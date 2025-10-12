Осенние рецепты: 5 способов нафаршировать груши

Осень вступила в свои законные права, принеся с собой не только яркие краски, а и сезонные овощи и фрукты. Исключением не стали сочные груши, которые одинаково хороши в любом виде. Но если их нафаршировать и запечь в духовке, получится в миллион раз вкуснее.
1. С мёдом и творожным сыром
Эти запечённые груши, фаршированные творожным сыром, мёдом, поджаренными грецкими орехами и сушёной клюквой являются вкусным и сытным гарниром, а также основным блюдом, перед которым нет шансов устоять.
Ингредиенты:
• Груши твёрдые крупные - 4 шт;
• Сыр творожный - 150 гр;
• Мёд - 2,5 ч.л;
• Корица - 1,5 ч.л;
• Ядра грецких орехов - одна горсть;
• Клюква сушёная - одна небольшая горсть.
Способ приготовления:
• Груши хорошенько вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на две равные части;
• Удалить сердцевину;
• При помощи удалить часть мякоти, сделав лодочки;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• В миске смешать творожный сыр с грушевой мякотью, мёдом и корицей;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью нафаршировать грушевые половинки;
• Посыпать груши клюквой и дроблёнными орехами;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса.
2. С креветками
Для любителей экзотики и необычного вкуса – груши, фаршированные креветками, придутся как нельзя кстати. Блюдо получается ярким, насыщенным и праздничным. Его можно подать как тёплым, так и холодным.
Ингредиенты:
• Груши достаточно твёрдые крупные - 2 шт;
• Сыр мягкий - 100 г;
• Креветки очищенные - 300 г;
• Яйца - 1 шт;
• Оливковое масло - 1,5 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный и красный молотый - по вкусу;
• Чеснок - 1-2 зубка.
Способ приготовления:
• Груши тщательно вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на две половины;
• Удалить сердцевину;
• Сформировать лодочки;
• Мякоть переложить в миску;
• Креветки вымыть под холодной проточной водой;
• Отварить в слегка подсоленной воде одну-две минуты;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать воде хорошенько стечь;
• Обжарить на небольшом количестве оливкового масла;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать;
• Готовить одну-две минуты;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• В миске смешать мякоть груш с творожным сыром;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Получившейся смесью нафаршировать груши;
• Сверху выложить креветки и сбрызнуть оливковым маслом;
• Переложить грушевые половинки на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на десять-пятнадцать минут или до образования лёгкой золотистой корочки;
• При желании можно подавать с ломтиками лимона.
3. С фаршем
Груши, фаршированные фаршем - блюдо для тех, кто любит сытно и вкусно поесть. Подавайте их тёплыми, чтобы раскрыть их насыщенный вкус и аромат в полной мере.
Ингредиенты:
• Груши твёрдые крупные - 3 шт;
• Фарш говяжий - 300 г;
• Лук репчатый белый средний - 1 шт;
• Сыр твёрдых сортов - 50 г;
• Помидоры коктейльные - 3 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молоты - по вкусу.
Способ приготовления:
• Груши вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на две половинки;
• Удалить сердцевину;
• Сформировать лодочки;
• Мякоть переложить в миску;
• Лук натереть на мелкой тёрке;
• Смешать с грушевой мякотью;
• Добавить фарш;
• Приправить солью и перцем;
• Обжарить три-четыре минуты на сухой сковородке, постоянно помешивая;
• Получившейся смесью нафаршировать груши;
• Сверху выложить ломтики томатов;
• Посыпать тёртым сыром;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут.
4. С беконом
Этот рецепт приятно удивит всех тех, кто хочет полакомиться вкуснейшей закуской. Сочные и ароматные груши с хрустящими румяным беконом, пряными травами и сладковатым привкусом мёда – отличный вариант для перекуса и не только.
Ингредиенты:
• Груши твёрдых сортов крупные - 5 шт;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Сыр творожный - 100 г;
• Мёд - 1,5 ч.л;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Перец чили маленький - 1 стручок;
• Бекон - 10 полосок;
• Петрушка свежая - 5-6 веточек;
• Соль - по вкусу.
Способ приготовления:
• Груши тщательно вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на две равные части;
• Удалить сердцевину;
• Сформировать лодочки;
• Мякоть переложить в миску;
• Смешать с творожным сыром, мёдом, пропущенным через пресс чесноком, солью и мелко нарезанным перцем чили;
• Хорошенько перемешать;
• Получившейся смесью нафаршировать лодочки;
• Слегка обмотать полосками бекона;
• Выложить половинки на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на двадцать минут;
• Затем вытащить из духовки;
• Посыпать тёртым сыром;
• Вновь отправить в духовку на пять минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
5. С сухофруктами и рассыпчатым рисом
А вот груши с начинкой из рассыпчатого риса и сухофруктов понравятся как детям, так и взрослым. Ко всему прочему, это блюдо сто процентов войдёт в рацион тех, кто следит за своей фигурой и ведёт здоровый образ жизни. Ведь подобного рода сладости бывают полезными.
Ингредиенты:
• Груши крупные - 3 шт;
• Рис отварной рассыпчатый - 2 ст.л;
• Курага кисло-сладкая - 4-5 шт;
• Ядра грецких орехов - 4-5 шт;
• Лимонная цедра - 1,5 ч.л;
• Вино белое сухое - 1,5 ст.л;
• Мёд - по вкусу;
• Корица - 0,5 ч.л;
• Кардамон молотый - 0,5 ч.л;
• Сыр твёрдых сортов - 50 г;
• Финики без косточки - 3-4 шт.
Способ приготовления:
• Груши вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Разрезать на две части;
• Удалить сердцевину;
• Сформировать лодочки;
• Сухофрукты промыть под проточной водой;
• Затем залить стаканом тёплой воды и дать постоять десять-пятнадцать минут;
• Слить воду;
• Просушить сухофрукты на бумажных полотенцах;
• Мелко нарезать;
• В миске смешать рис с вином, лимонной цедрой, мёдом, корицей и кардамоном;
• Получившейся массой нафаршировать груши;
• Переложить половинки на противень, застеленный пергаментом;
• Поверх начинки выложить сухофрукты и дроблённые ядра грецких орехов;
• Всё посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут или до образования румяной корочки.
