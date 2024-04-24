9 необычных книг о славянской культуре

В славянской культуре таится бесконечное богатство и мудрость, передаваемая из поколения в поколение через сказания, обычаи, мифы и легенды. Приготовьтесь к погружению в истории, о которых вы точно не знаете — собрали целую подборку «славянских» книг.

Культовой работе выдающегося отечественного филолога и фольклориста Владимира Проппа — почти 100 лет. И она не только не теряет своей актуальности, но и привлекает все больше внимания. Под обложкой вас ждут разгадки любимых сказок: навигатор по тридевятому царству, тайны Бабы-яги и Горыныча. Книга вышла в оформлении современной художницы Кориандр — и она уже покорила сердца читателей.

Наталья Серегина и Надежда Адамович собрали все-все-все секреты славян и нашли ответ на вопрос: как же это — соблазнять по-древнерусски?

Осторожно! Перед вами горячее руководство по пикапу от предков. Мы бы никогда не узнали об особенностях русской интимной жизни, если бы не особые памятники — исповедные вопросники, которые появляются примерно в XIV веке.

«Славянские мифы», Александра Баркова

Былины мы знаем со школы, богатырей помним по картине Васнецова, а сюжет о Соловье-разбойнике — из детских мультиков. Вот только на самом деле все было не так. Некоторые из «добрых молодцев» были не очень-то добрыми и не совсем людьми. Да и вообще, в былинах столько странностей и противоречий, что без опытного гида не разобраться.

Александра Баркова рассказывает о культурном коде славян, повлиявшем на искусство, литературу и массовую культуру.

«Славянские мифы», Александра Баркова

«Славянские мифы для детей», Александра Баркова, Надежда Мирошина

Богатырь и русалка, кикимора и леший, а еще хлеб-батюшка, домовой, Кощей Бессмертный. Откуда взялись все эти персонажи в русских сказках? Были ли они на самом деле?

Ответить на такие сложные вопросы решились российская исследовательница мифологии, фольклорист, писательница и переводчица Александра Баркова и журналист Надежда Мирошина. Получилось захватывающее путешествие по легендам наших предков.

«Славянские мифы для детей», Александра Баркова, Надежда Мирошина Редакция

«Недурные слова», Сергей Антонов

Почему пьяный в «зюзю» и откуда взялся екарный бабай? Журналист и шеф-редактор «Тинькофф-журнала» Сергей Антонов создал необычный иллюстрированный путеводитель для самых любопытных. В нем собраны слова, которые не принято употреблять в приличном обществе, но которые вы точно знаете. Для любителей филологических головоломок.

«Недурные слова», Сергей Антонов Techinsider

«Мифы Поволжья», Татьяна Муравьева

Эти мифы начали исследовать только в XIX веке — в то время мифологические представления марийцев, удмуртов, чувашей, мордвы, татар, башкир и калмыков как будто рассыпались по сказкам и быличкам, сакральным обрядам и поверьям.

Исследователь Татьяна Муравьева воссоздает красивую и поэтичную картину из богов и героев, богатырей и колдунов, священных животных, духов-хозяев, домовых и великанов.

Кстати, книга заняла первое место в премии LiveLib «Выбор читателей 2023» в номинации «Популярная наука».

«Мифы Поволжья», Татьяна Муравьева Techinsider

«Зельеварение на Руси», Александра Баркова

Еще одна книга Александры Барковой о зельеварении, заговорах и оберегах наших предков. Под обложкой — уникальный материал, о котором не расскажут стандартные учебники истории. Примеры любовной магии, защита от темных искусств и болезней, психотерапия от предков.

«Зельеварение на Руси», Александра Баркова Techinsider

«Мифы северных народов России», Ольга Христофорова

Вы когда-нибудь хотели стать шаманом? С этой частью серии «Мифы от и до» у вас точно получится. А еще вы узнаете подробности из жизни народов Севера и избавитесь от стереотипов.

Ольга Христофорова провела масштабное, глубокое, увлекательное исследование и написала книгу, которая наполнена лицами и голосами, разноцветными нитями и яркими красками.

«Мифы северных народов России», Ольга Христофорова Techinsider

«Нечистая, неведомая и крестная сила», Сергей Максимов

Как стать оборотнем? Что делают в лошадиный праздник? Зачем гадали на перекрестке и парни, и девушки? Что такое «спорная вода»?

Этнограф Сергей Максимов живо и красочно описывает таинственные явления крестьянской жизни: обычаи, праздники и ритуалы, где реальность переплетается с мистикой и загадкой. А также знакомит с персонажами и существами из славянских легенд, включая водяного, оборотня, русалку и даже пастуха.