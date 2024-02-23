10 вещей, которые лучше делать утром для продуктивного дня

Переход от сна к бодрствованию очень многим даётся нелегко. Культовые переведения будильника телефона «ещё на девять минут», вера в то, что «поваляться несколько минут» спасёт от всех невзгод – как это знакомо большинству из нас. Но ключ к продуктивному дню – действия. Материал расскажет, какие вещи лучше делать сразу после пробуждения, чтобы день задался.
1. Просыпайтесь рано и регулярно
Самая полезная привычка. / Фото: grodno24.com
Раннее пробуждение, если вы выспались, имеет много преимуществ, таких как улучшение психического здоровья, состояния кожи и общего состояния здоровья. Ранний подъём повышает уровень серотонина, который поможет вам стать счастливее и чувствовать себя более отдохнувшим, а также помогает вам выработать полезные привычки, поскольку по утрам у вас будет больше времени для ухода за собой. Высыпаться и вставать рано - отличный способ справиться со стрессом, потому что вы получаете дополнительное время, необходимое для размышлений о предстоящем дне.
2. Пейте воду
Самый полезный напиток. / Фото: mrfilin.com
Многие начинают день с кофе, а нужно начинать его с воды. Питьевая вода по утрам освежает и бодрит, это отличный способ начать чувствовать себя лучше и быть продуктивным в течение всего дня.
3. Сделайте небольшую растяжку
Чудотворное занятие. / Фото: sportishka.com
Очень важно начинать утро с физических упражнений, потому что они помогут вам чувствовать себя лучше и энергичнее в течение дня. Это также поможет вам лучше спать по ночам. Это может быть особенно полезно, если вы работаете допоздна или страдаете от стресса. Самое приятное в утренних упражнениях то, что вы не будете чувствовать себя виноватым из-за того, что у вас нет времени на себя, ведь вы с самого утра позаботились о себе! Утренние упражнения помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение, обеспечивая к тому же максимальное чувство выполненного долга.
4. Медитируйте
Заземляемся... / Фото: sportishka.com
Медитация - одно из лучших занятий по уходу за собой, и её лучше всего делать утром. Это отличный способ начать свой день, если у вас постоянно есть заботы, которые порой не дают вам спать по ночам. Медитация восстанавливает мысли и помогает встретить предстоящий день с позитивом и ясностью. Она также способствует расслаблению, физическому здоровью и психическому благополучию, поскольку помогает избавиться от тревоги.
5. Заправьте кровать
Порядок снаружи? Порядок внутри! / Фото: bondik-kids.ru
Думаете, это звучит бессмысленно? А вот и нет! Самое приятное в обязательном ежедневном заправлении кровати - то, что вы почувствуете себя более организованным и готовым начать свой день с уже початой копилкой полезных поступков.
6. Позавтракайте
Богатый белком завтрак. / Фото: ne-kurim.ru
В наши дни всё больше и больше людей пренебрегают завтраков. И это плохая тенденция. Очень важно завтракать утром, потому что это даст необходимый заряд энергии, которого хватит на весь день. И важно убедиться, что ваш первый приём пищи является высококачественным и насыщен белками, чтобы вы получили максимальную отдачу от прилива энергии и оставались бодрыми в течение нескольких часов.
7. Спланируйте свой день
Отличное начало дня. / Фото: fotoxcom.ru
Очень важно заранее составить план на день, потому что так вы будете знать, что и когда нужно сделать, в результате чего будете чувствовать себя более расслабленным до конца дня. Это также помогает одновременно и сконцентрироваться, и очистить голову. Интересно, что записи в «заметках» смартфона никогда не дадут вам такого чувства удовлетворенности, как записи в блокноте.
8. Составьте «список благодарностей»
Список благодарностей. / Фото: mavink.com
Скептики перейдут к следующему пункту, но мы попросим вас всё же так не сделать. Уделите несколько минут тому, за что вы благодарны. Это поможет сосредоточиться на всем, что в жизни идет хорошо, а не на том, что пошло не так. Утреннее составление «списка благодарностей» помогают сохранять мотивацию и позитивный настрой.
9. Полейте растения
Начни утро с заботы о живом. / Фото: botanichka.ru
Полив растений по утрам не только поможет им самим выглядеть лучше, здоровее и пышнее, но также поможет вам начать свой день с позитивным настроем. Поливайте растения, к примеру, пока кипит утренний чайник. Просто напомните себе: «У меня есть красивые растения и цветы, которые требуют ухода и внимания!»
10. Поиграйте со своим питомцем
Ллучшее начало дня и точка. / Фото: purina.ru
Игра с вашим питомцем по утрам поможет вам успокоиться и расслабиться, поэтому он всегда должен быть в списке дел продуктивного дня. Когда вы увидите, как рад ваш питомец во время игры, вы невольно заразитесь позитивом. К сожалению, пункт не сработает, если ваш питомец спит в то время, когда вы готовитесь к предстоящему дню.
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