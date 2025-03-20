Кем стали дети звезды боевиков Жан-Клода Ван Дамма и кто из них превзошёл отца в боевых искусствах

Всему миру этот американский актер известен как Жан-Клод Ван Дамм. Хотя его полное имя звучит так – Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг. Этот бельгийский паренек мечтал стать актером, и он сумел добиться мировой славы благодаря своим отменным внешним данным, владению боевыми искусствами и таланту. Но больше всего актер гордится своими детьми от брака с Глэдис Португез – Кристофером и Бьянкой. Они тоже смогли добиться многого. А вот его младший сын Николас от брака с Дарси ЛяПьер пока не радует отца. Хотя у него, возможно, все впереди.
Кино и спортивная карьера Жан-Клода Ван Дамма, его семья
В детстве Жан-Клод был болезненным мальчиком, но боевые искусства сделали из него настоящего мачо.
Появился на свет будущий актер в 1960 году в Бельгии. Пожалуй, благодаря своему отцу мальчик стал заниматься каратэ. Это укрепило его слабое здоровье и сделало сильным характер. В 20 лет Ван Варенберг становится чемпионом Европы. Юноша пробует свои силы и в других видах искусства. Это был кикбоксинг, тхэквондо, кунг-фу и другие.
Жан-Клод еще с детства мечтал сниматься в кино и стать мировой звездой. Поэтому юноша решает во что бы то ни стало добиться этого. Он продает свой прибыльный спортивный клуб «Калифорния», где преподавал карате, аэробику и бодибилдинг, и отправляется покорять Голливуд. В течение 4 лет молодой человек пытался получить работу в кино, но в ответ отказ за отказом. Однажды ему повезло. Его наконец-то пригласили сняться в небольшом фильме в 1986 году.
Жан-Клод Ван Дамм снялся в 50 фильмах. / Фото:ua.kinorium.com
Жан-Клод Ван Дамм за свою кинокарьеру снялся в 50 фильмах. Это были боевики и фильмы с элементами фантастики. Пик его карьеры пришелся на 90-е годы. Он не только спортсмен и актер, но продюсер и режиссер. А еще у Жан-Клода была очень бурная и насыщенная личная жизнь. Кроме романов и многочисленных интрижек, у Ван Дамма 5 официальных браков, от которых родилось трое детей. Кстати, его третьей и пятой избранницей стала Глэдис Португез.
Его третья и пятая жена Глэдис Португез родила ему двоих детей.
Только она смогла поддержать его в трудный период жизни. Актер понял, что именно эта женщина его настоящая любовь и Судьба. Но, видимо, горячая бельгийская кровь красавчика Жан-Клода не дает ему долгое время оставаться с одной женщиной. Он сохраняет видимость счастливого брака, но встречается с молодой танцовщицей Аленой Кавериной. Их любовная история началась с 2009 года и, видимо, длится до сих пор. Интересно, что его жена Португез решила быть мудрой женщиной и попросту закрывать глаза на похождения мужа. Теперь Жан-Клод Ван Дамм живет на 2 семьи и 2 страны (в США с Португез, в Бельгии с Кавериной). Возможно, пока всё всех устраивает. А вот за столько лет совместных детей с Кавериной нет. Видимо, звезде достаточно троих детей.
Кристофер Ван Варенберг
Старший сын Ван Дамма Кристофер взял всё самое лучшее от отца и матери.
Его старший сын появился на свет в 1987 году. Третья жена Жан-Клода Глэдис подарила ему первенца мальчика. До встречи со звездой Португез сама достигла неплохих результатов в бодибилдинге, став чемпионкой США. Однако семья и рождение ребенка все изменило в ее жизни. Глядя на 34-летнего молодого мужчину, можно сказать, что он взял самое лучшее от своих родителей – красоту, шарм, идеальную фигуру, актерский талант, целеустремленность и безупречную технику в некоторых боевых искусствах.
Да, Кристофер пошел по стопам отца и, конечно, является гордостью Ван Дамма. Молодой человек активно снимается. Уже сейчас он успел сыграть в 15 кинолентах. Первая его работа была в фильме «Универсальный солдат» 3 и 4 части. Также были роли в фильмах «Близкие враги», «Полон любви», «Под откос», «Глаза дракона» и другие. Правда, большинство киноработ, где снимался Кристофер, продюсировались Жан-Клодом Ван Даммом. Интересно, что звезда Голливуда продвигает всех своих детей, а не только Кристофера. Жан-Клод уверен, что они талантливые актеры. Он считает, что бездарности не могут продержаться в кинематографе, а талантливых актеров снимают снова и снова.
