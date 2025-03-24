Первые кадры популярных городов

В наши дни фотографы путешествуют по всему миру в поисках новых ракурсов знаменитых мест планеты. Однако было время, когда снимки городов были редкостью. С появлением фотографии в XIX веке люди получили возможность впервые запечатлеть то, что они видели вокруг себя, в том числе пейзажи и городские улицы.

Париж

Лос-Анджелес

Лондон

Иерусалим

Токио

Нью-Йорк

Афины

Мумбай

Эдинбург

Сидней

Рим

Филадельфия

Сингапур

Вашингтон

Торонто

Копенгаген

Чикаго

Берлин

Дублин

Сан-Франциско