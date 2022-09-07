Жизнь на топях: какие известные на весь мир города были построены на болотах

Болото - совсем не приговор, если нужно построить город. /Фото: livejournal.com

Москва - один из самых известных городов на болотах. /Фото: peshegrad.ru







На месте Северной столицы раньше были непроходимые болота. /Фото: moscow-airports.com

Карта Лютеции - предшественника Парижа. /Фото: wikipedia.org

Брюссель в эпоху раннего Нового времени. /Фото: diletant.media

Лондонский Тауэр тоже построили на топях. /Фото: diletant.media