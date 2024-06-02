От благодарности за ночевку до ресторанного обычая: как и когда появилась практика чаевых

Оставлять официантам чаевые - обыденная практика и у нас, и в большинстве стран мира. А ведь мало кто знает, насколько давняя эта традиция и какую интересную историю она имеет. Впрочем, несмотря на единые истоки, обычай оставлять на чай может сильно отличаться в разных уголках планеты, и порой очень важно знать - где, в каких случаях и сколько нужно оставлять, чтобы вместо демонстрации благодарности ненароком не оскорбить.
У чаевых, оказывается, интересная история. /Фото: iphones.ru
История традиции оставления чаевых появилась в Великобритании около пятисот лет назад. Тогда как раз зарождалась знаменитая любовь англичан к чаю - собственно, это и стало источником названия этой практики. Самое интересное, что изначально первое подобие чаевых оставляли не для работников трактиров или пабов, а как раз для знакомых, у которых останавливались в гостях.
История чаевых связана с необходимость ночевать у знакомых. /Фото: livejournal.com
Всё дело в том, что Англия 16 века была довольно опасным местом, где лишний раз по дорогам не передвигались по ночам, чтобы случайно не нарваться на разбойников или грабителей. Поэтому во время многодневных путешествий предпочитали ночевать у друзей и знакомых. А если речь шла о состоятельных людях, то им, при отсутствии в ними собственной свиты, прислуживали работники дома, где остановились на ночлег - вот как раз им и оставляли какую-то плату за дополнительные заботы о гостях.
Хозяйские слуги получали доплату за заботу о гостях. /Фото: maximonline.ru
О том, как же эта традиция перекочевала в заведения общественного питания, историки спорят до сих пор. Самой распространённой версией является та, которая поясняет и происхождения английского слова, обозначающего чаевые. Так, термин tips иногда расшифровывают в качестве аббревиатуры: по информации редакции novate.ru, в слове зашифрована фраза «to insure prompt service», что можно перевести как «чтобы обеспечить скорость обслуживания».
Некоторые ищут историю чаевых на названии. /Фото: media.price.ua
Согласно данной теории, в какой-то момент в пабах и трактирах на входе хозяева разместили специальные ящички, куда посетитель мог бросить монету, а её звук не только оповестит персонал о приходе клиента, но и побудит обслуживать его более расторопно и качественно. Со временем попытка стимулировать официантов лучше работать и превратилась в традицию, которая законодательно не закрепляется, но в большинстве стран мира её всё равно соблюдают.
Сегодня о чаевых ходят разные мнения. /Фото: vazhnoznat.com
Впрочем, нельзя сказать, что обычая оставлять на чай везде одинаков - если в одних заведениях их поощряют, то вот в других в последнее время сознательно отстраняются от этого. Чаще всего отказ принимать чаевые мотивируют тем, что их получают только официанты и бармены, а вот работники кухни, которые практически все позиции в меню и готовят, поощрений никаких не получают, что нарушает равноправие сотрудников. Есть и третий вариант: зачастую в элитных заведениях чаевые включают в чек, и уже клиент выбора не имеет - платить или нет. В среднем такой «чай» составляет от 10% до 20% заказа клиента.
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