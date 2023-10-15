10 самых высокооплачиваемых профессий для лентяев

На свете полно трудоголиков, и полно лентяев. И если трудоустройство первых, как правило, не представляет никаких проблем, то последним приходится туго – очень сложно заработать на жизнь, не утруждаясь.
Хотя у некоторых, как ни удивительно, это неплохо получается. Ведь быть ленивым ещё не значит быть глупым. Оказывается, существует целый ряд высокооплачиваемых профессий, не требующих ни высокой квалификации, ни больших усилий. В этой статье мы расскажем о десяти из них:
1. Профессиональный иностранец
Если вы презентабельно выглядите, умеете поддержать светскую беседу и даже прикинуться важной личностью на официальном мероприятии, то можете смело претендовать на должность профессионального иностранца в Китае. В этой стране присутствие иностранных гостей придаёт любому мероприятию особый статус, так что эта профессия востребована и платят за неё весьма неплохо: от $1000 до $1600 в неделю. Кроме харизмы и внешнего лоска для этой работы ничего не требуется.
2. Профессиональный обнимальщик
Эта профессия – настоящая находка для того, кто обожает нежиться в постели целый день напролёт, если конечно, он/она не против разделить своё ложе с незнакомцем (в самом, впрочем, невинном смысле этого слова).
Этот бизнес сейчас на взлёте – пока в мире существует только 16 подобных компаний. Так что, если вы хотите создать свою обнимальщическую компанию– сейчас самое время.
Остаётся добавить, что профессиональный обнимальщик зарабатывает, в среднем, $80 в час или $300 за ночь. Никакой особой подготовки или лицензирования не требуется – только готовность обниматься с совершенно незнакомыми людьми.
3. Учитель английского в Китае
Ещё одна высокооплачиваемая профессия, которую в Китае может получить любой, более-менее сносно говорящий на английском языке. В этой стране потребность в учителях английского невероятно высока, а требования к претендентам – ниже плинтуса.
Многие школы не интересуются ни опытом преподавательской деятельности, ни наличием специального образования. Так что любой худо-бедно знающий английский может неплохо зарабатывать, не особенно напрягаясь. Педагоги-иностранцы получают в Китае примерно в три раза больше по сравнению со своими высококвалифицированными местными коллегами, в тех же самых школах.
4. Испытатель постелей в отеле
Эта не профессия, а сладкий сон! Причём в буквальном смысле. Испытатели постелей довольно часто «работают» в дорогих отелях, руководство которых хочет убедиться, что их гости смогут хорошо отдохнуть и останутся довольны сервисом. Но иногда таких испытателей нанимают туристические агентства, и тогда они поселяются в отелях анонимно, проводят там ночь и затем отчитываются перед своими работодателями, как им спалось.
5. Дегустатор пива
На этой работе можно не только выпивать, но и получать за это деньги. Правда, в этом деле уже нужна определённая квалификация. Необходимо быть в курсе тонкостей пивоварения, уметь определять уникальные оттенки вкуса напитка и знать достаточное число терминов, чтобы описать свои ощущения. Обычно представителей этой профессии обучают при пивоваренных заводах.
6. Испытатель видеоигр
Испытатели видеоигр зарабатывают от $10 до $18 в час, то есть, в среднем, около 30 тысяч долларов в год. В их задачу входит найти слабые стороны игры и сообщить обо всех глюках и проблемах.
7. Участник экспериментов по изучению сна
Ещё один способ заработать во сне. Различные медицинские институты постоянно проводят исследования, связанные со сном и ищут людей, которые согласились бы принять в них участие. Обычно для каждого из экспериментов приглашают людей определённого возраста или тех, кто ведёт определённый образ жизни. Участники таких исследований зарабатывают, в среднем, по $1000 в день.
8. Программист
Для этой работы кое-какая квалификация необходима, но, как уверяют эксперты, сама работа совсем не утомительная, хорошо оплачивается, а работать можно в пижаме и домашних тапочках. Билл Гейтс, например, как-то сказал, что предпочитает нанимать для выполнения сложной задачи в Microsoft ленивых программистов, потому что они «всегда найдут самый простой способ для её выполнения».
9. Статист в кино
Большинство статистов, которых мы видим в кинокадрах на заднем плане – это профессиональные актёры, жаждущие «большого прорыва» в своей карьере. Однако есть среди них и люди, которые не тешат себя мечтами об Оскаре, а просто хотят провести время в приятной компании и заодно подзаработать.
Статист получает минимум $100 в день. Однако если он является членом Гильдии киноактёров, то ему не могут заплатить меньше $150 в день. Если съёмочный день продолжается дольше восьми часов, то статист получает полторы или две ставки. А если во время съёмок используется личное имущество статиста – одежда, автомобиль и тд, то за это полагается дополнительная прибавка к гонорару.
10. Специалист по выгулу собак
Эта работа связана с определёнными физическими нагрузками, но не слишком утомительными. Занятые владельцы собак с удовольствием перекладывают заботы о своих любимцах на чужие ответственные плечи. Выгуливая собаку, можно заработать до $50 в час – всё зависит от страны и от состоятельности хозяев.
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