Жизнь на топях: какие известные на весь мир города были построены на болотах

История городов имеет множество занимательных страниц, среди которых интерес может представлять даже место строительства. Если одни появились в горах или на берегах рек, то есть такие, которые были возведены в буквальном смысле на болотах. И это только на первый взгляд кажется странной или вынужденной мерой: на самом деле огромное количество самых известных сегодня городов были построены на ранее непроходимых топях, прекрасно существуя и сегодня.
Болото - совсем не приговор, если нужно построить город. /Фото: livejournal.com
Пожалуй, одним из самых известных городов, которые были построены на болотах, является Москва. Так, например, сохранилось описание ранних поселений на территории современной российской столицы: «вдоль реки здесь тянулись большие заливные луга, в густых лесах водились дичь и дикие пчелы, реки и озера изобиловали рыбой. Территория Москвы напоминала как бы небольшой остров среди дремучих лесов и болот, окружавших её со всех сторон». Именно поэтому местность в старой Москве напротив Кремля между правым берегом Москвы-реки и современным Водоотводным каналом ещё с эпохи Средних веков называлась «Болото».
Интересный факт: упоминание топей есть и в топонимах. Например, вышеупомянутая местность имела улицу под названием Балчуг, а это слово происходит от тюркского «балчык», что означает «грязь, болото, влажная земля». Однако и термин «Москва» с финно-угорских языков переводится как «мокрое, топкое место».
Москва - один из самых известных городов на болотах. /Фото: peshegrad.ru
Подобная история произошла и со строительством Санкт-Петербурга. О нем, как о городе на болоте, писал в том числе Пушкин в одном из своих произведений: «из тьмы болот, из топи блат». История этого города фактически началась с первых деревянных свай, которые император Пётр I Великий приказал забивать буквально в зыбучее тело масштабного болота. Таким образом, несмотря на то, что те места издревле считались гиблыми, на топях удалось построить один из красивейших городов планеты. А некоторые первые постройки Санкт-Петербурга сохранились даже до сегодняшних дней.
На месте Северной столицы раньше были непроходимые болота. /Фото: moscow-airports.com
Такое же начало истории можно найти в летописях существования многих европейских столиц. Например, в когорту «болотных» городов можно, как ни странно, внести французскую столицу. Мало кто знает, однако Париж был построен на месте античного города Лютеция, который можно найти даже на птолемеевских картах. Упоминается он и древними римлянами, которые прям называли этот город илистым и полным грязи. Об этой страницы жизни той местности можно найти упоминания и в современном Париже: один из престижных районов столицы называется Мараис, что переводится как «болото».
Карта Лютеции - предшественника Парижа. /Фото: wikipedia.org
Другой один столичный город, основанный в болотисто-луговой местности - это Берлин. Причём это и отразилось уже конкретно в его названии: по данным редакции Novate.ru, это слово происходит от полабского термина «berl» или «birl», что буквально обозначает «болото». Похожая история названия и у столицы Бельгии Брюсселя. Так, известно, что впервые это слово было упомянуто в VIII столетии, а происхождение его лингвисты определяют от слов «brock» и «sela», что с фламандского буквально переводится как «селение на болоте».
Брюссель в эпоху раннего Нового времени. /Фото: diletant.media
Собственно, нет ничего удивительного и в том, что столица Туманного Альбиона, известного своим влажным дождливым климатом, также, как минимум, частично, является болотным городом. Первые задокументированные упоминания о возведении Лондона свидетельствуют, что некогда на месте Вестминстера располагалось непроходимое болото. Впрочем, это не помешало построить там Вестминстерский королевский дворец, ставший после завоевания Англии норманнами в 1066 году сначала резиденцией английских монархов, а позднее - местом заседания английского парламента и Королевского Верховного суда.
Лондонский Тауэр тоже построили на топях. /Фото: diletant.media
Есть и другие европейские и мировые столицы, которые построены на болотах, например, главный город Нидерландов, Амстердам. Однако, что действительно поражает, так это тот факт, что и целый ряд столиц горных государств также справедливо входит в перечень болотных городов. Оказывается, их располагали в болотистых котловинах межгорья или предгорья. Яркими примерами таких населённых пунктов можно назвать Баку, Тбилиси, и даже столица Эквадора Кито. И, судя по тому, что эти города стоят сотни лет и погибать не собираются, строительство на болотах - уже наработанный опыт.
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