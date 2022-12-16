Как приготовить вкусное овощное пюре: 5 беспроигрышных рецептов

Как говорится, не картофелем едины. Для приготовления пюре подходят абсолютно любые корнеплоды, овощи, бобовые, грибы и даже зелень. Секрет приготовления этого блюда максимально прост, но его яркий и насыщенный вкус зависит от пары секретных ингредиентов, о которых вы узнаете из нижеприведённых рецептов.
1. Из брокколи с грецкими орехами
Пюре из брокколи. \ Фото: obeki.com.
Не нравится вкус брокколи? Не беда. Рецепт этого пюре в мгновение ока развеет все сомнения, раз и навсегда изменив ваше мнение на этот счёт.
Ингредиенты:
• Брокколи маленький кочан – 1 шт (примерно полкилограмма-восемьсот грамм);
• Сливки 10%-жирности – 0,5 стакана;
• Масло сливочное – 1 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Паприка копчёная хлопья – 1 щепотка;
• Чеснок сушёный хлопья – 1 щепотка;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Ядра грецких орехов – 1 стакан.
Пюре из брокколи с грецкими орехами. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Грецкие орехи подсушить на сухой сковородке несколько минут;
• Выложить на бумажное полотенце и остудить;
• Брокколи тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Разобрать на соцветия;
• Сложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• После готовить на среднем огне до полной готовности (примерно пятнадцать-двадцать минут);
• Откинуть на дуршлаг;
• Переложить в чашу блендера;
• Добавить сливки, соль, смесь перцев, паприку, чеснок, большую часть грецких орехов;
• Перебить всё до однородной массы;
• Аккуратно перемешать;
• Разложить по тарелкам;
• Посыпать сверху грецкими орехами, перебитыми до состояния средней крошки и тёртым сыром;
• Подавать с гренками, тостами, брускеттами.
2. Из свеклы с копчёным беконом
Свекольное пюре. \ Фото: bonappetit.com.
Свекольное пюре – то, что стоит приготовить хотя бы раз в своей жизни, чтобы понять, насколько оно нежное, лёгкое и невероятно вкусное. Преимущество этого блюда в том, что его можно подавать абсолютно с любым гарниром будь то мясо, рыба, овощи, грибы или субпродукты. Но для начала, обратите внимание на копчёный бекон.
Ингредиенты:
• Свекла среднего размера – 4-5 шт;
• Сливки средней жирности – чуть больше половины стакана;
• Бекон копчёный – 10-12 полосок;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
Пюре из свеклы. \ Фото: nutriciously.com.
Способ приготовления:
• Кинзу вымыть;
• Просушить и измельчить;
• Свеклу хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать хвостики;
• Клубни отварить до полной готовности (примерно сорок минут)
• Остудить и очистить;
• Произвольно нарезать;
• Переложить в чашу блендера;
• Влить сливки, добавить мелко нарезанную кинзу;
• Сдобрить солью и перцем;
• Перебить всё до однородной массы;
• Аккуратно перемешать;
• Бекон нарезать соломкой;
• Обжарить пару минут на сухой сковородке;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Высыпать к бекону;
• Перемешать;
• Готовить около пяти минут или до образования румяной корочки;
• Разложить пюре по тарелкам, сверху посыпать беконом и подать к столу.
3. Из кабачков
Пюре из кабачков. \ Фото: thedailymeal.com.
Пюре из кабачков удивляет своим нежным кремовым вкусом. Оно отлично подойдёт как для завтрака, так и для обеда с ужином. А если подать это блюдо с кусочками брынзы и листочками свежей зелени, то поверьте, вы получите истинное гастрономическое удовольствие.
Ингредиенты:
• Брынза – 250 г;
• Масло сливочное – 1 ч.л;
• Кабачки среднего размера – 3-4 шт;
• Картошка среднего размера – 2 шт;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Сливки средней жирности – 0,5 стакана;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Перец молотый – по вкусу;
• Паприка копчёная хлопья – по вкусу;
• Мята свежая – несколько листочков для украшения;
• Базилик зелёный – 2-3 веточки.
