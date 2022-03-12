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20 малоизвестных ретро-фотографий популярных личностей XX века, открывающих их в новом свете


Ретро фотографии выдающихся личностей XX века.

Ретро фотографии выдающихся личностей XX века.

Фотографии этих знаменитостей были сделаны, когда они были на пике популярности. Они молоды, полны жизни, знамениты и верят, что впереди ещё много ярких и интересных событий. А сегодня для их поклонников эти снимки - интереснейший экскурс в прошлое.

1. Владимир Высоцкий в юности


Владимир Высоцкий и овчарка Карат. УССР, Гайсин, 1950 год.

Владимир Высоцкий и овчарка Карат. УССР, Гайсин, 1950 год.

 

2. Луи Де Фюнес и Жан-Поль Бельмондо


Луи Де Фюнес и Жан-Поль Бельмондо за кулисами после вручения премии Оскар.

Луи Де Фюнес и Жан-Поль Бельмондо за кулисами после вручения премии Оскар.

 

3. Эрнест Хемингуэй с группой охотников


Эрнест Хемингуэй со своим трофеем — африканским леопардом.

Эрнест Хемингуэй со своим трофеем — африканским леопардом.

 

4. Известные советские рок-музыканты


Сергей Рыженко, Наталья и Майк Науменко, Андрей Данилов. СССР, Ленинград, 1982 год.

Сергей Рыженко, Наталья и Майк Науменко, Андрей Данилов. СССР, Ленинград, 1982 год.

 

5. Французский исследователь Мирового океана, фотограф и режиссёр


Жак-Ивна Кусто конференции в Гааге в 1972 год.

Жак-Ивна Кусто конференции в Гааге в 1972 год.

 

6. Британский и американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист


Альфред Хичкок в 1920 году.

Альфред Хичкок в 1920 году.

 

7. Американский кинорежиссёр, музыкант и сценарист


Дэвид Линч на съёмках «Малхолланд Драйв» в 2001 году.

Дэвид Линч на съёмках «Малхолланд Драйв» в 2001 году.

 

8. На съёмках телесериала «Друзья»


Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер в 1994 году.

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер в 1994 году.

 

9. Джордж Гершвин


Композитор и пианист Джордж Гершвин. США, 1931 год.

Композитор и пианист Джордж Гершвин. США, 1931 год.

 

10.
Кэрри Фишер


Кэрри Фишер «Прицесса Лея» примеряет очки Харрисона Форда «Хана Соло».

Кэрри Фишер «Прицесса Лея» примеряет очки Харрисона Форда «Хана Соло».

 

11. Джоди Фостер


Джоди Фостер на промо-фото Молчание ягнят в 1991 году.

Джоди Фостер на промо-фото Молчание ягнят в 1991 году.

 

12. Владимир Высоцкий


Владимир Высоцкий в перерыве съёмок фильма «Место встречи изменить нельзя». СССР, 1978 год.

Владимир Высоцкий в перерыве съёмок фильма «Место встречи изменить нельзя». СССР, 1978 год.

 

13. Ракель Уэлч - самая желанная женщина 1970-х


Секс-символ 70-х Ракель Уэлч.

Секс-символ 70-х Ракель Уэлч.

 

14. Секс-символ 1950-х годов


Мэрилин Монро в прыжке в 1959 году.

Мэрилин Монро в прыжке в 1959 году.

 

15. Элтон Джон


Элтон Джон на футбольном матче высшей лиги СССР, 2 мая 1979 годa.

Элтон Джон на футбольном матче высшей лиги СССР, 2 мая 1979 годa.

 

16. Игорь Стравинский и Мстислав Ростропович


Композитор, дирижёр Игорь Стравинский и виолончелист Мстислав Ростропович. СССР, Москва, 1 сентября 1962 года.

Композитор, дирижёр Игорь Стравинский и виолончелист Мстислав Ростропович. СССР, Москва, 1 сентября 1962 года.

 

17. Корней Чуковский с внуками


Корней Чуковский в мантии доктора литературы Оксфордского университета, с внуками. Переделкино, 1965 год.

Корней Чуковский в мантии доктора литературы Оксфордского университета, с внуками. Переделкино, 1965 год.

 

18. Советские музыканты


Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Сергей Бугаев–Африка, Александр Липницкий. СССР, Москва, 1984 год.

Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Сергей Бугаев–Африка, Александр Липницкий. СССР, Москва, 1984 год.

 

19. Владимир Батлов с сыном


Актер и режиссер Владимир Петрович Баталов с сыном. СССР, 1930 год.

Актер и режиссер Владимир Петрович Баталов с сыном. СССР, 1930 год.

 

20. Советский актёр театра и кино


Николай Караченцов на съемках фильма «Человек с бульвара Капуцинов». СССР, 1986 год.

Николай Караченцов на съемках фильма «Человек с бульвара Капуцинов». СССР, 1986 год.

 

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20 малоизвестных ретро-фотографий популярных личностей XX века, открывающих их в новом свете

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