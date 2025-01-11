Учёные наткнулись на руины Атлантиды, или Откуда на дне океана появилась «Дорога из жёлтого кирпича»

Изучая в ходе своего недавнего исследования цепочку вулканов на дне Тихого океана, учёные наткнулись на нечто необыкновенное. Это мгновенно возобновило споры о нахождении мифического города-государства Атлантиды. Глубоководные исследователи обнаружили странное геологическое образование, напоминающее дорогу из жёлтого кирпича, созданную человеческими руками.
Что говорят учёные
Специалисты утверждают, что на самом деле участок морского дна, который попал в заголовки всех газет, далеко не так странен, как, например, «Чёртов столб» (Devils Postpile) в Восточной Калифорнии (США). Это геологический пример столбчатого базальта, демонстрирующего шестиугольную геометрию. Высота его достигает почти двух десятков метров. Нечто похожее можно увидеть по другую сторону Атлантики на побережье Северной Ирландии. Там есть Дорога Гигантов. Она состоит из четырёх десятков тысяч взаимосвязанных базальтовых колонн в виде ступенчатой структуры. Ирландские формации имеют высоту от 12 метров и ширину до трёх десятков метров.
Этим базальтовым колоннам, которые выглядят как фантастические творения, не было уделено столько внимания ни в прессе, ни в научной среде. Здесь же, как говорят геологи, имеет место чудо природы. Находятся учёные, которые это утверждение подвергают сомнению. Правда же в том, что Океаническая экспедиция, исследующая глубоководный хребет к северу от Гавайских островов, недавно обнаружила дно высохшего древнего озера.открытием, заговорить о «дороге из жёлтого кирпича» и «дороге в Атлантиду».
Согласно статьям в именитых археологических изданиях, команда исследователей из Ocean Exploration Trust «расширяет границы дикой природы более чем на 3000 метров ниже уровня моря». Снимки, которые представили исследователи, безусловно, ошеломляют. Что касается геологического чуда, то оно расположено на вершине глубоководного хребта в Национальном морском заповеднике Папаханаумокуакеа (PMNM), одном из крупнейших морских заповедников в мире.
По дороге из жёлтого кирпича
Так называемая «Дорога из жёлтого кирпича» была обнаружена глубоководным исследовательским судном с весьма символичным названием «Наутилус». Группа исследовала морской район Лилиуокалани к северу от Гавайев. Лилиуокалани был последним суверенным монархом Гавайского королевства и правил до тех пор, пока не был свергнут с трона в начале 1893 года.
Видео исследовательской группы показало ряд очаровательных морских существ. Но это было не главное, учёные были в поисках археологических доказательств. Это глубоководное исследование является первым в своём роде в этом районе. Результаты, полученные специалистами настолько невероятны, что слова «причудливые», «безумные» и «потрясающие» - в порядке вещей. Когда учёные узрели эту необычную «геологическую особенность», из-за которой в итоге и возник весь этот сыр-бор, один из исследователей с энтузиазмом воскликнул: «Это дорога в Атлантиду»! Другой ошеломлённо добавил: «Это безумие».
Так что же это
Учёные рассказывают, что на глубине около тысячи метров, на вершине подводной горы Нутка земля выглядит как высохшая кора. Это невероятно причудливое скальное образование. Как такое может быть никто из экспертов не знает. Эти странные, с геологической точки зрения, образования похожи на нечто фантастическое, сказочное. Такого просто не может быть.
Мифология и реальность
Подводные геологические особенности и необычные образования постоянно пополняют современную мифологию всё новыми «доказательствами». Руины Атлантиды таким образом «находят» с завидной регулярностью. Геология — наука прагматичная. Она знает о том, какие чудеса образуются в результате обычных тектонических движений и извержений вулканов. Самое знаменитое из подобных скальных образований — это Бимини-Роуд. Находится оно недалеко от острова Северный Бимини на Багамах. Это геологическое чудо состоит из множества линейных прямоугольных блоков известняка. Многие его называют также дорогой в Атлантиду.
Исследователи в восторге от своего открытия. Они говорят, что очарованы столь многообещающей возможностью намного больше узнать о скрытой геологии Земли, ведь она хранит так много захватывающих тайн...
