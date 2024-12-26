Привычки, которые про вас многое расскажут

В течение дня мы совершаем много действий, которые не остаются у нас в памяти – отрываем туалетную бумагу, отправляем электронное письмо коллеге или выбираем зубную пасту в магазине. Эти незначительные привычки позволяют сделать вывод о ваших эмоциях, чертах характера и о вашем подходе к жизни в целом. Вот несколько психологических исследований и мнений специалистов о том, что наши повседневные привычки могут рассказать о вас.
1. Выбор зубной пасты может рассказать о любви к детализации.
Вы относитесь к людям, которые просматриваете тюбики зубной пасты в магазине, чтобы найти необходимую, или быстро выбираете и точно знаете, что вам нужно?
Исследования, проведенные в 2012 году обнаружили, что те, кто углубляются в детали, склонны анализировать информацию до конца и всегда нуждаются подробностях. Те же, кто выбирает сразу, не заботятся о деталях и предпочитают общую информацию.
2. То, как вы вешаете туалетную бумагу, расскажет, насколько вы напористы.
Специалист по отношениям Гилда Карле (Gilda Carle) опросила 2000 мужчин и женщин на вопрос, как они вешают туалетную бумагу, а также провела тест на определение того, насколько напористыми они были в отношениях.
Результаты показали, что те, кто вешает туалетную бумагу концом наружу, являются более доминирующими в отношениях, чем те, кто вешает концом внутрь.
3. Привычки в еде расскажут о вашем подходе к жизни.
Эксперты в области привычек питания считают, что те, кто ест медленно, любят управлять и умеют ценить жизнь. Если же вы привыкли есть быстро, то вы амбициозны, ориентированы на достижение цели, открыты новому опыту и часто нетерпеливы.
Всеядные люди – это те, кто любят выходить из зоны комфорта, в то время как привереды в еде, скорее всего, невротичны во многих аспектах своей жизни.
И, наконец, те, кто любят разделять еду у себя на тарелке, педантичны и дисциплинированны.
4. Походка расскажет о вашей уязвимости.
Мы можем сделать много выводов, посмотрев на то, как ходит человек. Например, мы считаем, что если человек делает широкие шаги, то он – экстраверт и авантюрен по природе, в то время как зажатая походка говорит о невротичности.
Однако такие выводы могут быть неверны.
Единственное, о чем может точно рассказать походка – это то, насколько уязвимым чувствует себя человек. Результаты исследования 2013 года показали, что люди со склонностью к психопатии, часто выбирали тех, кто становился жертвой агрессии в прошлом. Когда их спросили, почему они сделали такой вывод, многие сказали, что могли сказать об этом по походке человека.
5. Стиль разговора расскажет о ваших романтических чувствах.
Слова, которые мы используем, могут дать представление о нашем возрасте, половой принадлежности, психическом здоровье и том, насколько мы романтически заинтересованы в партнере.
Исследование показало, то мы меняем интонацию и выбор слов, когда разговариваем с тем, кто нас привлекает.
6. Электронные письма расскажут экстраверт вы или нарцисс.
В следующий раз, когда вы открывает почту, обратите внимание на то, как человек себя представляет.
Экстраверты больше склонны говорить на темы, связанные с развлечениями, например, о музыке и вечеринках. Люди с низким эмоциональным интеллектом склонны использовать слова с негативным оттенком, такие как «депрессия» или «злость».
Нарциссы, как и следовало ожидать, часто используют слова «я», «меня» и «мое».
7. Пунктуальность расскажет, к какому типу личности вы относитесь.
То, что ваш друг опаздывает, не всегда говорит о том, что он ни с кем не считается.
Те, кто склонны хронически опаздывать, относятся к типу личности В, или беззаботны по своей натуре.
В то же время психологи выделили 4 типа личности, которые все время опаздывают.
- Перфекционисты не выходят из дома, пока не удостоверятся, что все в порядке.
- Любители драмы получают кайф от спешки, чтобы уложиться в срок.
- Нарушители протестуют против власти или социальных норм.
- Мечтатели слишком оптимистичны в отношении того, что могут сделать за определенный отрезок времени.
8. Нервные тики расскажут насколько вы перфекционист.
К нервным тикам можно отнести повторяющиеся движения, связанные с телом, например, привычка грызть ногти, выдергивать волосы или ковырять кожу.
Согласно исследованию, люди, которые больше всего склонны к перфекционизму, часто демонстрировали нервные тики, особенно в нервных, досадных и скучных ситуациях. Это связано с тем, что перфекционисты чувствуют себя лучше, совершая какие-то действия вместо бездействия.
9. Привязанность к телефону говорит об эмоциональной стабильности.
Многие из нас любят проверять телефон, когда мы стоим в очереди, едем на работу или даже во время разговора с друзьями. Однако привычка все время смотреть в телефон может рассказать о нашей эмоциональной стабильности. Результаты исследования показали, что эмоциональная нестабильность часто ведет к зависимости от телефона.
Кроме того интроверты и застенчивые люди реже были привязаны к своему телефону.
10. Селфи расскажет, насколько вы открыты новому опыту.
Исследование 2015 года проведенное в Китайском университете, показало, что можно сделать несколько выводов о личности по селфи человека. Так, дружелюбные люди склонны делать селфи снизу, добросовестные люди реже раскрывают личное пространство на фоне фотографии.
Те, кто открыт новому опыту, чаще показывали положительные эмоции, а невротичные особы склонны были выпячивать губы.
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