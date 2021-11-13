Учёные раскрыли тайну 3000-летнего сыра из египетской гробницы

Древняя находка открывает свои тайны.
Несколько лет назад в гробнице, находящейся в Саккара в 30 километрах от Каира, учёными был обнаружен продукт, который они не сразу смогли идентифицировать. На анализ находки было потрачено 4 года. Исследования был недавно завершены, однако их результаты оказались несколько неожиданными. Без сомнений, это был сыр, однако его употребление несло угрозу жизни даже 3200 лет назад.
Странная находка
Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре. / Фото: www.tourister.ru
На западном побережье Нила расположен огромный некрополь Саккара, площадь которого составляет 8 километров. Он служил для захоронений представителей многих династий Египетских правителей и относился к Мемфису.
Гробница Птахмеса. / Фото: www.fraza.ua
Древний город Мемфис в далёкие времена был столицей Египта. Сегодня в Саккаре ведутся самые масштабные раскопки, а каждая находка приоткрывает завесу тайны над историей Древнего Египта.
Гробница Птахмеса, занимавшего должность главы Мемфиса, впервые была обнаружена в 1885 году, однако со временем зыбучие пески скрыли это захоронение. Продолжающиеся раскопки давали надежду на новое открытие гробницы Птахмеса. Восемь лет назад долгие поиски увенчались успехом, а в самой гробнице археологами через несколько лет и была обнаружена удивительная находка.
Здесь было обнаружено большое количество артефактов, используемых при погребении, а ещё внимание учёных привлекли осколки сосудов разных форм и размеров. В одном из них оказалось неизвестное затвердевшее вещество белого цвета, завернутое дополнительно в холст.
Так выглядела находка в момент обнаружения. / Фото: www.nytimes.com
Уже в момент обнаружения исследователи предположили, что это продукт, так как уже было известно об обычае класть в гробницы умерших продукты, которые позволили бы усопшим подкрепиться на пути в Царство Мёртвых.
Однако ответить однозначно на вопрос о том, какой именно продукт содержится в сосуде не представлялось возможным. Исследователям предстояло провести подробный анализ обнаруженного вещества, используя современные методы и технологии.
Древний сыр
Ученым удалось выяснить: в сосуде находится сыр. / Фото: www.nytimes.com
Химический анализ не входит в зону компетенции археологов, поэтому было принято решение о привлечении к исследованиям учёных-химиков. Группу возглавил кандидат химических наук Энрико Греко из Университета Катании (Италия), а в её состав вошли итальянские и египетские научные работники.
Для анализа применялись разные методы, а сегодня изыскания всё ещё продолжаются. / Фото: www.swns.com
Первичный анализ вещества показал высокое содержание сахаров и белков различных видов. Обнаруженные вещества и цепочки аминокислот, хоть и были частично разрушенными от времени, однако дали полное право учёным говорить о находке, как об одном из самых древних сыров, обнаруженных сегодня. Только одну находку можно назвать старше, чем египетская. Образцы сыра возрастом 3600 лет были найдены в 2014 году немецкими учёными в гробнице с мумиями в пустыне Такла-Макан.
Анализ сыра из гробницы Птахмеса показал, что он был изготовлен с применением молока коров и сычужной закваски, извлеченной из желудка телят. Однако дальнейшие исследования позволили учёным определить не только состав сыра, но и обнаружить бактериальные белки. В продукте в довольно большом количестве содержатся бактерии Brucella melitensis, которые являются причиной бруцеллеза у людей и животных.
Иллюстрация к статье о проведенных исследованиях в журнале Analytical Chemistry. / Фото: www.pubs.acs.org
Если углубиться в изучение египетских хроник, то можно найти в них упоминание о вспышках средиземноморской лихорадки, уносившей множество жизней. Теперь появилось однозначное доказательства того, что служило причиной эпидемии.
При этом в процессе изучения сыра не нашлось никаких следов полезных лактобактерий и других микробов, которые применяются при ферментации молока. Возможно, археологам удастся найти подобные вещества в других захоронениях, что вместе с дальнейшим анализом уже найденного сыра позволит найти технологию, по которой изготавливался сыр в Древнем Египте.
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