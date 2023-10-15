10 самых высокооплачиваемых профессий для лентяев

На свете полно трудоголиков, и полно лентяев. И если трудоустройство первых, как правило, не представляет никаких проблем, то последним приходится туго – очень сложно заработать на жизнь, не утруждаясь.



Хотя у некоторых, как ни удивительно, это неплохо получается. Ведь быть ленивым ещё не значит быть глупым. Оказывается, существует целый ряд высокооплачиваемых профессий, не требующих ни высокой квалификации, ни больших усилий. В этой статье мы расскажем о десяти из них:



1. Профессиональный иностранец

2. Профессиональный обнимальщик

3. Учитель английского в Китае

4. Испытатель постелей в отеле

5. Дегустатор пива

6. Испытатель видеоигр

7. Участник экспериментов по изучению сна

8. Программист

9. Статист в кино

10. Специалист по выгулу собак