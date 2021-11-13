Польский фотограф объехал всю Африку, чтобы сделать портреты людей из исчезающих племён

Колоритные снимки польского фотографа и путешественника Адама Козёль (Adam Koziol).

1. Удивительное племя Хамер в Эфиопии

Красивые, ухоженные люди в цветных повязках на бедрах, в металлических кольцах , браслетах и бусах, украшающие ноги, руки, шею.

2. Кочевой народ Химба

Каждая уважающая себя женщина-химба ранним утром наносит красную краску на тело и украшает себя ожерельями из кожи , железа или латуни, которые они делают своими собственными руками.

3. Горное племя Калинга

Женщина народности калинга в татуировках по всему телу, которые свидетельствуют о принадлежности к определенному племени.

4. Мужчина племени Ибан, штат Саравак, остров Борнео, Малайзия

Представители племени ибан занимаются фермерством, охотой и рыбалкой.

5. Племя Ибан из Малайзии

Татуировки украшают тело пожилого воина.

6. Племя Каро в Южной Эфиопии, на берегах реки Омо

Представители племени каро с раскрашенными лицами, украшены яркими аксессуарами: бусами , украшениями из цветов и насекомых.

7. Племя Мурси на юге Эфиопии в Африке

Мурсийская женщина, у которой в нижнюю губу вставлена глиняная тарелка.

8. Племя Мукавана, Ангола

Девушка с оригинальными украшениями и прической на голове .

9. Чинский народ, Бирма

Лицо пожилой женщины племени чин покрыто татуировками.

10. Индийское племя Коньяк, проживающее на территории штата Нагаленд

Житель племени коньяк, которого называют охотником за головами.

11. Женщины племени Апатами, Индия

Народ этого племени проживает в северо-восточной Индии и имеет несколько названий: нисю или тани.

12. Представитель племени Каро, Эфиопия

Лицо каро разукрашено цветной глиной и тальком.

13. Племя Сан, Намибия

Представитель племени охотников-собирателей является предком народов Сан (бушменов).

14. Воинственный мужчина из племени Мурси, Эфиопия

В обязанности мужчины племени мурси входит следить за животными и охранять деревни, в случае межплеменных конфликтных ситуаций.

15. Народ Калинга, Филиппины

Своё название калинга получили от соседних народов, с которыми они много враждовали.

16. Племя Химба, Намибия

Женщина с длинными наращёнными «дредами», которые приняты от отца семейства.

17. Одна из коренных народностей Тайваня

Женщина из племени атаял.

18. Коренной народ Индонезии - ментавайцы

Воин народа ментавайцев в традиционном головном уборе и украшениях курит папиросу .

19. Воин племени Коньяк, Индия

Татуированный воин бывших междоусобиц, который имеет на своем лице боевой орнамент.

20. Женщина Апатани, северо-восток Индия

Отличительной особенностью женщин апатани считается пробки в носах и татуировки, нанесенные вдоль лица .

21. Привлекательные женщины Химба

Замужняя женщина носить на голове небольшую корону, которую смастерила из шкуры козы.

22. Племя Чин, Бирма

Татуировки женщинам этого племени перестали наносить 40-50 лет назад.

23. Ментовайцы, Индонезия

Муж и жена - коренные жители архипелага Ментаваи .

Польский фотограф Адам Козиол решил пуститься в гонку со временем. Он отправился в Африку, чтобы отыскать племена, которые находятся не гране исчезновения и запечатлеть их. Всего он побывал в 18 племенах и смог сделать по-настоящему колоритны и яркие портреты. Фотограф старался подчеркнуть самобытность каждого народа, поэтому на портретах люди запечатлены в этнических костюмах и с украшениями. По словам Адама Козиола, его проект - это дань уважения народам Африки.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: