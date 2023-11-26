Тарелки с жуками и змеями, или уникальная керамика мастера, который закончил жизнь в Бастилии
Эпоха Возрождения подарила миру немало великих мастеров и художников. Одна из интересных и всесторонне одаренных личностей того времени - самородок Бернар Палисси, который делал удивительные вещи из керамики. Бернар Палисси прожил долгую, но тяжелую жизнь, закончилась которая весьма трагически.
Бернар Палисси (1510 - 1590)
Дата его рождения точно неизвестна, родился Бернар примерно в 1510 году в небольшом французском городке Ажане. Отец Палисси занимался изготовлением витражей, приобщая к этому и сына, и тот весьма преуспел в этом ремесле. Но к тому времени, когда Бернар подрос, на фоне снижавшегося спроса на изделия из стекла, возник ажиотаж вокруг майолики, производимой в Италии. Переливающаяся многоцветными глазурями, она действительно была очень красива.
Однажды в 1535 году Бернару в одной из мастерских попался на глаза кубок белого цвета, покрытый эмалью «такой красоты, что с тех пор у меня разлад с собственными мыслями, я принялся искать эмали, как человек, блуждающий впотьмах на ощупь».
Многолетние поиски
После этого почти двадцать лет своей жизни он фанатично посвятит попыткам воспроизвести подобную красоту. И хотя вначале он не знал ни гончарного производства, ни химического состава эмали, ни способов обжига, тем не менее приступил к работе. Все эти годы он с семьей жил в Севре. Добиться желаемого он смог лишь благодаря огромному желанию, таланту, силе воле и неимоверному терпению.
«Я начал искать глазурь, - описывал впоследствии Палисси, - как человек, который движется в потёмках. Не имея никакого представления о том, из каких материалов делается глазурь, я растирал тогда все вещества, которые, по-моему, могли пригодиться».
Он смешивал растертые компоненты в различных комбинациях и пропорциях, наносил смеси на черепки от разбитых глиняных горшков и обжигал их в печи, в надежде, что они сплавятся.
Но проходят годы, а у него ничего не получается. Тогда Палисси решил, что, возможно, дело в том, что температура гончарной печи недостаточна для плавления. И на следующем этапе попробовал использовать для обжига стекольную печь, дающую более высокую температуру. И, действительно, ему удалось из некоторых образцов получить некое подобие эмали. Опять потянулись годы экспериментов с составом смесей, и однажды на одном из нескольких сотен черепков, в очередной раз обработанных в печи, у него заблестела самая настоящая белая глазурь.
«Яшмовая эмаль»
Окрыленный успехом, он с большим рвением приступает к собственному производству. В течение восьми месяцев он изготавливает глиняные сосуды, практически совсем не имея в этом никакого опыта, строит собственную стекольную печь. Еще пара месяцев ушла на приготовление материалов для глазури и нанесение их на сосуды. Наконец наступил заключительный этап - обжиг. В течение шести суток Бернар не отходил от печи, поддерживая в ней нужную температуру, и тут у него заканчиваются дрова. В отчаянии он ломает изгородь и бросает ее в печь, туда же летят доски от пола, даже кое-что из мебели. Но, тем не менее, все оказывается напрасным, на этот раз ничего не вышло.
И хотя Палисси уже был совершенно истощен как физически, так и морально, он не сдавался. И все же добился желаемого – получил удивительно прозрачную эмаль, отличающуюся глубокими и чистыми оттенками голубого, зеленого и пурпурно-коричневого цвета, так называемую «яшмовую эмаль». Его сосуды, покрытые этой эмалью, действительно были великолепны.
«Крапчатая» глазурь
Другой на его месте вполне удовлетворился бы достигнутым, но Палисси не устраивала роль простого подражателя итальянским керамистам. И он задумал создать невиданную до той поры эмаль, представляющую собой смесь эмалей разного цвета. Это было очень сложной задачей – ведь эмали разных цветов и плавятся при разных температурах. Но идя и к этой цели с завидным упорством, Палисси получил свою знаменитую «крапчатую» глазурь, похожую на мрамор с разноцветными включениями.
«Сельские глины»
Но и на этом Бернар не остановился. Он придумал украшать свои работы рельефными изображениями мелких животных и растений, используя в качестве моделей насекомых, земноводных, рептилий, рыб…
Вначале на блюде из латуни он создавал натюрморт из растений и усыпленных животных, после чего заливал его гипсом. Когда гипс высыхал, он заполнял слепок глиной и обжигал. Затем покрывал эмалью и обжигал еще раз. Полученные таким образом рельефные изображения живых существ были поразительно похожи на настоящие. А благодаря изумительным прозрачным эмалям создавалось впечатление, что самые настоящие живые существа ползают и плавают под толщей воды.
http://vs-t.ru/tarelki-s-zhukami-i-zmeyami-ili-unikalnaya-keramika-mastera-kotoryj-zakonchil-zhizn-v-bastilii
Он вылепил целую серию любопытных деревенских керамических блюд, получивших название «сельские глины». Наряду с традиционными овальными блюдами появились и круглые, а также кувшины и вазы, выполненные в той же технике.
Эти блюда интересно рассматривать, хотя изображенные на них существа у многих вызывают отвращение и брезгливость, а отнюдь не восторг. И до сих пор остается вопрос - чем руководствовался Бернар Палисси, выбирая «персонажей» для своих работ? Почему он обратился именно к пресмыкающимся, рыбам и ракообразным, раковинам, мхам и папоротникам? Тем не менее, именно эти работы принесли Бернару Палисси широкую известность.
Хотя Палисси в дальнейшем и опубликовал свой трактат «Настоящий рецепт», в котором раскрыл составы своих эмалей, но раскрыл он их не до конца. Поэтому тайна его «сельских глин» так и осталась неразгаданной.
Работы Палисси сегодня хранятся во многих известных музеях мира, являясь гордостью их коллекций. Есть несколько экземпляров и в нашей стране – в Эрмитаже и в усадьбе Кусково.
Работа в Париже
Слух о необычных работах Палисси дошел до Парижа, где как раз вошли в моду всевозможные диковинные вещи. И вскоре Палисси получил заказ от герцога Анн де Монморанси по обустройству в его парке искусственного грота, конечно же, с использованием работ из «сельских глин». Затем было еще несколько крупных заказов от высокопоставленных лиц.
Находясь в столице, Палисси начинает постепенно отходить от «сельских глин». Для украшения своих работ мастер начинает использовать различные орнаменты – и цветочные, и геометрические, так появляются чудесные ажурные блюда и корзиночки.
А также - фигурные блюда с композициями по мотивам греческой мифологии. Для того, чтобы создавать эти композиции самому, у Палисси не хватало художественной подготовки, поэтому он изготавливал их также с помощью гипсовых слепков либо с соответствующей металлической посуды, либо со специальных барельефов, изображающих различные мифологические или библейские сцены. Эти барельефы по заказу Палисси создавали художники, а Палисси в дальнейшем воспроизводил их в керамике, раскрашивая своими эмалями.
Вроде бы жизнь наладилась, но, как оказалось, совсем ненадолго…
Палисси имел неосторожность перейти в протестантство. Пережить Варфоломеевскую ночь ему удается чудом, благодаря вмешательству Екатерины Медичи. Однако весной 1588 года его все же заключают в Бастилию. Он мог бы выйти на свободу, согласившись сменить веру на католическую - именно с таким предложением к нему в камеру приходил король Генрих III – но Палисси отказался.
А спустя два года он скончался, возможно, его казнили.
Памятник Бернару Палисси в Севре
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