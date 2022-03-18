Декупаж для начинающих с пошаговыми инструкциями - советы, фото, идеи

Прикоснуться к красивым вещам всегда приятно. Особые чувства возникают, когда удивительную и прекрасную вещь делаешь сам, своими руками.
Технику «декупаж» может освоить любой человек.
В основе техники декорирование при помощи приклеивания на поверхности вырезанного изображения и покрытого лаком.
Смысл техники
Простыми словами «декупаж» - это аппликация. С такой работой каждый из нас знаком еще с детского садика. Занятие поможет отвлечься от каждодневной суеты. Декупажист должен быть усидчив, внимателен к выполнению мелкой работы, проявлять фантазию. Результатом будет полученное удовольствие от выполненной работы, красивая и неординарная вещь.
Совет: если человек, который заинтересовался такой техникой, страдает аллергией, то ему необходимо перед покупкой нужных для декорирования вещей обязательно читать их состав. Других особых требований для выполнения работы нет.
Занятие полезное как для семейного отдыха совместно с ребенком, так и для отдыха взрослого человека.
Алгоритм работы для новичка
Занятие не кажется сложным, но все же весь процесс необходимо выполнять постепенно без спешки. Выполнение всех шагов последовательно обеспечит результативность:
- Подготовительный процесс: грунтовка, шкурение.
- Нанесение рисунка декупажа.
- Первое нанесение лака, чтобы защитить рисунок.
- Декорирование выбранной детали.
- Второй слой лака, который называют финишным.
Особенности каждого этапа
Существует несколько секретов, которые помогут новичку быстрее и качественнее выполнить работу:
- Любая работа начинается с подготовки. Так и декупаж нужно начать с приготовления вещи для декорирования. Хотя бы просто вытереть ее от пыли.
- Чтобы хватило надолго материала для первичной обработки изделия (грунтовку, краску), лучше их пересыпать при работе в маленькие емкости 250 мл. Это спасет весь материал от загрязнения пылью и мелким мусором.
- Шлифовать удобнее будет мелкие детали крупнозернистой пилочкой, которую используют для придания формы ногтей.
- Поверхность стекла обрабатывается специальным грунтом – это материал для сложных поверхностей.
- Начиная декупаж шкатулки, нужно выяснить расположение на ней петель.
- Файл выступает в качестве палочки-выручалочки, когда приходит время наклеить салфетку. На нем рекомендуется намочить салфетку и приложить к нужному месту.
- Чтобы меньше было пузырей, неровностей разглаживать рисунок рекомендуется от центра, двигаясь рукой к его краю.
- Остатки клея сразу не затираются после приклеивания салфетки. Сначала наносится первичный слой лака.
- Если результат работы не устроил, то в течение 24 часов можно смыть акриловые краски и лак. Для этого нужна будет обычная вода. Тогда можно будет подправить дефекты.
Совет: декупаж не терпит суеты и спешки. Весь материал должен просыхать полностью естественным способом без применения фена.
Что нужно для занятия
Декупаж интересен тем, что можно приступать к работе даже новичку. Необходимо просто иметь весь инструмент для этого:
- На первом шаге необходимо выбрать предмет для декорирования. Покрыть аппликацией можно любую поверхность: дерево, металл, ткань, стекло, пластик, керамику. Но для новичка лучше стартовать с деревом.
- Изображения можно выбрать в виде салфеток для декупажа. В продаже можно приобрести карты с изображениями. Они отличаются хорошей краской на них. Новичкам лучше начинать с них, но выбрать с рисовой основой. Тогда карты будут тонкими, с ними легко работать. Их отличает прочность и отсутствие тягучести при наклеивании.
- Вовремя работы приходится часто вырезать мелкие предметы. Чтобы выполнять такую операцию было удобно, используйте маленькие ножницы с закругленными концами.
- Размер кисточки прямо пропорционален размеру обрабатываемой поверхности. Для большой поверхности и кисточка нужна побольше. В работе удобна кисть синтетическая плоская, с шириной 1-2 см. Лак и краски таким инструментом будет очень удобно наносить.
- Нанесенные салфетки лучше разглаживать специальными валиками.
- В продаже имеется специальный клей для декупажа. Но многие рекомендуют использовать обычный клей ПВА. Пусть говорят, что его использование – это дедовский метод, но зато проверенный и надежный.
- Лак выбрать можно на любой вкус: с блеском, акриловый, глянцевый. Важная особенность материала в том, что он без запаха, сохраняет прозрачность долгое время, на его поверхности не остаются отпечатки от кисти. Можно применять строительный лак. Но только акриловый не будет иметь запаха и не способствует появлению аллергии.
- Для подготовительного процесса обязательным инструментом будет наждачная бумага. Убрать всю пыль с поверхности можно влажной салфеткой пропитанной спиртом, но и простая мокрая ткань подойдет.
- Грунтовка позволяет сэкономить расход краски и подготавливает поверхность, устраняя все неровности. Рекомендована в использовании акриловая грунтовка на воде.
Способы нанесения изображения
- Когда изображение наносится мокрым, при помощи утюга или сухим способом с последующим покрытием его лаком, то такой способ называют классическим. Применяется иногда тонирование.
- Удачное сочетание фона с рисунком создается художественным способом и создает иллюзию росписи.
- Когда изображение клеится с тыльной стороны прозрачной поверхности, то способ декорирование называется обратным.
- Имитацию лоскутного одеяла создает декопатч. В качестве материла можно выбрать любой. Для первых работ лучше воспользоваться специальной бумагой.
- Объемный способ предполагает применение в работе структурную пасту, ткань, яичную скорлупу.
Полезная информация
Техника декупажа приобретает большую популярность и лучшим источником информации могут стать курсы в вашем городе. Но альтернативой может стать и книга:
- С. Юсель «Декупаж. Самая полная энциклопедия»;
- М. Лупато «Декупаж и кракелюр для изысканной леди».
Не нужно бояться начинать пробовать прикоснуться к искусству декупажа. Придерживаясь методики процесса можно быстро из разряда новичка перейти в ранг мастера. Работа не настолько сложная как кажется. Многие способы доступны для начинающих и приблизят вас к миру прекрасных вещей.
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