Кристофер женился на пианистке из Азербайджана Суаде Гаджизаде. / Фото:peopletalk.ru
Кристофер тоже занимался изучением боевых искусств и добился многого в этом направлении. Правда, это занятие не является целью его жизни. Но защитить себя и своих близких людей Кристофер точно сможет. Сын Жан-Клода регулярно участвует в благотворительных акциях. Он защитник дикой природы и животных. Не так давно Кристофер женился на 21-летней Суаде Гаджизаде. Она пианистка из Азербайджана.
Бьянка Ван Варенберг
Ван Дамм может гордиться своей дочкой, которая в совершенстве владеет боевыми искусствами.
Вторым ребенком в браке Жан-Клода Ван Дамма и Глэдис Португез является Бьянка, которая родилась через 3 года после появления брата Кристофера. В 7 лет девочка начала заниматься бальными танцами. Потом были кикбоксинг, боевые искусства, фигурное катание и конькобежный спорт. Но девочка негативно реагировала на возможность заниматься боевыми искусствами. Каждое занятие для нее было настоящим испытанием, прежде всего психологически. Вероятно, так на нее подействовал уход отца из семьи.
Бьянка смогла даже превзойти отца в боевых искусствах.
Девочка направила свой потенциал на тренировки по конькобежному спорту и стала выигрывать практически все соревнования. Однако во время чемпионата Бьянка серьезно повредила спину. Эта травма буквально заставила многое изменить в ее жизни. Тогда она вернулась к занятиям боевыми искусствами и стала пробовать строить кинокарьеру. Первые ее роли состоялись благодаря отцу. Это были фильмы «Игра киллеров», «Шесть пуль», «Специальное задание» и другие. Талант девушки смогли оценить и другие режиссеры. Ей стали поступать предложения сниматься в разных фильмах.
Бьянка не часто, но оригинально проводит время с отцом. / Фото:purepeople.com
Сейчас Бьянка Ван Варенберг смогла добиться многого и стать гордостью своего отца. Она успешная модель, продюсер, фитнес-тренер. Она часто выступает под псевдонимом Бьянка Бри. Эта девушка всегда хотела всего добиваться сама. Она вспоминала, как поклонники ее папы говорили, как трепетно относятся к ее отцу. Но она в этот момент думала, а при чем здесь я. Девушка хочет стать режиссером и снимать свое кино. Бьянка уже превзошла в боевых искусствах своего отца. Чего стоит ее поперечный шпагат и удар ногой в высоком прыжке. Она легко может «надрать задницу» любому, кто обидит ее или близких людей. В ней сочетаются одновременно сила и женственность. А вот свою личную жизнь Бьянка старается не афишировать. Вероятно, счастье любит тишину.
Николас Ван Варенберг
Жан-Клод помогает и младшему сыну Николасу стать на ноги.
У звезды Голливуда есть и третий сын. Он появился на свет в 1995 году в браке с актрисой Дарси ЛяПьер. Это из-за этой женщины распалась семья Ван Дамма и Глэдис Португез. Но брак долго не продлился, через 24 месяца он распался с треском и скандалом. Дарси обвиняла Жан-Клода в насилии над ней. К тому же у актера начался трудный период в кинокарьере, и как следствие он увлекся алкоголем и наркотиками. Развода было не избежать. Но суд лишил актера права видеть маленького сына. Тогда Жан-Клод решился на перемены и начал проходить реабилитацию. В этот момент поддержка Португез была для него спасением.
Николас родился в браке с актрисой Дарси ЛяПьер, ради которой Жан-Клод бросил Глэдис и двоих детей. / Фото:lisa.ru
Со временем все стало на свои места. Актер вернулся к своим детям, к тому же ему удалось наладить контакт и с младшим сыном. Николас, в отличие от Кристофера и Бьянки, мало известен публике. Молодой человек уже успел отметиться в громком скандале. Дело в том, что годом раньше его задержали за погром в общежитии университета, где тот учился. Николаса обвинили в попытке нанесения увечий соседу по комнате.
Кроме того, его также обвиняли в хранении запрещенных средств. На суде Николас Ван Варенберг получил 1,5 года условного срока. Многие уверены, что его наказание смягчило известное имя отца. Ведь Жан-Клод не мог отказать в помощи своему сыну. Можно сказать, что он начинающий актер, которому папа тоже помогает и снимает в своем кино. Первая его роль была в 2018 году в фильме «Кикбоксер возвращается». Если Кристофера и Бьянку журналисты называют «папиной гордостью», то Николаса «паршивой овцой», которая портит все стадо. Но кто знает, как жизнь сложится дальше.
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