Как сделать, чтобы зелень в супе не теряла свой естественный цвет

Каждый, кто хотя бы раз готовил суп с зеленью, прекрасно знает о том, что эта самая зелень имеет плохую привычку терять свой естественный цвет из-за варки. Многим наверняка хотелось бы, чтобы добавка выглядела всегда так, будто ее только что принесли с грядки и покрошили. К счастью, существует один достаточно действенный способ помочь травке сохранить свой цвет в супе.
Крошим зелень. |Фото: hellokitchen.ru.
Наверняка многим хозяйкам не нравится, когда зелень в горячих блюдах, например, в супе, теряет свой естественный цвет. Такое блюдо выглядит уже не столь аппетитным как хотелось бы. А как хорошо было бы, если бы петрушка, оказавшаяся в бульоне, сохраняла свой цвет до тех самых пор, пока не будет съедена! Собственно, изменение цвета и происходит главным образом из-за воздействия температуры. Более того, очень часто зелень теряет свой первоначальный аромат.
Доводим суп до кипения. |Фото: nur.kz.
Существует один проверенный способ, который позволит сохранить цвет зелени в супе (и не только). Для работы нам понадобится нож, доска и ложка. Собственно, нужен почти готовый горячий бульон, петрушка и пищевая сода. Пока суп «подходит», берем петрушку, кладем ее на доску и при помощи ножа мелко нарезаем.
Добавляем зелень. |Фото: xcook.info.
Нашинковав зелень, ждем момента наступления кипения в супе. Как только оно произойдет, снимаем блюдо с огня и высыпаем в него заготовленную зелень. Сразу после этого в кастрюлю добавляем поверх петрушки щепотку соды и основательно перемешиваем все используя ложку. Мешаем 1-2 минуты, после чего накрываем кастрюлю крышкой и оставляем бульон в таком виде еще на 5 минут.
Добавляем соду, накрываем крышкой и даем настояться. ¦Фото: yandex.ru.
Вот и все, суп готов к подаче, на вкусовые качествах блюда сода никак не повлияет, а зелень будет выглядеть так, как будто ее только что принесли с грядки.
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