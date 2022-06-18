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Вкуснейший соус для шашлыка из полезной сныти

У многих на огороде растет сныть, и нередко ее воспринимают как надоедливый сорняк, а значит избавляются от этой травы и просто выкидывают ее. А между тем сныть не только очень вкусная, но и очень полезная трава, ведь она обладает богатым биологическим составом.


Вкуснейший соус для шашлыка из полезной сныти

Сныть по запаху напоминает сельдерей, поэтому ее можно смело добавлять в салаты и прочие блюда. Также из нее можно приготовить и, например, очень вкусный соус к мясу, в том числе к шашлыку. Для приготовления блюд из сныти используйте только молодые листья и побеги.


Вкуснейший соус для шашлыка из полезной сныти

Вам потребуются:


молодая сныть;
томатная паста;
чеснок;
кунжут
Сныть нарезаем удобными для блендера кусочками, а затем перемалываем ее. Добавляем к перемолотой сныти томатную пасту, сметану, простоквашу или что-то еще в качестве основы для соуса. Также добавляем зелень или зубчик чеснока. Измельчаем. Можно посолить, поперчить и добавить в соус специи по вкусу.


Вкуснейший соус для шашлыка из полезной сныти

Перед подачей в соус можно добавить семена кунжута — он и украсит блюдо, и сделает его вкус еще интереснее.


Вкуснейший соус для шашлыка из полезной сныти

А ниже вы можете посмотреть подробный видео-рецепт этого вкусного и полезного соуса из сныти.


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Снытьсоус
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