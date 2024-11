На каких курортах отдыхали первые русские туристы

Туризм для России — явление достаточно молодое. Еще триста лет назад за приятными впечатлениями не принято было отправляться в другие страны. Все поездки имели практический смысл — паломничество, дипломатическая миссия, обучение, деловые встречи. Лишь в XVIII веке люди стали путешествовать ради удовольствия и знакомства с достопримечательностями.

Оздоровительные путешествия

Париж — город роскоши и наслаждений

Англия — средоточие деловой и промышленной жизни

Приведем наиболее популярные места для отдыха, оздоровления и культурного обогащения , где побывали представители русского дворянства.Первым русским, кто испытал на себе действие минеральных вод, а также создал традицию такого оздоровления, был Петр I. Это произошло в еще неразвитом курортном городке Карлсбаде (ныне Карловы Вары, Чехия) в 1711 году. Пребывание на курорте с горячими источниками, по мнению придворных врачей, должно было избавить царя от цинги, болей в мочевом и желчном пузыре, а также от прочих недугов, которые появились вследствие ведения утомительных военных действий. На первом этапе лечения Петр выпивал не менее 5 литров минеральной воды в сутки. Второй этап — это горячие ванны. Прогнозы врачей оправдались, здоровье русского государя значительно улучшилось.улица Карла-IV в Карловых ВарахЭтот визит Петра I в Карлсбад не стал единственным. Через год он приехал вновь и провел здесь длительное время. Внимание Петра стало решающим для развития курортной инфраструктуры городка, впоследствии сюда стали съезжаться представители русской знати. Отдыхающие из России всегда вызывали оживление местных жителей, это связано с расточительностью русских туристов в сравнении с прибывшими из других стран.Открытка из Карловых Вар.Еще один востребованный курорт с термальными источниками — Баден-Баден, где лечатся болезни дыхательной и опорно-двигательной систем, женские недуги.Туристы в Баден-Бадене.Здесь к русским длительное время относились с недоверием, а причина в том, что один из первых гостей не заплатил по счетам. Между тем, это был генерал-адъютант, отличившийся отвагой в наполеоновских войнах. В курортном городке он выпил шварцвальдских шнапсов на сумму, превышающую месячную зарплату баденского поденщика в 50 раз.пансионат в Карловых Варах «Английский король», где останавливался И. ТургеневРусская публика не испытывала интереса к климатическими курортам Франции, отдавая предпочтение прусским бальнеологическим лечебницам. И причины были политическими: во-первых, именно прусские курорты регулярно посещались представителями династии Романовых, а также другими выдающимися персонами русского бомонда — это мощная реклама, а во-вторых, Франция не внушала доверия из-за революционных настроений. Неспокойно там было, неуютно, что никак не способствует оздоровлению.Бунтарская натура французов не отталкивала любознательных путешественников. Париж начиная с XVIII века был притягательным для русского дворянства благодаря искусствам и архитектуре. Главный пункт в программе путешественника той эпохи — посещение театра Комеди Франсез. В записках из путешествий Д. Фонвизин отмечает: «Кто же видел здесь комедию, тот нигде в спектакль не поедет охотно, потому что после парижского смотреть другого не захочет». О Париже с восхищением пишет Л. Толстой, как о городе, интерес к которому не может угаснуть. Он посещает Лувр, выставки изобразительного искусства, концерты и музеи, отмечая, что жизнь здесь прелестна. Также путешественников привлекали такие достопримечательности, как королевский дворец Тюильри, Люксембургский дворец в переходном стиле из ренессанса в барокко, католический храм Нотр-Дам.Картина «Париж ночью. Итальянский бульвар», художник Константин КоровинОсобое культурное значение имели поездки в ИталиюИталия и Рим воспринимались русским дворянством как колыбель европейской цивилизации. Невозможно приобщиться к миру искусства и роскоши, не побывав здесь — считали просвещенные представители знати. Престижное путешествие в Италию преследовало образовательные и эстетические цели. Путников привлекала готическая церковная архитектура, музеи, нравы и традиции местного населения. В число достопримечательностей Рима обязательных к посещению входили собор Святого Павла и Сикстинская капелла. В. Зиновьев, камергер, русский сенатор, писал о соборе чрезвычайно восторженно: «Я до сего часа был в ней уже раз тридцать: не могу зрением насытиться. Все так устроено пропорционально, что действие искусства выходит из вероятности». Кроме того русского вояжера впечатлила римская опера, где ему случилось услышать голос «весьма хорошаго певца-кастрата».Художник Каналетто «Вид на Большой Канал»Еще одна диковинка для русских путешественников, которую не обходили вниманием, — город на воде Венеция. Русский литератор Д. Фонвизин описывал его, как печальное место, где вместо улиц каналы, а вместо карет гондолы, где здания старинные и черные. В. Зиновьев же обратил внимание на широкое применение масок в Венеции. На протяжении полугода жители города любого сословия и положения в обществе могли ходить в масках, в канцелярию , храм, в салон — повсюду.Также российскую аристократию привлекали Неаполь («Капище весельев») и Флоренция (город интеллектуального наслаждения).Лондон, Оксфорд, Дублин, Глазго — города, наиболее популярные среди русских англофилов. В британские земли получить эстетическое наслаждение и приятные впечатления приезжали княгиня Е. Дашкова, граф И. Чернышев, граф Г. Потемкин и другие знатные подданные Российской империи. Самые посещаемые столичные объекты — это Гайд-Парк, Трафальгар-Сквер, Британский музей, Национальная галерея в Лондоне.«Westminster and Westminster Bridge from the River» J. GoffРусский драматург П. Бобрыкин, не единожды посетивший крупные города Европы в XIX столетии, так пишет о Лондоне «Ни один город в Европе не дает этого впечатления громадной материальной и культурной мощи, как британская столица». Он с восхищением говорит о размерах и напряженности лондонской жизни, которые дают ощущение громадности. Торговый и промышленный уклад города делает его менее торжественным и привлекательным в сравнении с Парижем. Но энергия, стремление к накоплению ценностей, активность деловых кварталов внушают грандиозность.