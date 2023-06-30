4 знаменитых женских наряда, у которых была непростая история

Наряд становится знаменитым на весь мир не только благодаря мастерству, хорошему вкусу и тонкому чувству стиля дизайнера. Немаловажными факторами являются исторический момент и личность женщины, которая надела костюм или платье. Novate.ru предлагает ознакомиться с пятью культовыми женскими нарядами, известными на весь мир, которые оказали серьезное влияние на своих обладательниц.
1. Окровавленный костюм Первой леди
Сцена из фильма «Парклэнд» 2013 года. / Фото: simkl.in
22 ноября 1963 года президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди и его супруга Жаклин приехали в Даллас. В тот день Первая леди была в изысканном костюме ярко-розового цвета из шерстяного «букле». Отличительными чертами наряда были широкий стеганый воротник и отделка темно-синего цвета. Образ дополнили розовая шляпка-таблетка, туфли в тон отделки и аккуратная сумочка. Финальным штрихом стали белые перчатки.
Из аэропорта президент с супругой должны были направиться в Торговый Аукционный зал, где все ожидали выступления президента. Однако все сложилось совсем не так, как планировалось. Первый выстрел Жаклин услышала в тот момент, когда их автомобиль завернул за угол на Элм-Стрит. Женщина, предположившая, что это был выхлоп мотоцикла, наклонилась к мужу, и в этот момент раздался второй выстрел – пуля попала Кеннеди прямо в голову.
Джон и Жаклин Кеннеди в день гибели президента США. / Фото: Tr.pinterest.com
Когда они приехали в Парклендский госпиталь, президент был еще жив, однако при взгляде на него врачи лишь развели руками – всем было понятно, что Джон не выживет.
После смерти мужа Жаклин отказалась снимать костюм, забрызганный кровью. Даже когда Линдон Джонсон принимал присягу при вступлении в должность президента США на борту самолета, Первая леди оставалась в своем наряде. «Я хочу, чтобы все видели и знали, что они сделали с Джоном», – ответила Жаклин, когда супруга Линдона уговаривала ее переодеться.
Розовый костюм, в котором Жаклин Кеннеди была в день гибели Джона, стал символом убийства Кеннеди. Примечательным является тот факт, что женщина сохранила его. Сейчас он хранится в специальной камере в Национальном архиве Вашингтона. Костюм и сумка попали туда благодаря Джанет Очинклосс, матери Первой леди. Также она отправила сопроводительную записку, в которой указала, что именно в этой одежде Джеки была 22 ноября 1963 года.
2. Брючный костюм Марлен Дитрих
Марлен Дитрих в мужском костюме. / Фото: Lady-4-lady.ru
В 30-х годах прошлого века женщинам запрещалось носить на публике брюки, тем более мужские. Но, как известно, правила существуют для этого, чтобы их нарушать. Именно так посчитала знаменитая немецкая и голливудская актриса Марлен Дитрих, которая появилась на улицах Парижа в мужском костюме. Бургомистр французской столицы не стал этого терпеть и попросил актрису покинуть город.
Нельзя сказать, что до 1930-го года девушки совсем не носили брюки. Все прекрасно помнят, что одной из первых в женский гардероб их ввела Коко Шанель. Однако все же они относились к разряду утилитарной одежды. Женщины надевали брюки на работу, в путешествия, для занятия спортом, но никто не решался использовать их в качестве элемента вечернего образа.
Модные брюки 1930-х годов. / Фото: pressa.tv
Все перевернулось с ног на голову после выхода на экраны фильма «Марокко», в котором Марлен Дитрих сыграла роль певицы кабаре Эми Жолли. В картине ее героиня появляется на экране в поистине скандальном наряде – мужском смокинге, цилиндре и с сигаретой в руках. Понятно, что общество восприняло это как оскорбление, и еще долго негодовало по этому поводу.
Впрочем, Марлен было плевать на чье-либо мнение. Если ей предлагали появиться на экране в мужском образе, актриса с радостью соглашалась. Лишним доказательством твердого характера девушки послужила ее роль в фильме «Семь грешников». Дитрих предстала перед зрителями в образе платиновой блондинки с напудренным лицом в белом морском кителе. Впоследствии, именно эта роль стала визитной карточкой Марлен.
Актриса появлялась в брюках и мужских костюмах не только на экране, но и в реальной жизни. В обществе ей даже дали смешное прозвище – «самый стильный мужчина Голливуда».