Кабачковое пюре. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Зелёный лук вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Обжарить две-три минуты на небольшом кусочке сливочного масла;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать и готовить ещё несколько минут (не более пяти);
• Кабачки вымыть;
• Разрезать на несколько частей;
• Отварить до полной готовности;
• Картошку вымыть;
• Очистить и также отварить до полной готовности;
• Переложить всё в чашу блендера;
• Добавить сливки, луково-чесночную смесь;
• Приправить солью, паприкой и перцем;
• Перебить до однородной массы;
• Выложить порционно в тарелки;
• Посыпать свежей петрушкой;
• Украсить листиками мяты и базилика;
• Добавить кубики брынзы и подать к столу.
4. Из болгарского перца и томатов
Томатное пюре. \ Фото: cookist.com.
Это пюре претендует на звание самого сочного и яркого овощного блюда, которое вам когда-либо доводилось пробовать. И совсем неудивительно. Ведь сочетающиеся между собой ингредиенты – самый настоящий гастрономический взрыв.
Ингредиенты:
• Помидоры мясистые крупные – 3 шт;
• Перец болгарский красный – 2 шт;
• Капуста цветная маленькая – 1 кочан (меньше килограмма);
• Сливки средней жирности – 0,5 стакана;
• Сыр сулугуни – 2-3 палочки или одна большая косичка;
• Паприка копчёная хлопья – 0,5 ч.л;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 2-3 стебля;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Пюре из помидоров и сладкого перца. \ Фото: stringfixer.com.
Способ приготовления:
• Перцы вымыть;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть нарезать ломтиками;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать;
• Готовить около пяти минут;
• Затем добавить очищенные, порезанные дольками помидоры;
• Тушить на среднем огне около пятнадцати минут;
• Капусту вымыть под холодной проточной водой;
• Разобрать на соцветия;
• Отварить до полной готовности (двадцать-двадцать пять минут);
• Выложить в очень глубокую миску;
• Добавить тушёные помидоры с перцем;
• Сдобрить солью и перцем;
• Приправить паприкой;
• Влить сливки;
• Перебить до однородной массы;
• Хорошенько перемешать;
• Разложить порционно;
• Украсить нитками сулугуни и листиками свежей петрушки;
• Подавать с гренками, тостами, брускеттами.
5. Из тыквы
Тыквенное пюре. \ Фото: thespruceeats.com.
Тыквенное пюре с добавлением шампиньонов и креветок – блюдо, которым хочется угостить даже гостей.
Ингредиенты:
• Тыква очищенная – 1 кг;
• Шампиньоны среднего размера – 10 шт;
• Креветки очищенные – 200 г;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Перец чили – 1 маленький стручок;
• Петрушка свежа – 2-3 веточки;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Сливки средней жирности – 0,5 стакана;
• Масло сливочное и оливковое – по 1 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Молотый чёрный перец – по вкусу.
Пюре из тыквы. \ Фото: frenchbulldogtexas.com.
Способ приготовления:
• Шампиньоны вымыть;
• Просушить;
• При необходимости зачистить;
• Нарезать на четыре равные части;
• Обжарить на небольшом количестве сливочного масла пару минут;
• Затем добавить пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный перец чили;
• Сдобрить солью и перцем;
• Жарить около десяти минут;
• Готовые грибы выложить на тарелку;
• На той же сковороде обжарить креветки с добавлением оливкового масла;
• Готовить примерно пять-семь минут или до образования румяной корочки;
• Тыкву разрезать на куски;
• Отварить до полной готовности (около получаса-сорока минут)
• Отправить в глубокую миску;
• Добавить сливки, часть грибов;
• Соль и перец по вкусу;
• Перебить до однородной массы;
• Перемешать и разложить по тарелкам;
• Сверху выложить немного грибов и креветки;
• Украсить листочками петрушки и кинзы.
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