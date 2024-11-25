На каких курортах отдыхали первые русские туристы

Туризм для России — явление достаточно молодое. Еще триста лет назад за приятными впечатлениями не принято было отправляться в другие страны. Все поездки имели практический смысл — паломничество, дипломатическая миссия, обучение, деловые встречи. Лишь в XVIII веке люди стали путешествовать ради удовольствия и знакомства с достопримечательностями.

Оздоровительные путешествия

Париж — город роскоши и наслаждений

Англия — средоточие деловой и промышленной жизни