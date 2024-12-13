Разноцветный мир, или 15 удивительных фактах о цвете различных предметов

Разноцветный мир.
Учёные утверждают, что среднестатистический человек может видеть около 1 миллиона цветов, тогда как некоторые женщины в 100 раз больше. Поэтому мужчинам вряд ли стоит спорить с женой о цвете обуви или рубашки. Впрочем, на этом удивительные факты о цвете не заканчиваются. Самые интересные и невероятные факты в нашем обзоре.
1. Белое Солнце
Атмосфера Земли искажает цвет.
Солнце на самом деле белое, если смотреть из космоса. Атмосфера Земли искажает его цвет, поэтому люди видят его желтым.
2. Черно-белые мечты
Большинство людей мечтают цветными образами.
Большинство людей мечтают цветными образами. Это стало настолько привычным, что мало кто знает: люди, которые выросли при эпохе черно-белого телевидения, также в основном мечтали в черно-белом цвете.
3. Дихроматическое зрение
Самые большие глаза.
У лошадей самые большие глаза среди всех сухопутных животных, а также у них прекрасное ночное зрение. К сожалению, их зрение дихроматическое, т. е. они могут видеть только два цвета.
4. "Фартовый" цвет немецких команд "Формулы 1"
Серебряный цвет.
У немецких команд "Формулы 1" автомобили выкрашены в серебряный цвет. Причина этого довольно необычна: в 1934 году у одного из их автомобилей был избыточный вес и его не допускали к участию в гонке. Пришлось срочно соскребать краску, чтобы хоть как-то облегчить болид. Автомобиль продолжил выигрывать гонки и было принято решение оставить ему "фартовый" цвет.
5. Красный плащ матадора
Красный от крови бык, красный от крови матадор...
Плащ матадора на самом деле не должен обязательно быть красным, потому что быки страдают дальтонизмом. Говорят, что плащи делают красного цвета для того, чтобы скрыть брызги крови от аудитории.
6. Браво, Фернандо!
Спасительная соломинка.
Израильский химик Фернандо Патольски изобрел соломинку против "изнасилований на свидании". Когда ее поместить в бокал, в котором содержится одурманивающее лекарственное средство, соломинка изменит цвет.
7. Зоркий дальтоник
Дальтоники-наблюдатели армии США.
Армия США использует людей, страдающих дальтонизмом, чтобы те "высматривали" противника в камуфляже. Люди с подобным расстройством зрения воспринимают определенные цвета таким образом, который невозможен для людей с нормальным зрением.
8. Цвет гильдии
Фиолетовый цвет - редкость.
В средние века красильщики тканей использовали красный или синий цвет. Обе группы имели свои собственные гильдии и запрещали своим членам использовать цвет чужой гильдии. Поэтому одежда фиолетового цвета была редкостью.
9. Цвет сыра
Сыр чеддер специально окрашивают.
Сыр чеддер оранжевого цвета, потому что его специально окрашивают. В действительности, цвет сыра меняется в зависимости от сезона и диеты коров. Фермеры начали красить чеддер, чтобы их сыры не отличались друг от друга по цвету.
10. Цветные точки на дне алюминиевых банок
Цвета линии конвейера.
Цветные точки на дне алюминиевых банок с газировкой означают линию конвейера, которая их производит. Это позволяет компании быстрее узнать о том, какая из линий неисправна, если обнаружатся какие-то дефекты.
11.Желтый цвет простых карандашей
Цвет императорской семьи Китая.
С 1890-х годов карандаши окрашивают в желтый цвет. Так начали делать потому, что большинство графита импортируется из Китая, а в этой стране желтый цвет является цветом императорской семьи. Таким образом, производители карандашей начали красить их в желтый, чтобы показать: в карандашах используется высококачественный китайский графит.
12. В 100 раз больше цветов
Тетрахроматическое зрение.
У некоторых женщин тетрахроматическое зрение. Это означает, что они могут воспринимать примерно в 100 раз больше цветов, чем обычный человек.
13. Нет коричневому! Только зеленый!
UPS в Германии.
United Parcel Service, Inc. (UPS) — американская компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике, начала работать в Германии в 1976 году. Местные жители возмутились тем фактом, что их сотрудники используют коричневые рубашки, которые очень напоминают униформу нацистской партии. UPS изменила цвет рубашек своих сотрудников на зеленый.
14. Розовый цвет одежды для мальчиков. (1918г)
Голубой цвет одежды для девочек. (1918г)
Выдержка из торгового журнала в 1918 году гласила: "Общепринятым правилом является использование розового цвета одежды для мальчиков и голубого цвета для девочек. Причина заключается в том, что розовый, будучи более решительным и сильным цветом, больше подходит для мальчиков, в то время как голубой, который является более утонченным, подойдет для девушек".
15. Geoluhread
Orange - апельсин.
Оранжевый цвет был назван в честь фруктов (англ. оrange - апельсин). Перед изменением названия этот цвет назывался на английском языке "geoluhread".
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии