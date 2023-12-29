Как помочь черенкам роз выпустить каллюс и много корешков

Черенки роз укореняются не так просто и быстро, как хотелось бы. Часто они гниют и погибают без видимых на то причин. Покажем один интересный способ, как помочь черенкам выпустить каллюс и много корешков!







Подготовка черенков розы

Подкормка из аптеки

Укоренение в песке

Нарежьте черенки здоровой розы (ранее обработанной фунгицидом). Размер может варьироваться от 15 до 30 см.Срез немного обработайте. Снимите зелёную кору, чтобы быстрее образовался каллюс.В 0,5 стакана воды добавьте 1 ч. л. витамина С (порошок). Размешайте, чтобы он растворился.Замочите в этом растворе черенки роз. Оставьте на 30 минут.Подготовьте горшок для роз. В бутылке сделайте окошко. На противоположной стороне — отверстия для слива лишней воды. Внутрь насыпьте песок и высадите черенки.Поставьте в место с рассеянным светом. Поливайте черенки периодически такой же водой с витамином С.Песок не позволит жидкости застаиваться, а витамин С поможет черенкам быстрее укорениться. Первые корешки покажутся уже через месяц!