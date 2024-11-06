Как живет ягуарунди - дикая кошка, детеныши которой лают и чирикают

Ягуарунди – один из самых необычных и экзотических, но в то же время по-своему красивых и изящных представителей южноамериканской фауны. Крупная хищная кошка, выглядящая как что-то среднее между пумой, лаской и хорьком, интересна не только своей внешностью. И хотя большинство заморских мохнатиков предпочитает селиться во влажных лесах континента, встречаются ягуарунди и за их пределами.
Серьезная кошка. /Фото: Pinterest.
Ягуарунди является одним из наименее известных представителей семейства кошачьих в глазах широкой публики. Ничего удивительного в этом нет. Обитает кошка исключительно за океаном на территориях центральной и Южной Америки. Селится грациозная хищница преимущественно во влажных лесах на живых террасах тропических растений вдоль рек. Впрочем, встречается и в других местах континента. Встретить ягуарунди можно, в том числе на нагорьях и в саванны. Как и подавляющее большинство других кошачьих ведет преимущественно одиночный образ жизни, занимая в качестве охотничьих угодий территорию площадью до 10 кв.км.
Издает странные звуки. /Фото: wildlifenorthamerica.com.
Первое, что бросается в глаза при рассмотрении ягуарунди – это, конечно же, ее экзотическая внешность с необычайно вытянутым и гибким телом, чем-то напоминающем таковое у виверровых и куньих. Вдобавок к этому у кошки крошечные закругленные уши, небольшая головка и короткая мордочка. В холке тропические коты вырастают до 25-35 см, а в длину без учета хвоста могут достигать 55-75 см. В свою очередь протяженность хвоста варьируется от 30 до 60 см. В зависимости от возраста и пола вес дикой кошки колеблется от 4.5 до 9 кг. Мех имеет равномерную окраску и лишен каких-либо полос или пятен.
Гордая обитательница джунглей. /Фото: Pinterest.
Охотятся ягуарунди преимущественно утром. Пик активности этих животных выпадает на 10-11 часов утра. Питаются главным образом небольшой добычей массой до 1 кг. Хотя основа рациона ягуарунди - мелкие млекопитающие, не брезгает тропическая охотница, в том числе ящерицами, птицами, лягушками и даже рыбой. Среди млекопитающих особое предпочтение отдает кроликам, морским свинкам, хомякам и шиншиллам. В редких случаях ягуарунди едят растительную пищу и насекомых. Для южноамериканских плантаторов выращивающих инжир ягуарунди и вовсе источник стабильной головной боли. При размножении кошки приносят до 4 котят, которые становятся полностью самостоятельным особями через 2-3 года.
Милый котенок. /Фото: Pinterest.
Основным противниками ягуарунди в дикой природе остаются другие более крупные хищники: оцелоты, койоты, пумы. Впрочем, поймать и съесть обитательницу тропиков - та еще задачка. Среди кошачьих ягуарунди по праву может носить титул одного из самых скрытных и неуловимых зверьков. Поэтому главным врагом ягуарунди остается человек, активно вырубающий влажные леса в процессе хозяйственной деятельности. Самой же интересной особенностью этого существа остается его голос. Кошачьи этого вида способны издавать до 10 разных звуков, среди которых помимо «классически» рыка, шипения, мяуканья и урчания есть такие экзотические (для котов) как чириканье похожее на птичье и лай, сильно напоминающий собачий.
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