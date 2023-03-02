17 мест, похожих на портал в волшебный мир

Наша планета необыкновенна! Уникальные и загадочные места мира привлекают туристов и заставляют удивляться возможностям природы и человека. Эти 17 сказочных достопримечательностей и красот природы действительно похожи на портал в волшебный мир.
1. Замок Нойшванштайн, Германия
Потрясающий романтический замок баварского короля Людвига II в юго-западной Баварии
2. Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун, Исландия
Эта лагуна – результат глобального потепления.
3. Комплекс Les Espaces d’Abraxas, Франция
Возможно, вы видели это здание в последней части «Голодных игр».
4. Лестница в одном из зданий Копенгагена, Дания
Кажется, эта винтовая лестница точно ведет в волшебный мир
5. Каньон Антилопы, город Пэйдж, США
Если вы смотрели фильм «127 часов», то вам вряд ли захочется посетить это место. Но там действительно красиво.
6. Скульптура «Ступени к небесам», Монсеррат, Испания
7. Замок Бьюкенан, Стерлингшир, Великобритания
Разрушенный родовой замок, полный загадочного очарования
8. Музей K21 в так называемом «Штендехаусе», Дюссельдорф, Германия
Все в этом музее будто из потустороннего мира.
9. Органные скалы на мысе Фингал Хэд, Новый Южный Уэльс, Австралия
10. Большая голубая дыра, Белизский барьерный риф
Тут и надо искать русалок
11. Тоннель Любви, Клевань, Украина
Представляет собой ботанический феномен — зеленый тоннель длиной около 4 км, созданный зарослями деревьев и кустов, которые сплелись между собой и создали плотный тоннель арочной формы. До сих пор здесь ходит промышленный поезд.
12. Удивительные ворота на Бали, Индонезия
Врата в волшебный мир
13. Городская библиотека в Штутгарте, Германия
Ходят слухи, что каждая книга – портал в волшебный мир
14. Старый железнодорожный тоннель в Хеленсбурге, Австралия
Слегка пугающее, но такое завораживающее место.
15. Станция метро Родхусет, Стокгольм, Швеция
Представляет собой органическую архитектуру с неровной неотделанной поверхностью на естественных системах пещер.
16. Квартал всемирной выставки, Рим, Италия
Обширный комплекс деловых зданий, построенный по приказу Бенито Муссолини. Его еще называют «квадратным Колизеем».
17. Паромный терминал, Гонконг, Китай
Должно же быть какое-то волшебство за окнами этих зданий…
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