Секреты идеального перелёта, которыми пользуются опытные путешественники, а теперь будете и вы

Многие наши путешествия начинаются в аэропорту, но, к сожалению, далеко не всегда авиаперелеты ассоциируются с комфортом. Мы переживаем, что опоздаем на рейс, потеряем чемодан или будем часами томиться в очередях.

Благо есть хитрости, которые позволят сэкономить нервы и сделать перелет гораздо более приятным.

Мы раздобыли советы опытных путешественников и работников аэропорта. А в качестве бонуса расскажем, как круто провести время в зале ожидания, не потратив при этом ни копейки.



Разберитесь, как действовать в зоне досмотра

Обезопасьте свой багаж

Я ногами на него становился, и ничего», — жалуется недовольный путешественник.

Думайте об окружающих и останетесь в выигрыше

Запомните простые секреты комфортного пребывания в салоне

Исследования показали, что самый грязный предмет в аэропорту — это пластиковый поддон в зоне досмотра. Поэтому стоит взять небольшую сумку или пакет и заранее сложить туда мелкие предметы, чтобы они не контактировали с загрязненной поверхностью. Кстати, это ускорит процедуру досмотра, ведь не придется спешно копаться в карманах у самых рамок.Некоторые предметы все же лучше выложить отдельно. Опытные путешественники заметили, что у проверяющих нередко возникают вопросы к различным кабелям или, например, кубикам Рубика. Их с большой вероятностью попросят вытащить, а на это уйдет драгоценное время.Ежегодно во время авиаперелетов повреждается, теряется или задерживается практически каждая пятая сумка.И если с потерями и задержками мы вряд ли что-то можем поделать, то вот от повреждений уберечься вполне способны. Чемодан, который гарантированно останется целым в багажном отсеке, должен быть из плотной ткани или жесткого пластика, но обязательно с алюминиевой рамой и укрепленными углами. Именно такие вещи выбирают работники аэропортов.Даже с надежным, казалось бы, пластиковым изделием может случиться беда. «Забирал чемодан из багажного отделения и заметил, что одно колесо было выломало. Не понимаю, как это вообще возможно, он сделан из специального материала, который трудно убивается.Существует и другой способ обезопасить вещи в багаже — просто завернуть их в пакеты. У автора этой статьи однажды случился форс-мажор. Каким-то образом на чемодан пролили воду, он был тканевым и буквально насквозь промок. Но вещи внутри были уложены в мусорные пакеты, поэтому остались сухими.Не стоит оставлять на сумке старые бирки, ведь багаж могут ошибочно отправить по старому адресу или отложить до выяснения обстоятельств. Один сотрудник аэропорта рассказал, что такие сумки обычно отправляют обратно в пункт проверки и помечают как «Неизвестно». После этого багаж заново осматривают и снимают лишнюю бирку. Понятно, что времени на это уходит гораздо больше.Когда пассажиры толпятся целыми семьями в зоне выдачи багажа или переступают за желтую линию, это приводит лишь к тому, что сумку становится сложнее достать. Места для маневра практически не остается. Лучше оставить членов семьи в сторонке и ожидать багаж в предназначенном для этого месте.При перелетах существует еще более нелепое явление. Некоторые люди считают необходимым встать в проходе в момент, когда шасси только коснулось земли. Это создает бессмысленную очередь и практически не помогает добраться в аэропорт раньше. Все равно придется ждать автобус и других пассажиров. Но даже если высадка проходит через «рукав», то до терминала идти еще далеко и по дороге можно обогнать впереди идущих. Кроме того, правила безопасности гласят не отстегивать ремни до полной остановки самолета.Порой приходится перевозить в самолетах животных, но, если есть возможность, лучше отказаться от этой затеи. Ведь в багажном отсеке условия не такие уж хорошие. Вот что рассказал один интернет-пользователь: «Работаю топливозаправщиком и постоянно вижу, как животные, которых сдали в багаж, часами стоят на раскаленном солнце или попадают под проливные дожди. Зачастую их ставят возле выхлопной трубы, а там настолько громко, что буквально можно и оглохнуть».Если летите вдвоем, возьмите места в одном ряду у окна и прохода. Так вы получите 3 кресла на двоих, потому что мало кто захочет сидеть между двумя незнакомцами. Это работает, потому что рейсы не часто заполняются впритык. Если место между вами все же займут, то не составит труда поменяться. Большинство людей с радостью согласятся пересесть к проходу или иллюминатору.Бывший бортпроводник подкинул неплохую идею о том, как выбрать место получше: «Очень советую: попробуйте зайти в самолет последним. Так будет возможность выбрать лучшее место из оставшихся свободными. В худшем случае вы просто пройдете на свое забронированное».Есть и несколько дерзкий способ встать в привилегированную очередь. «Заметил, что при регистрации можно смело становиться в очередь для бизнес-класса. Как правило, она короче, а проверяющие не сильно-то и смотрят на то, из какой вы зоны. А если даже кто-то и заметит, то уж точно не станет устраивать сцену», — рассказывает путешественник, который наверняка везде успевает первым.А вот совет для еще более развязных ребят. Чаще и смелее посещайте Duty Free, но не для того, чтобы закупиться. Дело в том, что в этих магазинах можно найти множество пробных товаров. И если вы, например, забыли взять с собой крем, то пробники из Duty Free всегда придут на помощь.Опытные путешественники предлагают отказаться от дорожных подушек, чтобы в сумке было больше свободного места. Можно взять простую наволочку, набить ее личными мягкими вещами и использовать как подушку.Многие из нас, как оказалось, вообще использовали дорожные подушки неправильно, поэтому кому-то они казались дико неудобными. Недавно блогер Аманда Вудс сделала любопытное открытие. Оказывается, лучше надевать подушку задом наперед, то есть пустой стороной назад. Подбородок будет упираться в мягкую часть, за счет чего снизится нагрузка на шею.Если боитесь тряски, продумайте свой полет заранее. Чтобы снизить вероятность попадания в зону турбулентности, нужно избегать перелетов в жаркое время года и выбирать утренние или ночные рейсы, когда воздух наиболее холодный. Имеет значение и место в салоне: чем ближе к крыльям вы сидите, тем меньше будете ощущать тряску.Один путешественник нашел крутейший способ развлечься в аэропорту: «Пройдите в зону выдачи багажа. К стойке, где пассажирам выдают прилетевших животных. Можно смотреть целую вечность на то, как все эти собаки выходят из переносок и несутся к своим хозяевам».