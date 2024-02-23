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10 вещей, которые лучше делать утром для продуктивного дня




Переход от сна к бодрствованию очень многим даётся нелегко. Культовые переведения будильника телефона «ещё на девять минут», вера в то, что «поваляться несколько минут» спасёт от всех невзгод – как это знакомо большинству из нас. Но ключ к продуктивному дню – действия. Материал расскажет, какие вещи лучше делать сразу после пробуждения, чтобы день задался.

1. Просыпайтесь рано и регулярно


Самая полезная привычка. / Фото: grodno24.com

Самая полезная привычка. / Фото: grodno24.com

 

Раннее пробуждение, если вы выспались, имеет много преимуществ, таких как улучшение психического здоровья, состояния кожи и общего состояния здоровья. Ранний подъём повышает уровень серотонина, который поможет вам стать счастливее и чувствовать себя более отдохнувшим, а также помогает вам выработать полезные привычки, поскольку по утрам у вас будет больше времени для ухода за собой. Высыпаться и вставать рано - отличный способ справиться со стрессом, потому что вы получаете дополнительное время, необходимое для размышлений о предстоящем дне.

2. Пейте воду



Самый полезный напиток. / Фото: mrfilin.com

Самый полезный напиток. / Фото: mrfilin.com

 

Многие начинают день с кофе, а нужно начинать его с воды. Питьевая вода по утрам освежает и бодрит, это отличный способ начать чувствовать себя лучше и быть продуктивным в течение всего дня.

3. Сделайте небольшую растяжку


Чудотворное занятие. / Фото: sportishka.com

Чудотворное занятие. / Фото: sportishka.com

 

Очень важно начинать утро с физических упражнений, потому что они помогут вам чувствовать себя лучше и энергичнее в течение дня. Это также поможет вам лучше спать по ночам. Это может быть особенно полезно, если вы работаете допоздна или страдаете от стресса. Самое приятное в утренних упражнениях то, что вы не будете чувствовать себя виноватым из-за того, что у вас нет времени на себя, ведь вы с самого утра позаботились о себе! Утренние упражнения помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение, обеспечивая к тому же максимальное чувство выполненного долга.

4. Медитируйте


Заземляемся... / Фото: sportishka.com

Заземляемся... / Фото: sportishka.com

 

Медитация - одно из лучших занятий по уходу за собой, и её лучше всего делать утром. Это отличный способ начать свой день, если у вас постоянно есть заботы, которые порой не дают вам спать по ночам. Медитация восстанавливает мысли и помогает встретить предстоящий день с позитивом и ясностью. Она также способствует расслаблению, физическому здоровью и психическому благополучию, поскольку помогает избавиться от тревоги.

5. Заправьте кровать


Порядок снаружи? Порядок внутри! / Фото: bondik-kids.ru

Порядок снаружи? Порядок внутри! / Фото: bondik-kids.ru

 

Думаете, это звучит бессмысленно? А вот и нет! Самое приятное в обязательном ежедневном заправлении кровати - то, что вы почувствуете себя более организованным и готовым начать свой день с уже початой копилкой полезных поступков.

6. Позавтракайте


Богатый белком завтрак. / Фото: ne-kurim.ru

Богатый белком завтрак. / Фото: ne-kurim.ru

 

В наши дни всё больше и больше людей пренебрегают завтраков. И это плохая тенденция. Очень важно завтракать утром, потому что это даст необходимый заряд энергии, которого хватит на весь день. И важно убедиться, что ваш первый приём пищи является высококачественным и насыщен белками, чтобы вы получили максимальную отдачу от прилива энергии и оставались бодрыми в течение нескольких часов.

7. Спланируйте свой день


Отличное начало дня. / Фото: fotoxcom.ru

Отличное начало дня. / Фото: fotoxcom.ru

 

Очень важно заранее составить план на день, потому что так вы будете знать, что и когда нужно сделать, в результате чего будете чувствовать себя более расслабленным до конца дня. Это также помогает одновременно и сконцентрироваться, и очистить голову. Интересно, что записи в «заметках» смартфона никогда не дадут вам такого чувства удовлетворенности, как записи в блокноте.

8. Составьте «список благодарностей»


Список благодарностей. / Фото: mavink.com

Список благодарностей. / Фото: mavink.com

 

Скептики перейдут к следующему пункту, но мы попросим вас всё же так не сделать. Уделите несколько минут тому, за что вы благодарны. Это поможет сосредоточиться на всем, что в жизни идет хорошо, а не на том, что пошло не так. Утреннее составление «списка благодарностей» помогают сохранять мотивацию и позитивный настрой.

9. Полейте растения


Начни утро с заботы о живом. / Фото: botanichka.ru

Начни утро с заботы о живом. / Фото: botanichka.ru

 

Полив растений по утрам не только поможет им самим выглядеть лучше, здоровее и пышнее, но также поможет вам начать свой день с позитивным настроем. Поливайте растения, к примеру, пока кипит утренний чайник. Просто напомните себе: «У меня есть красивые растения и цветы, которые требуют ухода и внимания!»

10. Поиграйте со своим питомцем



Ллучшее начало дня и точка. / Фото: purina.ru

 

Игра с вашим питомцем по утрам поможет вам успокоиться и расслабиться, поэтому он всегда должен быть в списке дел продуктивного дня. Когда вы увидите, как рад ваш питомец во время игры, вы невольно заразитесь позитивом. К сожалению, пункт не сработает, если ваш питомец спит в то время, когда вы готовитесь к предстоящему дню.

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