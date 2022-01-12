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Если бы Голливуд снимал свои популярные фильмы в России


Если бы Голливуд снимал свои популярные фильмы в России


Бывает, что визуальные фантазии художников задевают до такой степени, что становятся интереснее, чем реальность. Но российские креативные художники из бюро 2D Among Us пошли дальше и совместили реальные фотографии, сделанными на российских просторах, с кадрами из знаменитых фильмов (игр и мультфильмов).

Ребята из 2D Among Us делают коллажи настолько профессионально, что зритель, которые не очень хорошо знаком с голливудскими хитами, и не поймёт, что не так.
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы Голливуд снимал свои популярные фильмы в России


ALT="Если бы голливудские шедевры снимали в России."
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 

ALT="Если бы голливудские шедевры снимали в России."
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 
Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

 

источник

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Если бы Голливуд снимал свои популярные фильмы в России

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Если бы Голливуд снимал свои популярные фильмы в РоссииПодписаться на мой Instagram
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