывает таинственные явления крестьянской жизни: обычаи, праздники и ритуалы, где реальность переплетается с мистикой и загадкой. А также знакомит с персонажами и существами из славянских легенд, включая водяного, оборотня, русалку и даже пастуха.
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