Декупаж для начинающих с пошаговыми инструкциями - советы, фото, идеи

Прикоснуться к красивым вещам всегда приятно. Особые чувства возникают, когда удивительную и прекрасную вещь делаешь сам, своими руками.

Технику «декупаж» может освоить любой человек.

В основе техники декорирование при помощи приклеивания на поверхности вырезанного изображения и покрытого лаком.

Смысл техники

Простыми словами «декупаж» - это аппликация. С такой работой каждый из нас знаком еще с детского садика. Занятие поможет отвлечься от каждодневной суеты. Декупажист должен быть усидчив, внимателен к выполнению мелкой работы, проявлять фантазию. Результатом будет полученное удовольствие от выполненной работы, красивая и неординарная вещь.

Совет: если человек, который заинтересовался такой техникой, страдает аллергией, то ему необходимо перед покупкой нужных для декорирования вещей обязательно читать их состав. Других особых требований для выполнения работы нет.

Занятие полезное как для семейного отдыха совместно с ребенком, так и для отдыха взрослого человека.