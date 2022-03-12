20 малоизвестных ретро-фотографий популярных личностей XX века, открывающих их в новом свете

Ретро фотографии выдающихся личностей XX века.

1. Владимир Высоцкий в юности

Владимир Высоцкий и овчарка Карат. УССР , Гайсин, 1950 год.

2. Луи Де Фюнес и Жан-Поль Бельмондо

Луи Де Фюнес и Жан-Поль Бельмондо за кулисами после вручения премии Оскар.

3. Эрнест Хемингуэй с группой охотников

Эрнест Хемингуэй со своим трофеем — африканским леопардом

4. Известные советские рок-музыканты

Сергей Рыженко, Наталья и Майк Науменко, Андрей Данилов. СССР, Ленинград, 1982 год.

5. Французский исследователь Мирового океана, фотограф и режиссёр

6. Британский и американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист

Альфред Хичкок в 1920 году.

7. Американский кинорежиссёр, музыкант и сценарист

Дэвид Линч на съёмках «Малхолланд Драйв» в 2001 году.

8. На съёмках телесериала «Друзья»

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер в 1994 году.

9. Джордж Гершвин

Композитор и пианист Джордж Гершвин. США , 1931 год.

10. Кэрри Фишер

Кэрри Фишер «Прицесса Лея» примеряет очки Харрисона Форда «Хана Соло».

11. Джоди Фостер

Джоди Фостер на промо-фото Молчание ягнят в 1991 году.

12. Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий в перерыве съёмок фильма «Место встречи изменить нельзя». СССР, 1978 год.

13. Ракель Уэлч - самая желанная женщина 1970-х

Секс-символ 70-х Ракель Уэлч.

14. Секс-символ 1950-х годов

Мэрилин Монро в прыжке в 1959 году.

15. Элтон Джон

Элтон Джон на футбольном матче высшей лиги СССР, 2 мая 1979 годa.

16. Игорь Стравинский и Мстислав Ростропович

Композитор, дирижёр Игорь Стравинский и виолончелист Мстислав Ростропович. СССР, Москва, 1 сентября 1962 года.

17. Корней Чуковский с внуками

Корней Чуковский в мантии доктора литературы Оксфордского университета, с внуками. Переделкино, 1965 год.

18. Советские музыканты

Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Сергей Бугаев–Африка, Александр Липницкий. СССР, Москва, 1984 год.

19. Владимир Батлов с сыном

Актер и режиссер Владимир Петрович Баталов с сыном. СССР, 1930 год.

20. Советский актёр театра и кино

Николай Караченцов на съемках фильма «Человек с бульвара Капуцинов» . СССР, 1986 год.