3. Белое платье Мэрилин Монро
Знаменитое белое платье Мэрилин Монро. / Фото: Kakprosto.ru
Даже те люди, которые никогда не видели фильм «Зуд седьмого года», снятый в 1955 году режиссером Билли Уайлдером, знают о белом развевающемся платье Мэрилин Монро. Эта сцена легла в основу многих шуток, смешных роликов, мемов и пр.
Изначально знаменитый эпизод планировали снимать на углу 52-й улицы и Лексингтон-авеню – именно там оказываются главные герои после просмотра фильма «Тварь из Черной Лагуны». По сценарию, Мэрилин нужно было стать на решетку подземки, услышав приближение поезда метро. В этот момент ветер должен быт поднять ее платье, обнажая стройные ноги. Однако задумку испортили фанаты белокурой красотки. Несмотря на то, что съемки проходили глубокой ночью, в метро собралось около 5000 зевак, которые улюлюкали и свистели каждый раз, когда платье актрисы развевалось на ветру. И все бы ничего, но огромное количество людей сбивало Монро, и она постоянно забывала слова, а когда наконец-то смогла проговорить все без запинки, оказалось, что отснятый материал нельзя использовать из-за шума толпы. Режиссер принял решение переснять сцену в павильоне, однако результат, который его удовлетворил, появился лишь спустя 40 дублей.
Сцена из фильма «Зуд седьмого неба». / Фото: Zen.yandex.ua
Фильм «Зуд седьмого неба» сделал Мэрилин невероятно популярной, но, в то же время, разрушил ее семейную жизнь. Муж актрисы Джо Ди Маджо присутствовал на съемках знаменитой сцены и посчитал ее слишком откровенной. А вот режиссеры других картин были в корне с ним не согласны – сцену с развевающимся платьем использовали во множестве кинолент, среди которых «Мальчикам это нравится», «Женщина в красном». Даже мультфильм «Шрек 2» не стал исключением.
Знаменитое платье слоновой кости с плиссированной юбкой-солнцем и лифом на завязках было продано на аукционе в 2011 году. Сумма была действительно баснословной – 4,6 миллиона долларов. По образу героини Монро из «Зуда седьмого года» создали Барби, а также установили статую высотой 8 метров. Изначально она стояла в Чикаго, а потом ее перевезли в Палм-Спрингс.
4. Черное платье Одри Хепберн
Одри Хепберн в черном платье от Юбера Живанши. / Фото: Officiel-online.com
Все помнят Холли Голайтли – взбалмошную легкомысленную девицу из фильма «Завтрак у Тиффани», мечтающую стать содержанкой богатого мужчины. Эта роль Одри Хепберн стала одной из самых знаменитых в ее карьере. Но в картине отличилась не только британская актриса. Не меньший восторг у фанатов вызвал ее образ, в котором она представала в первые минуты фильма: черное платье в пол, элегантная высокая прическа, жемчужное ожерелье, украшающее тонкую изящную шею, тиара, стильные солнцезащитные очки и перчатки цвета ночи, ставшие завершающим штрихом.
Автором восхитительного наряда, который впоследствии стал известным на весь мир, стал молодой талантливый кутюрье Юбер Живанши. Однако тот вариант, который показали в фильме, отличался от первоначальной задумки дизайнера. Живанши пошил не платье с разрезом вдоль левой ноги, которое открывало щиколотки. Одна продюсеры «Завтрака у Тиффани» посчитали его слишком откровенным и приказали удлинить подол, а также избавиться от разреза. Чтобы наряд держал форму, стилисты развесили свинцовые грузики, а также начинили его конским волосом. В результате платье получилось не такое эффектное, как в первоначальном варианте, но не менее красивое.
Сцены из фильма «Завтрак у Тиффани». / Фото: roskosh-jewel.ru
Примечательным является тот факт, что наряд, который использовался на съемках, уничтожили сразу после выхода фильма на большие экраны. А вот творение Живанши, которое он пошил вручную, хранится в архиве основанного им модного дома. Также существует две копии черного платья Хепберн: одно можно увидеть в Мадриде в Музее костюма, а вот второе было продано на аукционе в 2006 году. Будущий владелец не поскупился и отдал за наряд 467200 фунтов стерлингов. По нынешнему курсу – это 44186420 рублей.
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