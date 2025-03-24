Первые кадры популярных городов

В наши дни фотографы путешествуют по всему миру в поисках новых ракурсов знаменитых мест планеты. Однако было время, когда снимки городов были редкостью. С появлением фотографии в XIX веке люди получили возможность впервые запечатлеть то, что они видели вокруг себя, в том числе пейзажи и городские улицы.
Эти фотографии — визуальное доказательство того, как поменялся за два столетия городской ландшафт. Многие поселения изменились почти до неузнаваемости. Такие многолюдные и застроенные города, как, например, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, предстают на этих кадрах тихими поселениями с фермами, а индийский Мумбай с широкими и пустынными дорогами совсем не похож на современный переполненный и суетливый город.
Париж
Снимок Парижа 1839 года с бульвара дю Тампль сделал Луи Дагер, один из создателей фотографии. Слева можно увидеть чистильщиков обуви.
Лос-Анджелес
Фотография Лос-Анджелеса сделана около 1860 года. В левом углу видна методистская церковь, построенная в 1822 году.
Лондон
Вид Парламент-стрит от Трафальгарской площади. Это самая ранняя фотография Лондона, она была сделана в 1839 году.
Иерусалим
Автор этого кадра 1844 года — французский фотограф Жозеф-Филибер Жиро де Прандже. Он путешествовал по Ближнему Востоку, Италии и Восточному Средиземноморью в период с 1841 по 1844 год, сделав при этом более 900 фотографий.
Токио
Феликс Беато сделал панорамное фото города Эдо, теперь известного как Токио, в 1866 году. Город кардинально изменился за долгие годы из-за природных катаклизмов и войны.
Нью-Йорк
Так в 1848 году выглядел Верхний Вест-Сайд, район Манхэттена. На фото виден фермерский дом на холме и дорога, которая теперь называется Бродвей. Несколько лет назад эта фотография была продана на аукционе за 62 тысячи долларов.
Афины
Фотографии были сделаны в 1845 году.
Мумбай
Фотография города Бомбей, теперь известного как Мумбай, была сделана в 1850 году, когда Индия находилась под господством Великобритании.
Эдинбург
Этот кадр 1848 года — самая ранняя из известных фотографий Эдинбурга.
Сидней
В 1855 году фотограф Роберт Хант сделал серию стереоскопических снимков, которые стали первыми известными фотографиями Сиднея. В кадре Маккуори-стрит.
Рим
Колизей в 1842 году. Фотография была сделана с 38-метровой колонны Траяна.
Филадельфия
Снимок был сделан в 1839 году Джозефом Сакстоном. Это старейшая фотография США из сохранившихся.
Сингапур
Альфонс-Эжен-Жюль Итье, французский офицер таможни, сделал эту фотографию в 1844 году.
Вашингтон
Одна из самых ранних фотографий Вашингтона, 1846 год. В кадре Старое здание Бюро патентов, где сегодня располагается Национальная портретная галерея и Смитсоновский музей американского искусства.
Торонто
На фото 1856 года — Кинг-стрит.
Копенгаген
На фотографии 1840 года площадь Ulfeldts Plads, которая через год после того, как был сделан кадр, была переименована в Gråbrødretorv.
Чикаго
Самая первая фотография Чикаго была сделана в 1855 году. На ней видно здание городского суда и администрации, которое было уничтожено во время Великого чикагского пожара 1871 года.
Берлин
Так выглядела в 1840 году Лейпцигская улица.
Дублин
На первой фотографии Дублина 1848 года группа людей позирует перед церковью Святого Георгия. Сегодня в ней располагаются офисы.
Сан-Франциско
Старейшая из известных фотографий города, 1850 год. В кадре заброшенные суда в бухте. Позднее доски от этих кораблей были использованы для строительства дорог.
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