Как помочь черенкам роз выпустить каллюс и много корешков

Черенки роз укореняются не так просто и быстро, как хотелось бы. Часто они гниют и погибают без видимых на то причин. Покажем один интересный способ, как помочь черенкам выпустить каллюс и много корешков!
Подготовка черенков розы
Нарежьте черенки здоровой розы (ранее обработанной фунгицидом). Размер может варьироваться от 15 до 30 см.
Срез немного обработайте. Снимите зелёную кору, чтобы быстрее образовался каллюс.
Подкормка из аптеки
В 0,5 стакана воды добавьте 1 ч. л. витамина С (порошок). Размешайте, чтобы он растворился.
Замочите в этом растворе черенки роз. Оставьте на 30 минут.
Укоренение в песке
Подготовьте горшок для роз. В бутылке сделайте окошко. На противоположной стороне — отверстия для слива лишней воды. Внутрь насыпьте песок и высадите черенки.
Поставьте в место с рассеянным светом. Поливайте черенки периодически такой же водой с витамином С.
Песок не позволит жидкости застаиваться, а витамин С поможет черенкам быстрее укорениться. Первые корешки покажутся уже через месяц!
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