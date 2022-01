Если бы Голливуд снимал свои популярные фильмы в России

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России .

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России.

Если бы голливудские шедевры снимали в России .

Бывает, что визуальные фантазии художников задевают до такой степени, что становятся интереснее, чем реальность . Но российские креативные художники из бюро 2D Among Us пошли дальше и совместили реальные фотографии, сделанными на российских просторах, с кадрами из знаменитых фильмов (игр и мультфильмов).Ребята из 2D Among Us делают коллажи настолько профессионально, что зритель, которые не очень хорошо знаком с голливудскими хитами, и не поймёт, что не так.ALT="Если бы голливудские шедевры снимали в России."ALT="Если бы голливудские шедевры снимали в России."Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: