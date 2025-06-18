Друзья-гладиаторы, сумевшие выиграть жизнь на арене

В истории есть много страниц, которые человечеству хотелось бы забыть. Гладиаторские бои в Древнем Риме – одна из таких. Однако эта позорная традиция иногда давала возможность людям показать на публике личное мужество и воинское умение. Такие уникумы, умеющие выживать на арене, приобретали у зрителей огромную популярность. В этом обзоре – рассказ о двух ярчайших звездах древнеримского смертельного шоу-бизнеса и о битве между ними.



Бой Веруса и Прискуса считается самым известным в истории выступлением гладиаторов и единственным, подробно описанным современником. Особый трагизм этой битвы заключался в том, что два несравненных бойца были особенно любимы и популярны у зрителей кровавых зрелищ благодаря своей многолетней крепкой дружбе. Верус попал в плен еще ребенком. Считается, что сначала он был заложником, взятым у германских границ, но затем превратился в раба. Он фактически вырос в каменоломнях, выполняя непосильную физическую работу.

Когда юноша повзрослел, то сам вызвался участвовать в гладиаторских боях, сказав, что предпочитает умереть на арене с мечом в руках, чем в шахте с киркой. Прискус, рожденный рабом, сделал для себя такой же выбор. Для отбора в гладиаторы молодые люди, пока еще ничего не умеющие, должны были сражаться друг с другом. В этой показательной битве бойцы сразу впечатлили зрителей. Бой прервали, их тут же взяли в гладиаторы. Верус и Приксус стали с тех пор лучшими друзьями и много раз выступали на арене бок о бок. В паре они были непобедимы и заслужили огромную популярность у римлян. Однако в 80-м году нашей эры именно их верная дружба стала главной «изюминкой» очередного боя. Титус Флавиус Цезарь Веспасиан Август, великий император Римской империи, был вынужден бороться за репутацию у своих подданных после ряда несчастливых случайностей: именно при нем произошли извержение Везувия, разрушившего несколько городов , и великий Римский пожар. После последнего выгорела огромная часть города, пострадали важные постройки. Именно по этому случаю император воскликнул: «Все убытки – мои!», и действительно помог восстановить город. Чтобы закрепить свое влияние, Тит завершил строительство гигантской арены, начатое еще его предшественником.Это величественное сооружение - амфитеатр Флавиев, сегодня известно как Колизей. Его открытие стало эпохальным событием. Вот так о нем писал Светоний: «При освящении амфитеатра и спешно выстроенных поблизости бань он [Тит] показал гладиаторский бой, на диво богатый и пышный; устроил он и морское сражение на прежнем месте, а затем и там вывел гладиаторов и выпустил в один день пять тысяч разных диких животных».Император Титус Флавиус Веспасиан – римский император из династии Флавиев В конце этого грандиозного шоу зрителей ждал особый сюрприз - два гладиатора, известные своей дружбой, должны были встретиться на арене как враги. Известно, что гладиаторские бои были не простыми драками, а театрализованными представлениями. Чаще всего они разыгрывались по мотивам известных мифических сюжетов или исторических событий. Если часть «актеров» не знала своей роли, значит это была «массовка», предназначенная в жертву (например, преступники, подлежащие казни). Гладиаторы же, как бойцы подготовленные, чаще всего выступали в определенных образах. Всего до нас дошло описание более двух десятков таких «ролей». Каждый тип отличался вооружением. Так, например, бестиарии с дротиками специализировались на боях с дикими животными, ретиарии бились с помощью трезубца и сети, а прегенарии, вооруженные деревянными мечами, выступали в начале соревнований, чтобы «разогреть» толпу. Для смертельного поединка двух друзей их хозяева тоже выбрали образы. Скорее всего, те, в которых бойцы были наиболее сильны и запомнились зрителям. Один из них стал гопломахом (по вооружению и экипировке имитировал древнегреческого пешего воина, бился копьем и кинжалом), а второй – мурмиллоном. Последние носили шлем со стилизованной рыбой на гребне, прямоугольный щит и меч-гладиус. Император не ошибся. Этот бой вызвал у зрителей невероятный ажиотаж. Он остался в истории, и, благодаря римскому поэту, стал единственным сражением гладиаторов, подробное описание которого дошло до нас. Вот строчки Маркуса Валериуса Мартиалиса : «Прискус и Верус продолжали бой столько сколько могли, Но долгое время силы и отвага каждого были равны. Раздавались крики с просьбой о милости к ним, Но Тит предпочел следовать своим законам - Велев им биться без щитов, пока судьба их не решится. Он был щедр всегда со своим народом, И здесь он разделил конец для них обоих. Равные в сражении, равные в награде. Тит отправил им по деревянному мечу и лавру. Достойное мужество – достойный приз. Такое могло случиться только при тебе, о Тит. Двое бились насмерть – и двое победили.» Действительно, после долгой и честной битвы, в которой ни один боец так и не смог получить превосходство, император пощадил обоих и даровал им волю. Знаком для такой редчайшей милости был деревянный меч, переданный бойцу на арену. Лавр, как известно, символизировал победу. Так что это был, наверное, единственный гладиаторский бой, в котором победили оба соперника. Возможно, что, как хороший режиссер, император заранее спланировал такой яркий «хэппи энд» для этого смертельного представления – в последнее время все более популярной становится такая версия этого события. Но, даже если это и было инсценировкой, то искусство бойцов становится еще более удивительным, ведь зрители, искушенные в подобных зрелищах, и ожидающие чего-то подобного от двух друзей, ничего не заметили. После этого щедрого дара гладиаторы приобретали статус рудиария. Они могли и дальше выступать на арене, но уже по желанию и за очень высокую плату . Могли становиться тренерами, помощниками, судьями. Именно такой путь выбрал Прискус, он стал мастером в гладиаторской школе Флавия Квинта Валерия. А Верус вернулся домой. Так два друга смогли реализовать единственный вариант победы, возможной для гладиатора.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!