Что заменяло советским гражданам интернет: Телефонные чаты, журнал с лайфхаками и не только

Справочники и энциклопедии

Картина Александра Дейнеки.

Специализированные журналы

Журнальные подшивки были деталью советского интерьера.

Радио и телевидение

Чтобы ответить на вопросы слушателей, радиоведущие приглашали в студию докторов наук, писателей и врачей.

Справочное бюро

По телефону звонили часто и много.

Самиздат и стенгазеты

Объявления в газетах

Отрывные календарики