Пряные травы, которые можно выращивать на подоконнике

Мечтаете о хотя бы маленьком саде с пряными травами? И еще лучше, чтобы у вас была свежая зелень круглый год? Без проблем! И хотя некоторые пряные растения не очень хорошо переживают зиму из-за недостатка солнечного света, некоторые все же можно выращивать на кухне или балконе круглый год.







Вот 7 зеленых растений, которые полезны для здоровья, превосходны в еде, подходят для приготовления компрессов, мазей и лечебных напитков.

1. Розмарин

2. Мелисса

3. Базилик

4. Мята перечная

5. Тимьян

6. Кориандр

7. Майоран

Чего не переносит это ароматное растение, так это тень. С другой стороны розмарин предпочитает домашнее тепло, хорошо освещенный подоконник, проницаемую песчаную почву и регулярный полив. Вы будете вознаграждены за свой уход высоким содержанием витаминов и минералов, кроме того, розмарин укрепит вашу память и иммунитет.Мелисса требует влажной почвы (будьте осторожны, она не должна быть заболочена!) и в идеале полутени. Растение богато полезными веществами, такими как минералы, антиоксиданты, эфирные масла и дубильные вещества. В старину считалось, что мелисса возвращает молодость, укрепляет дух и тело. Кроме того, она прекрасна в качестве чая от бессонницы или для баланса сахара в крови, а аромат просто волшебный.Его характерный вкус подходит практически к любому салату и даже выпечке. Базилик не переносит засуху и отсутствие солнечного света, поэтому обеспечьте ему регулярный полив и по возможности досвечивание. В листьях растения содержатся витамины А и К, они также обладают антиоксидантными и противовирусными свойствами.Растение, которое наверняка найдется в каждом саду. Она прекрасно подходит для приготовления мохито, ароматного чая или прохладного напитка с лимоном. Регулярно поливайте мяту и тогда можете использовать богатый урожай листьев не только на кухне, но и как полезное лекарство. Мятный чай снимает тошноту, действует против вирусов и лечит дыхательные пути.Тимьян — растение относительно требовательное, поэтому выращивайте его на подоконнике с окнами, выходящими на юг, хорошо освещенном и в почве с содержанием большого количества питательных веществ. У этой травы сильный аромат и вкус, так что попробуйте приготовить спагетти с розмарином и тимьяном или запеченную свинину с тимьяном.Кориандр не входит в число любимых трав российских садоводов и это большая ошибка. Ведь это одно из немногих растений, которое может избавить организм от тяжелых металлов, таких как токсичная ртуть. Кориандр любит солнце и жару, благодаря чему распространяет в воздухе интересный аромат. Вырастите его отдельно в горшке и приготовьте карри из баклажанов со свежим кориандром или морковный детокс-напиток.Майоран родом из Средиземноморья и попал к нам еще в XVI веке. Раньше он использовался как освежитель воздуха, но теперь его оценят все, у кого разболелся зуб (нужно пожевать свежие листья), простуда или беспокоят ревматические проблемы. Обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. Это теплолюбивая трава, нуждающаяся в солнце и хорошо проницаемой почве.Как выращивать травы в горшках? Регулярно ухаживайте за травами, поливайте отстоянной или дождевой водой. Избегайте химических удобрений и торфа! Многие производители также рекомендуют травяной экстракт или так называемый червячный чай, который готовят в домашних компостерах.