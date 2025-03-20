Кем стали дети звезды боевиков Жан-Клода Ван Дамма и кто из них превзошёл отца в боевых искусствах

Кино и спортивная карьера Жан-Клода Ван Дамма, его семья

В детстве Жан-Клод был болезненным мальчиком, но боевые искусства сделали из него настоящего мачо.

Жан-Клод Ван Дамм снялся в 50 фильмах. / Фото:ua.kinorium.com

Его третья и пятая жена Глэдис Португез родила ему двоих детей.

Кристофер Ван Варенберг

Старший сын Ван Дамма Кристофер взял всё самое лучшее от отца и матери.

Кристофер женился на пианистке из Азербайджана Суаде Гаджизаде. / Фото:peopletalk.ru

Бьянка Ван Варенберг

Ван Дамм может гордиться своей дочкой, которая в совершенстве владеет боевыми искусствами.

Бьянка смогла даже превзойти отца в боевых искусствах.

Бьянка не часто, но оригинально проводит время с отцом. / Фото:purepeople.com

Николас Ван Варенберг

Жан-Клод помогает и младшему сыну Николасу стать на ноги.

Николас родился в браке с актрисой Дарси ЛяПьер, ради которой Жан-Клод бросил Глэдис и двоих детей. / Фото:lisa.ru