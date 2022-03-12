20 малоизвестных ретро-фотографий популярных личностей XX века, открывающих их в новом свете

Ретро фотографии выдающихся личностей XX века.
Фотографии этих знаменитостей были сделаны, когда они были на пике популярности. Они молоды, полны жизни, знамениты и верят, что впереди ещё много ярких и интересных событий. А сегодня для их поклонников эти снимки - интереснейший экскурс в прошлое.
1. Владимир Высоцкий в юности
Владимир Высоцкий и овчарка Карат. УССР, Гайсин, 1950 год.
2. Луи Де Фюнес и Жан-Поль Бельмондо
Луи Де Фюнес и Жан-Поль Бельмондо за кулисами после вручения премии Оскар.
3. Эрнест Хемингуэй с группой охотников
Эрнест Хемингуэй со своим трофеем — африканским леопардом.
4. Известные советские рок-музыканты
Сергей Рыженко, Наталья и Майк Науменко, Андрей Данилов. СССР, Ленинград, 1982 год.
5. Французский исследователь Мирового океана, фотограф и режиссёр
Жак-Ивна Кусто конференции в Гааге в 1972 год.
6. Британский и американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист
Альфред Хичкок в 1920 году.
7. Американский кинорежиссёр, музыкант и сценарист
Дэвид Линч на съёмках «Малхолланд Драйв» в 2001 году.
8. На съёмках телесериала «Друзья»
Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер в 1994 году.
9. Джордж Гершвин
Композитор и пианист Джордж Гершвин. США, 1931 год.
10. Кэрри Фишер
Кэрри Фишер «Прицесса Лея» примеряет очки Харрисона Форда «Хана Соло».
11. Джоди Фостер
Джоди Фостер на промо-фото Молчание ягнят в 1991 году.
12. Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий в перерыве съёмок фильма «Место встречи изменить нельзя». СССР, 1978 год.
13. Ракель Уэлч - самая желанная женщина 1970-х
Секс-символ 70-х Ракель Уэлч.
14. Секс-символ 1950-х годов
Мэрилин Монро в прыжке в 1959 году.
15. Элтон Джон
Элтон Джон на футбольном матче высшей лиги СССР, 2 мая 1979 годa.
16. Игорь Стравинский и Мстислав Ростропович
Композитор, дирижёр Игорь Стравинский и виолончелист Мстислав Ростропович. СССР, Москва, 1 сентября 1962 года.
17. Корней Чуковский с внуками
Корней Чуковский в мантии доктора литературы Оксфордского университета, с внуками. Переделкино, 1965 год.
18. Советские музыканты
Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Сергей Бугаев–Африка, Александр Липницкий. СССР, Москва, 1984 год.
19. Владимир Батлов с сыном
Актер и режиссер Владимир Петрович Баталов с сыном. СССР, 1930 год.
20. Советский актёр театра и кино
Николай Караченцов на съемках фильма «Человек с бульвара Капуцинов». СССР, 1986 год.
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